https://ria.ru/20230125/ukraina-1847454475.html
Словакия заявила о готовности передать Украине свои МиГ-29
Словакия заявила о готовности передать Украине свои МиГ-29 - РИА Новости, 25.01.2023
Словакия заявила о готовности передать Украине свои МиГ-29
Словакия планирует передать Украине свои истребители советского производства МиГ-29, сообщил министр обороны республики Ярослав Надь. Его цитирует УНИАН. РИА Новости, 25.01.2023
2023-01-25T21:47
2023-01-25T21:47
2023-01-25T21:47
политика
украина
словакия
вооруженные силы украины
нато
воздушно-космические силы россии
миг-29
донбасс
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/02/0f/1772993030_0:132:3174:1917_1920x0_80_0_0_7a0be817e7f4fc8e3d667f4a0c371c8a.jpg
МОСКВА, 25 янв — РИА Новости. Словакия планирует передать Украине свои истребители советского производства МиГ-29, сообщил министр обороны республики Ярослав Надь. Его цитирует УНИАН.После начала российской специальной операции по освобождению Донбасса от националистов США и Евросоюз выделили миллиарды долларов на вооружения для ВСУ.Москва направила государствам НАТО ноту из-за поставок боевой техники украинским силовикам. Глава МИД Сергей Лавров подчеркнул, что любые грузы, которые содержат оружие для ВСУ, станут законной целью для ВКС России. Во внешнеполитическом ведомстве также заявили, что государства Североатлантического альянса "играют с огнем", поставляя амуницию киевскому режиму.
https://ria.ru/20230125/ukraina-1847448427.html
украина
словакия
донбасс
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2023
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/02/0f/1772993030_222:0:2953:2048_1920x0_80_0_0_03a848ec5eddc3855bd5dec09cdd4d2d.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
политика, украина, словакия, вооруженные силы украины, нато, воздушно-космические силы россии, миг-29, донбасс, сергей лавров
Политика, Украина, Словакия, Вооруженные силы Украины, НАТО, Воздушно-космические силы России, МиГ-29, Донбасс, Сергей Лавров
Словакия заявила о готовности передать Украине свои МиГ-29
Минобороны Словакии сообщило о намерении передать Украине свои истребители МиГ-29