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Песков оценил возможность дипломатического решения кризиса вокруг Украины - РИА Новости, 25.01.2023
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Песков оценил возможность дипломатического решения кризиса вокруг Украины
Песков оценил возможность дипломатического решения кризиса вокруг Украины - РИА Новости, 25.01.2023
Песков оценил возможность дипломатического решения кризиса вокруг Украины
Перспектив для выхода на дипломатические пути урегулирования украинского кризиса сейчас не просматривается, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. РИА Новости, 25.01.2023
2023-01-25T12:34
2023-01-25T12:34
в мире
владимир путин
украина
россия
донбасс
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МОСКВА, 25 янв - РИА Новости. Перспектив для выхода на дипломатические пути урегулирования украинского кризиса сейчас не просматривается, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. "Сейчас можно только констатировать, что перспектив для выхода на дипломатические пути в настоящее время не просматривается", - сказал он журналистам. Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.
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в мире, владимир путин, украина, россия, донбасс
В мире, Владимир Путин, Украина, Россия, Донбасс
12:34 25.01.2023
 
Песков оценил возможность дипломатического решения кризиса вокруг Украины

Песков: выхода на дипломатические пути по украинскому кризису сейчас не просматривается

© РИА Новости / Сергей Гунеев / Перейти в медиабанкПресс-секретарь президента России Дмитрий Песков
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков - РИА Новости, 1920, 25.01.2023
© РИА Новости / Сергей Гунеев
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Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. Архивное фото
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МОСКВА, 25 янв - РИА Новости. Перспектив для выхода на дипломатические пути урегулирования украинского кризиса сейчас не просматривается, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
"Сейчас можно только констатировать, что перспектив для выхода на дипломатические пути в настоящее время не просматривается", - сказал он журналистам.
Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.
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