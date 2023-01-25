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Медведев назвал Валенсу проплаченным провокатором - РИА Новости, 25.01.2023
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Медведев назвал Валенсу проплаченным провокатором
Медведев назвал Валенсу проплаченным провокатором - РИА Новости, 25.01.2023
Медведев назвал Валенсу проплаченным провокатором
Зампредседателя Совбеза РФ Дмитрий Медведев назвал бывшего президента Польши Леха Валенсу проплаченным подстрекателем за слова о возможностях "прикончить"... РИА Новости, 25.01.2023
2023-01-25T20:35
2023-01-25T21:44
в мире
дмитрий медведев
лех валенса
россия
польша
китай
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МОСКВА, 25 янв - РИА Новости. Зампредседателя Совбеза РФ Дмитрий Медведев назвал бывшего президента Польши Леха Валенсу проплаченным подстрекателем за слова о возможностях "прикончить" Россию и Китай с помощью Германии. "Экс-президент Польши Лех Валенса жжет, говоря, что пришло время для поляков прикончить Россию и Китай руками Германии. Браво, умения проплаченного секретной службой социалистической Польши подстрекателя говорят сами за себя. Так держать", - написал Медведев в своем англоязычном Twitter.
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в мире, дмитрий медведев, лех валенса, россия, польша, китай
В мире, Дмитрий Медведев, Лех Валенса, Россия, Польша, Китай
20:35 25.01.2023 (обновлено: 21:44 25.01.2023)
 
Медведев назвал Валенсу проплаченным провокатором

Медведев назвал экс-президента Польши Леха Валенсу подстрекателем

© РИА Новости / Алексей Витвицкий / Перейти в медиабанкБывший президент Польши Лех Валенса
Бывший президент Польши Лех Валенса - РИА Новости, 1920, 25.01.2023
© РИА Новости / Алексей Витвицкий
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Бывший президент Польши Лех Валенса. Архивное фото
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МОСКВА, 25 янв - РИА Новости. Зампредседателя Совбеза РФ Дмитрий Медведев назвал бывшего президента Польши Леха Валенсу проплаченным подстрекателем за слова о возможностях "прикончить" Россию и Китай с помощью Германии.
"Экс-президент Польши Лех Валенса жжет, говоря, что пришло время для поляков прикончить Россию и Китай руками Германии. Браво, умения проплаченного секретной службой социалистической Польши подстрекателя говорят сами за себя. Так держать", - написал Медведев в своем англоязычном Twitter.
Дмитрий Медведев - РИА Новости, 1920, 26.12.2022
26 декабря 2022, 21:55
Медведев сделал "футуристический прогноз" на 2023 год
 
В миреДмитрий МедведевЛех ВаленсаРоссияПольшаКитай
 
 
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