https://ria.ru/20230125/ukraina-1847321381.html

Украинская разведка предложила ударить по российским военным складам

Украинская разведка предложила ударить по российским военным складам - РИА Новости, 25.01.2023

Украинская разведка предложила ударить по российским военным складам

Представитель главного управления разведки минобороны Украины Вадим Скибицкий считает необходимым наносить удары по военным складам и запасам оружия на... РИА Новости, 25.01.2023

2023-01-25T14:05

2023-01-25T14:05

2023-01-25T14:05

специальная военная операция на украине

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МОСКВА, 25 янв - РИА Новости. Представитель главного управления разведки минобороны Украины Вадим Скибицкий считает необходимым наносить удары по военным складам и запасам оружия на территории России. Скибицкий заявляет, что Россия начала распределять военные запасы "по всей территории российской Федерации". Он утверждает, что, в частности, запасы якобы "перемещаются в южные регионы через Крымский полуостров". "Если вы спросите, что является критически важным для Российской Федерации, ключевые объекты - это эти склады, по ним нужно ударять, чтобы нарушить любые виды систем поставок", - сказал Скибицкий телеканалу CNN. В украинской военной разведке считают, что для этого Киеву необходимо ударять не только по территории Крыма, но и по другим субъектам Российской Федерации. Представитель управления разведки украинского минобороны на фоне таких заявлений призвал поставлять Киеву более дальнобойное оружие для ударов по складам в России, а также для планируемого якобы контрнаступления или наступления. Ранее СМИ сообщили, что советник главы офиса Владимира Зеленского Михаил Подоляк заявил, что в Киеве рассматривают возможность ударов по Москве и Екатеринбургу. В связи с этими заявлениями пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что киевский режим режим ничем не гнушается, России надо оградить себя от опасности. Россия ранее направила странам НАТО ноту из-за поставок вооружений Украине. Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. Во внешнеполитическом ведомстве РФ заявляли, что страны НАТО "играют с огнем", поставляя оружие на Украину. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отмечал, что накачивание Украины оружием со стороны Запада будет иметь негативный эффект.

https://ria.ru/20230122/volodin-1846551946.html

https://ria.ru/20230120/oruzhie-1846071838.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

россия, украина, в мире, министерство обороны украины, ситуация в днр и лнр