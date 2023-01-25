20:55 25.01.2023 (обновлено: 22:18 25.01.2023)
В США заявили об отчаянии Байдена после решения Путина по Украине
Экс-советник Пентагона Макгрегор: Путин привел Вашингтон в отчаяние мощными ударами по ВСУ
© AP Photo / Susan WalshПрезидент США Джо Байден
© AP Photo / Susan Walsh
Президент США Джо Байден. Архивное фото
МОСКВА, 25 янв — РИА Новости. США оказались в отчаянии из-за решения Владимира Путина начать спецоперацию на Украине для защиты интересов России, заявил экс-советник главы Пентагона полковник Дуглас Макгрегор на своем YouTube-канале.
"Мне кажется, что мы много всего делаем из-за отчаяния. <…> Когда руководство в Вашингтоне решило спровоцировать войну против России, она просто ответила тем, что начала защищаться. <…> Русские увидели, что перед ними огромная украинская армия, которая готовится к нападению, после чего сказали: "С нас хватит, мы положим этому конец", — напомнил офицер.
Полковник уточнил, что Западу не удалось экономически изолировать Москву и лишить ее ресурсов, а также нанести ей стратегическое поражение благодаря своевременным и грамотным действиям российского лидера.
"Они стали постепенно укреплять свои позиции на юге и начали ограниченные операции с целью заманить ВСУ. И у россиян это получилось. Это привело к невероятным потерям украинских силовиков", — резюмировал Макгрегор.
С 24 февраля проходит специальная военная операция на Украине. Владимир Путин назвал ее конечной целью освобождение Донбасса и создание условий, гарантирующих безопасность России.