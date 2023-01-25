16:51 25.01.2023 (обновлено: 16:53 25.01.2023)
На Украине завели дело против херсонских полицейских
На Украине завели уголовное дело против пяти сотрудников МВД России в Херсонской области
Здание СБУ в Киеве. Архивное фото
МОСКВА, 25 янв - РИА Новости. На Украине завели уголовное дело в отношении пяти сотрудников МВД РФ в Херсонской области, они подозреваются в том, что согласились работать в российских правоохранительных органах после присоединения региона к РФ, сообщила в среду пресс-служба Службы безопасности Украины.
"Служба безопасности установила личности пяти коллаборантов, вступивших в созданное агрессором "главное управления МВД Херсонской области". В рядах оккупационного органа они были назначены руководителями "Голопристанского отдела полиции", - говорится в сообщении СБУ в Telegram-канале.
По информации ведомства, о подозрении в "коллаборационной деятельности" сообщено начальнику "Голопристанского отдела полиции" Сергею Бузукину, заместителю начальника - Виктору Целорунгову, начальнику отдела уголовного розыска Максиму Воронову, начальнику отдела дорожно-патрульной службы Артуру Норченко, сотруднику отдела уголовного розыска Николаю Колесниченко.
Санкции статьи предусматривают от 5 до 10 лет заключения с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью сроком от 10 до 15 лет.
Референдумы по вопросу о вхождении в состав России прошли с 23 по 27 сентября в Донецкой и Луганской Народных Республиках, а также в Херсонской и Запорожской областях. Президент РФ Владимир Путин выступил в Кремле по итогам референдумов в ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областях, после чего подписал договоры о принятии регионов в состав России.