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РИА Новости получило первые кадры брошенных позиций ВСУ в Каменском - РИА Новости, 25.01.2023
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20230125/vsu-1847331267.html
РИА Новости получило первые кадры брошенных позиций ВСУ в Каменском
РИА Новости получило первые кадры брошенных позиций ВСУ в Каменском - РИА Новости, 25.01.2023
РИА Новости получило первые кадры брошенных позиций ВСУ в Каменском
РИА Новости получило первые кадры оставленных ВСУ укреплений в селе Каменское в Запорожской области, видео размещено в Telegram-канале агентства. РИА Новости, 25.01.2023
2023-01-25T14:31
2023-01-25T18:09
специальная военная операция на украине
в мире
владимир рогов
запорожская область
запорожье
россия
вооруженные силы украины
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ДОНЕЦК, 25 янв — РИА Новости. РИА Новости получило первые кадры оставленных ВСУ укреплений в селе Каменское в Запорожской области, видео размещено в Telegram-канале агентства."Вы сейчас можете наблюдать брошенные позиции, вэсэушники запорожские оставили их и убежали, а наши доблестные отряды и войска заняли Каменское, и сейчас идет зачистка домов, (их проверяют. — Прим. ред.) на наличие военнослужащих ВСУ", — рассказал командир подразделения батальона "Крым" с позывным Бонд, показавший снятые с беспилотника кадры.В ролике видны брошенные украинские позиции, укрепления, траншеи и окопы, вырытые боевиками рядом с домами местных жителей, по обе стороны от проходящей через село асфальтированной дороги.Об отступлении ВСУ из Каменского РИА Новости сообщил в понедельник председатель движения "Мы вместе с Россией", член главного совета администрации Запорожской области Владимир Рогов. По его словам, на тот момент украинские военные еще удерживали позиции на северных окраинах села, на этом участке фронта продолжались боестолкновения и работала артиллерия.Рогов назвал Каменское важным населенным пунктом, освобождение которого позволит продвинуться в направлении поселка городского типа Степногорск, а затем и к Запорожью.Запорожская область стала субъектом Российской Федерации по итогам проведенного там референдума. Украинская сторона не признает его легитимность и продолжает обстреливать территорию. Сегодня под контролем России находится более 70 процентов Запорожской области, ВСУ продолжают удерживать областной центр региона — город Запорожье.
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запорожская область
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в мире, владимир рогов, запорожская область, запорожье, россия, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, В мире, Владимир Рогов, Запорожская область, Запорожье, Россия, Вооруженные силы Украины
14:31 25.01.2023 (обновлено: 18:09 25.01.2023)
 
РИА Новости получило первые кадры брошенных позиций ВСУ в Каменском

РИА Новости получило первые кадры брошенных позиций ВСУ в освобожденном Каменском

© РИА Новости / Евгений Биятов / Перейти в медиабанкВоеннослужащие
Военнослужащие - РИА Новости, 1920, 25.01.2023
© РИА Новости / Евгений Биятов
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ДОНЕЦК, 25 янв — РИА Новости. РИА Новости получило первые кадры оставленных ВСУ укреплений в селе Каменское в Запорожской области, видео размещено в Telegram-канале агентства.
"Вы сейчас можете наблюдать брошенные позиции, вэсэушники запорожские оставили их и убежали, а наши доблестные отряды и войска заняли Каменское, и сейчас идет зачистка домов, (их проверяют. — Прим. ред.) на наличие военнослужащих ВСУ", — рассказал командир подразделения батальона "Крым" с позывным Бонд, показавший снятые с беспилотника кадры.
В ролике видны брошенные украинские позиции, укрепления, траншеи и окопы, вырытые боевиками рядом с домами местных жителей, по обе стороны от проходящей через село асфальтированной дороги.
Об отступлении ВСУ из Каменского РИА Новости сообщил в понедельник председатель движения "Мы вместе с Россией", член главного совета администрации Запорожской области Владимир Рогов. По его словам, на тот момент украинские военные еще удерживали позиции на северных окраинах села, на этом участке фронта продолжались боестолкновения и работала артиллерия.
Рогов назвал Каменское важным населенным пунктом, освобождение которого позволит продвинуться в направлении поселка городского типа Степногорск, а затем и к Запорожью.
Запорожская область стала субъектом Российской Федерации по итогам проведенного там референдума. Украинская сторона не признает его легитимность и продолжает обстреливать территорию. Сегодня под контролем России находится более 70 процентов Запорожской области, ВСУ продолжают удерживать областной центр региона — город Запорожье.
Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 25.01.2023
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Специальная военная операция на УкраинеВ миреВладимир РоговЗапорожская областьЗапорожьеРоссияВооруженные силы Украины
 
 
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