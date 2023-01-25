https://ria.ru/20230125/ukraina-1847343574.html

Берлускони заявил об отсутствии решений мирного урегулирования на Украине

Берлускони заявил об отсутствии решений мирного урегулирования на Украине - РИА Новости, 25.01.2023

Берлускони заявил об отсутствии решений мирного урегулирования на Украине

Лидер входящей в правящую коалицию партии "Вперед, Италия", экс-премьер Сильвио Берлускони обеспокоен тем фактом, что никто, за исключением разве что папы... РИА Новости, 25.01.2023

2023-01-25T15:02

2023-01-25T15:02

2023-01-25T15:17

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сильвио берлускони

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РИМ, 25 янв – РИА Новости. Лидер входящей в правящую коалицию партии "Вперед, Италия", экс-премьер Сильвио Берлускони обеспокоен тем фактом, что никто, за исключением разве что папы Римского, не имеет предложений по урегулированию конфликта на Украине. "Я обеспокоен, - хочу сказать это с предельной ясностью, - тем фактом, что никто, кроме разве что папы Римского и Святого престола, похоже, не имеет решений, ведущих к мирному урегулированию конфликта, за который мы платим невыносимую цену жизнями, страданиями, а также экономическим ущербом для всего мира", - заявил видный политик в интервью, которое в среду опубликовала газета Corriere della Sera. При этом Берлускони вновь подтвердил, что он и его партия находятся "на стороне Запада, Европы, Атлантического альянса". "Наша солидарность вне сомнения, что демонстрируют десятки парламентских решений", - подчеркнул он. Во вторник Палата депутатов итальянского парламента одобрила правительственный декрет, который предусматривает продолжение в 2023 году предоставления разнообразной помощи Украине, включая поставки вооружений. Парламентарии от партии "Вперед, Италия" проголосовали за такое решение.

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Варвара Скокшина

в мире, сильвио берлускони, украина, европа