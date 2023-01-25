https://ria.ru/20230125/valaam-1847406547.html

В Союзе туриндустрии оценили инфраструктуру на Валааме

В Союзе туриндустрии оценили инфраструктуру на Валааме - РИА Новости, 25.01.2023

В Союзе туриндустрии оценили инфраструктуру на Валааме

Главную гостиницу Спасо-Преображенского Валаамского монастыря - Дом паломника "Валаам" - оценивают в 3+ "звезды" благодаря удобному расположению, уютной... РИА Новости, 25.01.2023

2023-01-25T18:06

2023-01-25T18:06

2023-01-25T18:06

религия

валаам

ладожское озеро

россия

валаамский монастырь

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МОСКВА, 23 янв – РИА Новости. Главную гостиницу Спасо-Преображенского Валаамского монастыря - Дом паломника "Валаам" - оценивают в 3+ "звезды" благодаря удобному расположению, уютной обстановке, доступу в интернет и разнообразной программе мероприятий, что особенно актуально зимой, рассказал РИА Новости ответственный секретарь комиссии по религиозному туризму Российского союза туриндустрии, руководитель паломнической службы "Радонеж" Юрий Минулин, который находится с визитом в обители. "Комиссия по религиозному туризму Российского союза туриндустрии по-новому открывает Валаам с его туристическими возможностями и паломнической инфраструктурой. Летом – все понятно, бывает много экскурсий, поездок, а в зимний период (когда световой день короткий – ред.) - на Валааме много интерактивных мероприятий и очень комфортные условия размещения. Например, новый "Дом паломника" можно оценить в реальные 3+ "звезды", а то и все 4 "звезды". Это обстановка, безопасность, вайфай, интернет, обслуживание, питание, мероприятия, близость к основным памятникам. Посмотрел монастырь – и вернулся в теплое уютное место. Ощущение как дома", - сказал Минулин. По его словам, все гостиницы острова могут принять одновременно до 400 человек. По данным монастыря, в "Доме паломника" для детей и взрослых регулярно устраивают художественные мастер-классы, конкурсы, концерты, спектакли, творческие вечера и встречи со священниками. Бывшую Зимнюю гостиницу Валаамского монастыря отреставрировали в 2016-2020 годах, первые паломники разместились там в 2021 году. Спасо-Преображенский Валаамский ставропигиальный (то есть находящийся в непосредственном ведении патриарха Московского и всея Руси) мужской монастырь находится на территории Валаамского архипелага в Ладожском озере. Сейчас в обители проживает около 200 насельников. В монастырский комплекс входят центральная усадьба и 17 скитов. Ежегодно обитель посещают более 100 тысяч паломников и туристов. По церковному преданию, основатели Валаамского монастыря – миссионеры преподобные Сергий и Герман Валаамские - появились тут в конце X века. По другой версии, монастырь основали в XIV веке. В разное время Валаамский архипелаг находился на территории России, Швеции и Финляндии. В 1940 году после советско-финской войны он стал территорией СССР - обитель сначала превратили в школу боцманов, а потом в дом-интернат для инвалидов. Возрождение монастыря началось в 1989 году, когда на острове поселились шесть монахов. С 1993 года настоятель монастыря - председатель Синодальной комиссии по канонизации святых епископ Троицкий Панкратий (Жердев).

https://ria.ru/20230118/tserkov-1845625622.html

https://ria.ru/20230117/mitropolit-1845602169.html

валаам

ладожское озеро

россия

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валаам, ладожское озеро, россия, валаамский монастырь