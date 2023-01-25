https://ria.ru/20230125/vladivostok-1847279942.html

Из Владивостока станет проще попасть в Таиланд

Из Владивостока станет проще попасть в Таиланд - РИА Новости, 25.01.2023

Из Владивостока станет проще попасть в Таиланд

Авиакомпания AZUR аir с 3 февраля увеличит количество чартеров из Владивостока на тайский курорт Паттайя с двух до трех в месяц, сообщила пресс-служба аэропорта РИА Новости, 25.01.2023

2023-01-25T12:16

2023-01-25T12:16

2023-01-25T13:05

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ВЛАДИВОСТОК, 25 янв — РИА Новости. Авиакомпания AZUR аir с 3 февраля увеличит количество чартеров из Владивостока на тайский курорт Паттайя с двух до трех в месяц, сообщила пресс-служба аэропорта города.Рейсы будут выполняться каждые 10 дней на Boeing 757-200. Общее время в пути из Владивостока до Паттайи составит 7 часов.Аэропорт Владивостока в 2022 году более обслужил двух миллионов пассажиров, что на 17 процентов больше, чем в 2021 году.

https://ria.ru/20230120/kitay-1846302067.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Лана Баева

новости - туризм, туризм, туристы, владивосток