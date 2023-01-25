https://ria.ru/20230125/valensa-1847387096.html

Экс-президент Польши заявил об уникальном шансе разобраться с Россией

Экс-президент Польши заявил об уникальном шансе разобраться с Россией - РИА Новости, 25.01.2023

Экс-президент Польши заявил об уникальном шансе разобраться с Россией

У Варшавы и Берлина есть возможность "разобраться" с Россией и Китаем, привела слова бывшего президента Польши Леха Валенсы газета Fakt. РИА Новости, 25.01.2023

2023-01-25T16:56

2023-01-25T16:56

2023-01-25T17:12

политика

лех валенса

россия

польша

варшава

мария захарова

украина

москва

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МОСКВА, 25 янв — РИА Новости. У Варшавы и Берлина есть возможность "разобраться" с Россией и Китаем, привела слова бывшего президента Польши Леха Валенсы газета Fakt.Валенса неоднократно выступал с русофобскими заявлениями. Так, он предлагал "раздробить" Россию и сократить численность ее населения до 50 миллионов человек, а также захватить Москву из-за ситуации на Украине.Как отметила официальный представитель МИД России Мария Захарова, размышления бывшего польского президента похожи на мечты маньяка и украинского националиста Чикатило, который между физическим сокращением населения и поеданием расчлененного мечтал "жить как в Польше".Депутат Госдумы от "Единой России" Олег Морозов, комментируя слова Валенсы, заявил, что тот транслирует страх перед Россией.Полный текст статьи читайте на сайте ИноСМИ >>

https://ria.ru/20230125/zelenskiy-1847358782.html

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