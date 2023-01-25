14:31 25.01.2023 (обновлено: 18:09 25.01.2023)
РИА Новости получило первые кадры брошенных позиций ВСУ в Каменском
РИА Новости получило первые кадры брошенных позиций ВСУ в освобожденном Каменском
Военнослужащие. Архивное фото
ДОНЕЦК, 25 янв — РИА Новости. РИА Новости получило первые кадры оставленных ВСУ укреплений в селе Каменское в Запорожской области, видео размещено в Telegram-канале агентства.
"Вы сейчас можете наблюдать брошенные позиции, вэсэушники запорожские оставили их и убежали, а наши доблестные отряды и войска заняли Каменское, и сейчас идет зачистка домов, (их проверяют. — Прим. ред.) на наличие военнослужащих ВСУ", — рассказал командир подразделения батальона "Крым" с позывным Бонд, показавший снятые с беспилотника кадры.
В ролике видны брошенные украинские позиции, укрепления, траншеи и окопы, вырытые боевиками рядом с домами местных жителей, по обе стороны от проходящей через село асфальтированной дороги.
Об отступлении ВСУ из Каменского РИА Новости сообщил в понедельник председатель движения "Мы вместе с Россией", член главного совета администрации Запорожской области Владимир Рогов. По его словам, на тот момент украинские военные еще удерживали позиции на северных окраинах села, на этом участке фронта продолжались боестолкновения и работала артиллерия.
Рогов назвал Каменское важным населенным пунктом, освобождение которого позволит продвинуться в направлении поселка городского типа Степногорск, а затем и к Запорожью.
Запорожская область стала субъектом Российской Федерации по итогам проведенного там референдума. Украинская сторона не признает его легитимность и продолжает обстреливать территорию. Сегодня под контролем России находится более 70 процентов Запорожской области, ВСУ продолжают удерживать областной центр региона — город Запорожье.