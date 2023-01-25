https://ria.ru/20230125/ukraina-1847335180.html

WP: США и Украина считают невозможным захват Крыма военным способом

WP: США и Украина считают невозможным захват Крыма военным способом - РИА Новости, 25.01.2023

WP: США и Украина считают невозможным захват Крыма военным способом

В Киеве и Вашингтоне считают невозможным захват Крыма Украиной военным способом, заявил колумнист газеты The Washington Post Дэвид Игнатиус. РИА Новости, 25.01.2023

2023-01-25T14:45

2023-01-25T14:45

2023-01-25T16:23

в мире

джо байден

энтони блинкен

россия

украина

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республика крым

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МОСКВА, 25 янв — РИА Новости. В Киеве и Вашингтоне считают невозможным захват Крыма Украиной военным способом, заявил колумнист газеты The Washington Post Дэвид Игнатиус. "Тотальная украинская кампания по захвату Крымского полуострова нереальна", — указал он.По данным Игнатиуса, администрация президента США Джо Байдена начала планировать возможное распределение "военного баланса сил" после завершения украинского конфликта. По замыслам Белого дома, новая стратегия якобы должна помочь Киеву не допустить "вторжения" России в будущем. Госсекретарь США Энтони Блинкен заявил в интервью газете, что уже пора начать думать, как будет выглядеть Украина после окончания специальной военной операции. По его словам, нужно спланировать, как можно обеспечить "справедливый и прочный мир", поддерживающий территориальную целостность республики. Россия с 24 февраля проводит военную спецоперацию на Украине. Президент Владимир Путин назвал ее задачей "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". По словам президента, конечная цель — освобождение Донбасса и создание условий, гарантирующих безопасность России.

https://ria.ru/20230121/ssha-1846476362.html

https://ria.ru/20230121/mask-1846413287.html

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украина

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

в мире, джо байден, энтони блинкен, россия, украина, оон, республика крым