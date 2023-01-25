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В США заявили об отчаянии Байдена после решения Путина по Украине - РИА Новости, 25.01.2023
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Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20230125/ukraina-1847448427.html
В США заявили об отчаянии Байдена после решения Путина по Украине
В США заявили об отчаянии Байдена после решения Путина по Украине - РИА Новости, 25.01.2023
В США заявили об отчаянии Байдена после решения Путина по Украине
США оказались в отчаянии из-за решения Владимира Путина начать спецоперацию на Украине для защиты интересов России, заявил экс-советник главы Пентагона... РИА Новости, 25.01.2023
2023-01-25T20:55
2023-01-25T22:18
политика
сша
украина
россия
специальная военная операция на украине
владимир путин
в мире
министерство обороны сша
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МОСКВА, 25 янв — РИА Новости. США оказались в отчаянии из-за решения Владимира Путина начать спецоперацию на Украине для защиты интересов России, заявил экс-советник главы Пентагона полковник Дуглас Макгрегор на своем YouTube-канале.Полковник уточнил, что Западу не удалось экономически изолировать Москву и лишить ее ресурсов, а также нанести ей стратегическое поражение благодаря своевременным и грамотным действиям российского лидера."Они стали постепенно укреплять свои позиции на юге и начали ограниченные операции с целью заманить ВСУ. И у россиян это получилось. Это привело к невероятным потерям украинских силовиков", — резюмировал Макгрегор.С 24 февраля проходит специальная военная операция на Украине. Владимир Путин назвал ее конечной целью освобождение Донбасса и создание условий, гарантирующих безопасность России.
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политика, сша, украина, россия, владимир путин, в мире, министерство обороны сша, вооруженные силы украины
Политика, США, Украина, Россия, Специальная военная операция на Украине, Владимир Путин, В мире, Министерство обороны США, Вооруженные силы Украины
20:55 25.01.2023 (обновлено: 22:18 25.01.2023)
 
В США заявили об отчаянии Байдена после решения Путина по Украине

Экс-советник Пентагона Макгрегор: Путин привел Вашингтон в отчаяние мощными ударами по ВСУ

© AP Photo / Susan WalshПрезидент США Джо Байден
Президент США Джо Байден - РИА Новости, 1920, 25.01.2023
© AP Photo / Susan Walsh
Президент США Джо Байден. Архивное фото
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МОСКВА, 25 янв — РИА Новости. США оказались в отчаянии из-за решения Владимира Путина начать спецоперацию на Украине для защиты интересов России, заявил экс-советник главы Пентагона полковник Дуглас Макгрегор на своем YouTube-канале.
"Мне кажется, что мы много всего делаем из-за отчаяния. <…> Когда руководство в Вашингтоне решило спровоцировать войну против России, она просто ответила тем, что начала защищаться. <…> Русские увидели, что перед ними огромная украинская армия, которая готовится к нападению, после чего сказали: "С нас хватит, мы положим этому конец", — напомнил офицер.
Полковник уточнил, что Западу не удалось экономически изолировать Москву и лишить ее ресурсов, а также нанести ей стратегическое поражение благодаря своевременным и грамотным действиям российского лидера.
"Они стали постепенно укреплять свои позиции на юге и начали ограниченные операции с целью заманить ВСУ. И у россиян это получилось. Это привело к невероятным потерям украинских силовиков", — резюмировал Макгрегор.
С 24 февраля проходит специальная военная операция на Украине. Владимир Путин назвал ее конечной целью освобождение Донбасса и создание условий, гарантирующих безопасность России.
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Специальная военная операция на УкраинеПолитикаСШАУкраинаРоссияВладимир ПутинВ миреМинистерство обороны СШАВооруженные силы Украины
 
 
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