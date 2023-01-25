Рейтинг@Mail.ru
Словакия заявила о готовности передать Украине свои МиГ-29 - РИА Новости, 25.01.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20230125/ukraina-1847454475.html
Словакия заявила о готовности передать Украине свои МиГ-29
Словакия заявила о готовности передать Украине свои МиГ-29 - РИА Новости, 25.01.2023
Словакия заявила о готовности передать Украине свои МиГ-29
Словакия планирует передать Украине свои истребители советского производства МиГ-29, сообщил министр обороны республики Ярослав Надь. Его цитирует УНИАН. РИА Новости, 25.01.2023
2023-01-25T21:47
2023-01-25T21:47
политика
украина
словакия
вооруженные силы украины
нато
воздушно-космические силы россии
миг-29
донбасс
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/02/0f/1772993030_0:132:3174:1917_1920x0_80_0_0_7a0be817e7f4fc8e3d667f4a0c371c8a.jpg
МОСКВА, 25 янв — РИА Новости. Словакия планирует передать Украине свои истребители советского производства МиГ-29, сообщил министр обороны республики Ярослав Надь. Его цитирует УНИАН.После начала российской специальной операции по освобождению Донбасса от националистов США и Евросоюз выделили миллиарды долларов на вооружения для ВСУ.Москва направила государствам НАТО ноту из-за поставок боевой техники украинским силовикам. Глава МИД Сергей Лавров подчеркнул, что любые грузы, которые содержат оружие для ВСУ, станут законной целью для ВКС России. Во внешнеполитическом ведомстве также заявили, что государства Североатлантического альянса "играют с огнем", поставляя амуницию киевскому режиму.
https://ria.ru/20230125/ukraina-1847448427.html
украина
словакия
донбасс
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2023
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/02/0f/1772993030_222:0:2953:2048_1920x0_80_0_0_03a848ec5eddc3855bd5dec09cdd4d2d.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
политика, украина, словакия, вооруженные силы украины, нато, воздушно-космические силы россии, миг-29, донбасс, сергей лавров
Политика, Украина, Словакия, Вооруженные силы Украины, НАТО, Воздушно-космические силы России, МиГ-29, Донбасс, Сергей Лавров
21:47 25.01.2023
 
Словакия заявила о готовности передать Украине свои МиГ-29

Минобороны Словакии сообщило о намерении передать Украине свои истребители МиГ-29

© AP Photo / Efrem LukatskyИстребитель Миг-29 ВВС Украины на авиабазе под Киевом
Истребитель Миг-29 ВВС Украины на авиабазе под Киевом - РИА Новости, 1920, 25.01.2023
© AP Photo / Efrem Lukatsky
Истребитель Миг-29 ВВС Украины на авиабазе под Киевом. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 25 янв — РИА Новости. Словакия планирует передать Украине свои истребители советского производства МиГ-29, сообщил министр обороны республики Ярослав Надь. Его цитирует УНИАН.
"Самолеты сейчас находятся на одной из баз в Словакии. <…> Мы готовы обсудить передачу Украине этих самолетов. Ожидаем решения от правительства", — заявил глава военного ведомства страны.
После начала российской специальной операции по освобождению Донбасса от националистов США и Евросоюз выделили миллиарды долларов на вооружения для ВСУ.
Москва направила государствам НАТО ноту из-за поставок боевой техники украинским силовикам. Глава МИД Сергей Лавров подчеркнул, что любые грузы, которые содержат оружие для ВСУ, станут законной целью для ВКС России. Во внешнеполитическом ведомстве также заявили, что государства Североатлантического альянса "играют с огнем", поставляя амуницию киевскому режиму.
Президент США Джо Байден - РИА Новости, 1920, 25.01.2023
Вчера, 20:55Специальная военная операция на Украине
В США заявили об отчаянии Байдена после решения Путина по Украине
 
ПолитикаУкраинаСловакияВооруженные силы УкраиныНАТОВоздушно-космические силы РоссииМиГ-29ДонбассСергей Лавров
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2023 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала