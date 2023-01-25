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Экс-президент Польши заявил об уникальном шансе разобраться с Россией - РИА Новости, 25.01.2023
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Экс-президент Польши заявил об уникальном шансе разобраться с Россией
Экс-президент Польши заявил об уникальном шансе разобраться с Россией - РИА Новости, 25.01.2023
Экс-президент Польши заявил об уникальном шансе разобраться с Россией
У Варшавы и Берлина есть возможность "разобраться" с Россией и Китаем, привела слова бывшего президента Польши Леха Валенсы газета Fakt. РИА Новости, 25.01.2023
2023-01-25T16:56
2023-01-25T17:12
политика
лех валенса
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польша
варшава
мария захарова
украина
москва
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МОСКВА, 25 янв — РИА Новости. У Варшавы и Берлина есть возможность "разобраться" с Россией и Китаем, привела слова бывшего президента Польши Леха Валенсы газета Fakt.Валенса неоднократно выступал с русофобскими заявлениями. Так, он предлагал "раздробить" Россию и сократить численность ее населения до 50 миллионов человек, а также захватить Москву из-за ситуации на Украине.Как отметила официальный представитель МИД России Мария Захарова, размышления бывшего польского президента похожи на мечты маньяка и украинского националиста Чикатило, который между физическим сокращением населения и поеданием расчлененного мечтал "жить как в Польше".Депутат Госдумы от "Единой России" Олег Морозов, комментируя слова Валенсы, заявил, что тот транслирует страх перед Россией.Полный текст статьи читайте на сайте ИноСМИ &gt;&gt;
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политика, лех валенса, россия, польша, варшава, мария захарова, украина, москва
Политика, Лех Валенса, Россия, Польша, Варшава, Мария Захарова, Украина, Москва
16:56 25.01.2023 (обновлено: 17:12 25.01.2023)
 
Экс-президент Польши заявил об уникальном шансе разобраться с Россией

Экс-президент Польши Валенса заявил об уникальном шансе для немцев разобраться с Россией

© РИА Новости / Алексей Витвицкий / Перейти в медиабанкБывший президент Польши Лех Валенса
Бывший президент Польши Лех Валенса - РИА Новости, 1920, 25.01.2023
© РИА Новости / Алексей Витвицкий
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Бывший президент Польши Лех Валенса. Архивное фото
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МОСКВА, 25 янв — РИА Новости. У Варшавы и Берлина есть возможность "разобраться" с Россией и Китаем, привела слова бывшего президента Польши Леха Валенсы газета Fakt.

"Немцам нужно объяснять, что с Россией всегда были проблемы, и мы, поляки, знаем это особенно хорошо, и поэтому у нас есть шанс при жизни этого поколения разобраться с Россией. У нас больше не будет такого шанса", — заявил политик.

Валенса неоднократно выступал с русофобскими заявлениями. Так, он предлагал "раздробить" Россию и сократить численность ее населения до 50 миллионов человек, а также захватить Москву из-за ситуации на Украине.
Как отметила официальный представитель МИД России Мария Захарова, размышления бывшего польского президента похожи на мечты маньяка и украинского националиста Чикатило, который между физическим сокращением населения и поеданием расчлененного мечтал "жить как в Польше".
Депутат Госдумы от "Единой России" Олег Морозов, комментируя слова Валенсы, заявил, что тот транслирует страх перед Россией.
Полный текст статьи читайте на сайте ИноСМИ >>
Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 25.01.2023
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