https://ria.ru/20230125/vizy-1847303937.html
Совфед ратифицировал соглашение с Белоруссией о взаимном признании виз
Совфед ратифицировал соглашение с Белоруссией о взаимном признании виз - РИА Новости, 25.01.2023
Совфед ратифицировал соглашение с Белоруссией о взаимном признании виз
Сенаторы в среду ратифицировали межправительственное соглашение между РФ и Белоруссией о взаимном признании виз и по иным вопросам, связанным с въездом... РИА Новости, 25.01.2023
2023-01-25T13:09
2023-01-25T13:09
2023-01-25T13:09
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МОСКВА, 25 янв - РИА Новости. Сенаторы в среду ратифицировали межправительственное соглашение между РФ и Белоруссией о взаимном признании виз и по иным вопросам, связанным с въездом иностранных граждан и лиц без гражданства на территории стран Союзного государства. Соглашение было подписано 19 июня 2020 года в Минске и направлено на регулирование миграционных процессов на территории государств - сторон договора о создании Союзного государства. Соглашение определяет, что иностранные граждане и лица без гражданства получат право въезжать, выезжать, пребывать, следовать транзитом по территории Белоруссии и России на основании визы одного из государств и на основании документов, удостоверяющих личность. Соглашение определяет условия таких поездок иностранных граждан и порядок действий стран, включая обмен информацией. Соглашение вступает в силу по истечении 30 дней с даты получения последнего письменного уведомления о выполнении сторонами внутригосударственных процедур, необходимых для вступления в силу документа. Оно остается в силе до тех пор, пока одна из сторон не уведомит другую письменно по дипломатическим каналам о своем намерении прекратить его действие. С учетом наличия в проекте закона о ратификации оговорки о его вступлении в силу 1 февраля 2023 года начало действия соглашения возможно не ранее марта 2023 года, поясняется в документе. Уточняется, что в рамках реализации соглашения будет создана система информационного обмена с белорусской стороной о выданных и аннулированных разрешениях на въезд и пребывание, а также пересечении границ РФ и Белоруссии в пунктах пропуска.
https://ria.ru/20230109/mezentsev-1843626902.html
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Союзное государство, Россия, Белоруссия, Минск, Туризм, Новости - Туризм
Совфед ратифицировал соглашение с Белоруссией о взаимном признании виз
Совфед ратифицировал соглашение между Россией и Белоруссией о взаимном признании виз
МОСКВА, 25 янв - РИА Новости. Сенаторы в среду ратифицировали межправительственное соглашение между РФ и Белоруссией о взаимном признании виз и по иным вопросам, связанным с въездом иностранных граждан и лиц без гражданства на территории стран Союзного государства.
Соглашение было подписано 19 июня 2020 года в Минске
и направлено на регулирование миграционных процессов на территории государств - сторон договора о создании Союзного государства. Соглашение определяет, что иностранные граждане и лица без гражданства получат право въезжать, выезжать, пребывать, следовать транзитом по территории Белоруссии и России на основании визы одного из государств и на основании документов, удостоверяющих личность. Соглашение определяет условия таких поездок иностранных граждан и порядок действий стран, включая обмен информацией.
Соглашение вступает в силу по истечении 30 дней с даты получения последнего письменного уведомления о выполнении сторонами внутригосударственных процедур, необходимых для вступления в силу документа. Оно остается в силе до тех пор, пока одна из сторон не уведомит другую письменно по дипломатическим каналам о своем намерении прекратить его действие.
С учетом наличия в проекте закона о ратификации оговорки о его вступлении в силу 1 февраля 2023 года начало действия соглашения возможно не ранее марта 2023 года, поясняется в документе.
Уточняется, что в рамках реализации соглашения будет создана система информационного обмена с белорусской стороной о выданных и аннулированных разрешениях на въезд и пребывание, а также пересечении границ РФ и Белоруссии в пунктах пропуска.