https://ria.ru/20230125/ukraina-1847384690.html

На Украине завели дело против херсонских полицейских

На Украине завели дело против херсонских полицейских - РИА Новости, 25.01.2023

На Украине завели дело против херсонских полицейских

На Украине завели уголовное дело в отношении пяти сотрудников МВД РФ в Херсонской области, они подозреваются в том, что согласились работать в российских... РИА Новости, 25.01.2023

2023-01-25T16:51

2023-01-25T16:51

2023-01-25T16:53

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служба безопасности украины

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МОСКВА, 25 янв - РИА Новости. На Украине завели уголовное дело в отношении пяти сотрудников МВД РФ в Херсонской области, они подозреваются в том, что согласились работать в российских правоохранительных органах после присоединения региона к РФ, сообщила в среду пресс-служба Службы безопасности Украины. "Служба безопасности установила личности пяти коллаборантов, вступивших в созданное агрессором "главное управления МВД Херсонской области". В рядах оккупационного органа они были назначены руководителями "Голопристанского отдела полиции", - говорится в сообщении СБУ в Telegram-канале. По информации ведомства, о подозрении в "коллаборационной деятельности" сообщено начальнику "Голопристанского отдела полиции" Сергею Бузукину, заместителю начальника - Виктору Целорунгову, начальнику отдела уголовного розыска Максиму Воронову, начальнику отдела дорожно-патрульной службы Артуру Норченко, сотруднику отдела уголовного розыска Николаю Колесниченко. Санкции статьи предусматривают от 5 до 10 лет заключения с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью сроком от 10 до 15 лет. Референдумы по вопросу о вхождении в состав России прошли с 23 по 27 сентября в Донецкой и Луганской Народных Республиках, а также в Херсонской и Запорожской областях. Президент РФ Владимир Путин выступил в Кремле по итогам референдумов в ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областях, после чего подписал договоры о принятии регионов в состав России.

https://ria.ru/20230125/odessa-1847298779.html

https://ria.ru/20230125/sbu-1847224672.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

в мире, владимир путин, россия, украина, херсонская область , служба безопасности украины