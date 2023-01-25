https://ria.ru/20230125/ukraina-1847360509.html
Шольц прокомментировал возможность отправки немецких войск на Украину
Шольц прокомментировал возможность отправки немецких войск на Украину - РИА Новости, 25.01.2023
Шольц прокомментировал возможность отправки немецких войск на Украину
Германия не будет поставлять боевые самолеты и отправлять солдат на Украину "ни сейчас, ни в будущем", заявил в среду канцлер Олаф Шольц, отвечая на вопросы... РИА Новости, 25.01.2023
2023-01-25T15:48
2023-01-25T15:48
2023-01-25T16:28
специальная военная операция на украине
в мире
германия
украина
олаф шольц
нато
ситуация в днр и лнр
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БЕРЛИН, 25 янв - РИА Новости. Германия не будет поставлять боевые самолеты и отправлять солдат на Украину "ни сейчас, ни в будущем", заявил в среду канцлер Олаф Шольц, отвечая на вопросы депутатов бундестага."Что речи о боевых самолетах не идет, я прояснил достаточно рано, и делаю это и здесь, сейчас", - сказал Шольц, отвечая на вопрос одного из депутатов, выразившего такие опасения. Он напомнил, что когда шли дискуссии о бесполетной зоне над Украиной, он, как и американский президент Джо Байден, сказал, что такого развития событий не будет, и "в этой позиции ничего не изменилось и ничего не изменится и в будущем"."Наземные силы мы тоже ни в коем случае не будем отправлять. Я говорил уже, что прямого участия солдат НАТО в войне на Украине не будет. Ни сейчас, ни в будущем такого не будет. На это все могут положиться", - подчеркнул он.Речь и ответы канцлера на вопросы фракций в бундестаге транслировались в прямом эфире на сайте немецкого парламента.
https://ria.ru/20230124/germaniya-1846928324.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, германия, украина, олаф шольц, нато, ситуация в днр и лнр
Специальная военная операция на Украине, В мире, Германия, Украина, Олаф Шольц, НАТО, Ситуация в ДНР и ЛНР
15:48 25.01.2023 (обновлено: 16:28 25.01.2023)
Шольц прокомментировал возможность отправки немецких войск на Украину
Шольц утверждает, что Германия не будет отправлять самолеты и солдат на Украину