Рейтинг@Mail.ru
Украинская разведка предложила ударить по российским военным складам - РИА Новости, 25.01.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20230125/ukraina-1847321381.html
Украинская разведка предложила ударить по российским военным складам
Украинская разведка предложила ударить по российским военным складам - РИА Новости, 25.01.2023
Украинская разведка предложила ударить по российским военным складам
Представитель главного управления разведки минобороны Украины Вадим Скибицкий считает необходимым наносить удары по военным складам и запасам оружия на... РИА Новости, 25.01.2023
2023-01-25T14:05
2023-01-25T14:05
специальная военная операция на украине
россия
украина
в мире
министерство обороны украины
ситуация в днр и лнр
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/01/19/1847288478_0:66:3072:1794_1920x0_80_0_0_8fc3c8b50e2d2e495e45a5c0d20d5d65.jpg
МОСКВА, 25 янв - РИА Новости. Представитель главного управления разведки минобороны Украины Вадим Скибицкий считает необходимым наносить удары по военным складам и запасам оружия на территории России. Скибицкий заявляет, что Россия начала распределять военные запасы "по всей территории российской Федерации". Он утверждает, что, в частности, запасы якобы "перемещаются в южные регионы через Крымский полуостров". "Если вы спросите, что является критически важным для Российской Федерации, ключевые объекты - это эти склады, по ним нужно ударять, чтобы нарушить любые виды систем поставок", - сказал Скибицкий телеканалу CNN. В украинской военной разведке считают, что для этого Киеву необходимо ударять не только по территории Крыма, но и по другим субъектам Российской Федерации. Представитель управления разведки украинского минобороны на фоне таких заявлений призвал поставлять Киеву более дальнобойное оружие для ударов по складам в России, а также для планируемого якобы контрнаступления или наступления. Ранее СМИ сообщили, что советник главы офиса Владимира Зеленского Михаил Подоляк заявил, что в Киеве рассматривают возможность ударов по Москве и Екатеринбургу. В связи с этими заявлениями пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что киевский режим режим ничем не гнушается, России надо оградить себя от опасности. Россия ранее направила странам НАТО ноту из-за поставок вооружений Украине. Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. Во внешнеполитическом ведомстве РФ заявляли, что страны НАТО "играют с огнем", поставляя оружие на Украину. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отмечал, что накачивание Украины оружием со стороны Запада будет иметь негативный эффект.
https://ria.ru/20230122/volodin-1846551946.html
https://ria.ru/20230120/oruzhie-1846071838.html
https://ria.ru/20230102/ukraina-1842875358.html
россия
украина
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2023
Кирилл Волков
Кирилл Волков
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/01/19/1847288478_189:0:2920:2048_1920x0_80_0_0_99d28b424f7c9ec4de8cc2af94b0582d.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
россия, украина, в мире, министерство обороны украины, ситуация в днр и лнр
Специальная военная операция на Украине, Россия, Украина, В мире, Министерство обороны Украины, Ситуация в ДНР и ЛНР
14:05 25.01.2023
 
Украинская разведка предложила ударить по российским военным складам

Представитель ГУР МО Украины Скибицкий призвал к ударам по российским военным складам

© РИА Новости / Стрингер / Перейти в медиабанкНа территории министерства обороны Украины
На территории министерства обороны Украины - РИА Новости, 1920, 25.01.2023
© РИА Новости / Стрингер
Перейти в медиабанк
На территории министерства обороны Украины. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 25 янв - РИА Новости. Представитель главного управления разведки минобороны Украины Вадим Скибицкий считает необходимым наносить удары по военным складам и запасам оружия на территории России.
Скибицкий заявляет, что Россия начала распределять военные запасы "по всей территории российской Федерации". Он утверждает, что, в частности, запасы якобы "перемещаются в южные регионы через Крымский полуостров".
Председатель Государственной думы России Вячеслав Володин - РИА Новости, 1920, 22.01.2023
22 января, 09:11Специальная военная операция на Украине
Поставки оружия Киеву приведут к глобальной катастрофе, заявил Володин
"Если вы спросите, что является критически важным для Российской Федерации, ключевые объекты - это эти склады, по ним нужно ударять, чтобы нарушить любые виды систем поставок", - сказал Скибицкий телеканалу CNN.
В украинской военной разведке считают, что для этого Киеву необходимо ударять не только по территории Крыма, но и по другим субъектам Российской Федерации. Представитель управления разведки украинского минобороны на фоне таких заявлений призвал поставлять Киеву более дальнобойное оружие для ударов по складам в России, а также для планируемого якобы контрнаступления или наступления.
Американский военнослужащий развертывает антенну на реактивной системе залпового огня HIMARS - РИА Новости, 1920, 20.01.2023
20 января, 08:00
Слабоумие и отвага: американцы хотят дать ВСУ оружие для удара по Крыму
Ранее СМИ сообщили, что советник главы офиса Владимира Зеленского Михаил Подоляк заявил, что в Киеве рассматривают возможность ударов по Москве и Екатеринбургу. В связи с этими заявлениями пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что киевский режим режим ничем не гнушается, России надо оградить себя от опасности.
Россия ранее направила странам НАТО ноту из-за поставок вооружений Украине. Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. Во внешнеполитическом ведомстве РФ заявляли, что страны НАТО "играют с огнем", поставляя оружие на Украину. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отмечал, что накачивание Украины оружием со стороны Запада будет иметь негативный эффект.
Площадь Независимости в Киеве - РИА Новости, 1920, 02.01.2023
2 января, 21:35
В Киеве заявили, что власти боятся раскрыть масштаб урона от артударов
 
Специальная военная операция на УкраинеРоссияУкраинаВ миреМинистерство обороны УкраиныСитуация в ДНР и ЛНР
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2023 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала