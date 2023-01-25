https://ria.ru/20230125/valensa-1847444480.html
Медведев назвал Валенсу проплаченным провокатором
Медведев назвал Валенсу проплаченным провокатором - РИА Новости, 25.01.2023
Медведев назвал Валенсу проплаченным провокатором
Зампредседателя Совбеза РФ Дмитрий Медведев назвал бывшего президента Польши Леха Валенсу проплаченным подстрекателем за слова о возможностях "прикончить"... РИА Новости, 25.01.2023
2023-01-25T20:35
2023-01-25T20:35
2023-01-25T21:44
в мире
дмитрий медведев
лех валенса
россия
польша
китай
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МОСКВА, 25 янв - РИА Новости. Зампредседателя Совбеза РФ Дмитрий Медведев назвал бывшего президента Польши Леха Валенсу проплаченным подстрекателем за слова о возможностях "прикончить" Россию и Китай с помощью Германии. "Экс-президент Польши Лех Валенса жжет, говоря, что пришло время для поляков прикончить Россию и Китай руками Германии. Браво, умения проплаченного секретной службой социалистической Польши подстрекателя говорят сами за себя. Так держать", - написал Медведев в своем англоязычном Twitter.
https://ria.ru/20221226/medvedev-1841528223.html
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РИА Новости
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, дмитрий медведев, лех валенса, россия, польша, китай
В мире, Дмитрий Медведев, Лех Валенса, Россия, Польша, Китай
20:35 25.01.2023 (обновлено: 21:44 25.01.2023)
Медведев назвал Валенсу проплаченным провокатором
Медведев назвал экс-президента Польши Леха Валенсу подстрекателем