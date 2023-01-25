https://ria.ru/20230125/ukraina-1847454475.html

Словакия заявила о готовности передать Украине свои МиГ-29

Словакия заявила о готовности передать Украине свои МиГ-29 - РИА Новости, 25.01.2023

Словакия заявила о готовности передать Украине свои МиГ-29

Словакия планирует передать Украине свои истребители советского производства МиГ-29, сообщил министр обороны республики Ярослав Надь. Его цитирует УНИАН. РИА Новости, 25.01.2023

2023-01-25T21:47

2023-01-25T21:47

2023-01-25T21:47

политика

украина

словакия

вооруженные силы украины

нато

воздушно-космические силы россии

миг-29

донбасс

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МОСКВА, 25 янв — РИА Новости. Словакия планирует передать Украине свои истребители советского производства МиГ-29, сообщил министр обороны республики Ярослав Надь. Его цитирует УНИАН.После начала российской специальной операции по освобождению Донбасса от националистов США и Евросоюз выделили миллиарды долларов на вооружения для ВСУ.Москва направила государствам НАТО ноту из-за поставок боевой техники украинским силовикам. Глава МИД Сергей Лавров подчеркнул, что любые грузы, которые содержат оружие для ВСУ, станут законной целью для ВКС России. Во внешнеполитическом ведомстве также заявили, что государства Североатлантического альянса "играют с огнем", поставляя амуницию киевскому режиму.

https://ria.ru/20230125/ukraina-1847448427.html

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политика, украина, словакия, вооруженные силы украины, нато, воздушно-космические силы россии, миг-29, донбасс, сергей лавров