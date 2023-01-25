https://ria.ru/20230125/vladivostok-1847279942.html
Из Владивостока станет проще попасть в Таиланд
Из Владивостока станет проще попасть в Таиланд - РИА Новости, 25.01.2023
Из Владивостока станет проще попасть в Таиланд
Авиакомпания AZUR аir с 3 февраля увеличит количество чартеров из Владивостока на тайский курорт Паттайя с двух до трех в месяц, сообщила пресс-служба аэропорта РИА Новости, 25.01.2023
2023-01-25T12:16
2023-01-25T12:16
2023-01-25T13:05
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ВЛАДИВОСТОК, 25 янв — РИА Новости. Авиакомпания AZUR аir с 3 февраля увеличит количество чартеров из Владивостока на тайский курорт Паттайя с двух до трех в месяц, сообщила пресс-служба аэропорта города.Рейсы будут выполняться каждые 10 дней на Boeing 757-200. Общее время в пути из Владивостока до Паттайи составит 7 часов.Аэропорт Владивостока в 2022 году более обслужил двух миллионов пассажиров, что на 17 процентов больше, чем в 2021 году.
https://ria.ru/20230120/kitay-1846302067.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
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Туризм, Новости - Туризм, Туризм, туристы, Владивосток
12:16 25.01.2023 (обновлено: 13:05 25.01.2023)
Из Владивостока станет проще попасть в Таиланд
AZUR аir с 3 февраля будет летать из Владивостока в Паттайю три раза в месяц