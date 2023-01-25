https://ria.ru/20230125/vsu-1847331267.html

РИА Новости получило первые кадры брошенных позиций ВСУ в Каменском

РИА Новости получило первые кадры брошенных позиций ВСУ в Каменском - РИА Новости, 25.01.2023

РИА Новости получило первые кадры брошенных позиций ВСУ в Каменском

РИА Новости получило первые кадры оставленных ВСУ укреплений в селе Каменское в Запорожской области, видео размещено в Telegram-канале агентства. РИА Новости, 25.01.2023

2023-01-25T14:31

2023-01-25T14:31

2023-01-25T18:09

специальная военная операция на украине

в мире

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запорожье

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ДОНЕЦК, 25 янв — РИА Новости. РИА Новости получило первые кадры оставленных ВСУ укреплений в селе Каменское в Запорожской области, видео размещено в Telegram-канале агентства."Вы сейчас можете наблюдать брошенные позиции, вэсэушники запорожские оставили их и убежали, а наши доблестные отряды и войска заняли Каменское, и сейчас идет зачистка домов, (их проверяют. — Прим. ред.) на наличие военнослужащих ВСУ", — рассказал командир подразделения батальона "Крым" с позывным Бонд, показавший снятые с беспилотника кадры.В ролике видны брошенные украинские позиции, укрепления, траншеи и окопы, вырытые боевиками рядом с домами местных жителей, по обе стороны от проходящей через село асфальтированной дороги.Об отступлении ВСУ из Каменского РИА Новости сообщил в понедельник председатель движения "Мы вместе с Россией", член главного совета администрации Запорожской области Владимир Рогов. По его словам, на тот момент украинские военные еще удерживали позиции на северных окраинах села, на этом участке фронта продолжались боестолкновения и работала артиллерия.Рогов назвал Каменское важным населенным пунктом, освобождение которого позволит продвинуться в направлении поселка городского типа Степногорск, а затем и к Запорожью.Запорожская область стала субъектом Российской Федерации по итогам проведенного там референдума. Украинская сторона не признает его легитимность и продолжает обстреливать территорию. Сегодня под контролем России находится более 70 процентов Запорожской области, ВСУ продолжают удерживать областной центр региона — город Запорожье.

https://ria.ru/20230125/ukraina-1847137080.html

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запорожье

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Варвара Скокшина

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

в мире, владимир рогов, запорожская область, запорожье, россия, вооруженные силы украины