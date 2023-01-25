https://ria.ru/20230125/ukraina-1847448427.html

В США заявили об отчаянии Байдена после решения Путина по Украине

В США заявили об отчаянии Байдена после решения Путина по Украине - РИА Новости, 25.01.2023

В США заявили об отчаянии Байдена после решения Путина по Украине

США оказались в отчаянии из-за решения Владимира Путина начать спецоперацию на Украине для защиты интересов России, заявил экс-советник главы Пентагона... РИА Новости, 25.01.2023

2023-01-25T20:55

2023-01-25T20:55

2023-01-25T22:18

политика

сша

украина

россия

специальная военная операция на украине

владимир путин

в мире

министерство обороны сша

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МОСКВА, 25 янв — РИА Новости. США оказались в отчаянии из-за решения Владимира Путина начать спецоперацию на Украине для защиты интересов России, заявил экс-советник главы Пентагона полковник Дуглас Макгрегор на своем YouTube-канале.Полковник уточнил, что Западу не удалось экономически изолировать Москву и лишить ее ресурсов, а также нанести ей стратегическое поражение благодаря своевременным и грамотным действиям российского лидера."Они стали постепенно укреплять свои позиции на юге и начали ограниченные операции с целью заманить ВСУ. И у россиян это получилось. Это привело к невероятным потерям украинских силовиков", — резюмировал Макгрегор.С 24 февраля проходит специальная военная операция на Украине. Владимир Путин назвал ее конечной целью освобождение Донбасса и создание условий, гарантирующих безопасность России.

https://ria.ru/20230125/zelenskiy-1847425072.html

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политика, сша, украина, россия, владимир путин, в мире, министерство обороны сша, вооруженные силы украины