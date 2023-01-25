https://ria.ru/20230125/valensa-1847444480.html

Медведев назвал Валенсу проплаченным провокатором

Медведев назвал Валенсу проплаченным провокатором - РИА Новости, 25.01.2023

Медведев назвал Валенсу проплаченным провокатором

Зампредседателя Совбеза РФ Дмитрий Медведев назвал бывшего президента Польши Леха Валенсу проплаченным подстрекателем за слова о возможностях "прикончить"... РИА Новости, 25.01.2023

2023-01-25T20:35

2023-01-25T20:35

2023-01-25T21:44

в мире

дмитрий медведев

лех валенса

россия

польша

китай

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МОСКВА, 25 янв - РИА Новости. Зампредседателя Совбеза РФ Дмитрий Медведев назвал бывшего президента Польши Леха Валенсу проплаченным подстрекателем за слова о возможностях "прикончить" Россию и Китай с помощью Германии. "Экс-президент Польши Лех Валенса жжет, говоря, что пришло время для поляков прикончить Россию и Китай руками Германии. Браво, умения проплаченного секретной службой социалистической Польши подстрекателя говорят сами за себя. Так держать", - написал Медведев в своем англоязычном Twitter.

https://ria.ru/20221226/medvedev-1841528223.html

россия

польша

китай

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

в мире, дмитрий медведев, лех валенса, россия, польша, китай