https://ria.ru/20230125/ukraina-1847296147.html

Песков оценил возможность дипломатического решения кризиса вокруг Украины

Песков оценил возможность дипломатического решения кризиса вокруг Украины - РИА Новости, 25.01.2023

Песков оценил возможность дипломатического решения кризиса вокруг Украины

Перспектив для выхода на дипломатические пути урегулирования украинского кризиса сейчас не просматривается, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. РИА Новости, 25.01.2023

2023-01-25T12:34

2023-01-25T12:34

2023-01-25T12:34

в мире

владимир путин

украина

россия

донбасс

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/02/12/1773612971_0:269:2984:1948_1920x0_80_0_0_71e1808ea8430a73f245fad0a7f843c2.jpg

МОСКВА, 25 янв - РИА Новости. Перспектив для выхода на дипломатические пути урегулирования украинского кризиса сейчас не просматривается, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. "Сейчас можно только констатировать, что перспектив для выхода на дипломатические пути в настоящее время не просматривается", - сказал он журналистам. Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.

https://ria.ru/20230125/lozh-1847230214.html

украина

россия

донбасс

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

Дарья Буймова

Дарья Буймова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

в мире, владимир путин, украина, россия, донбасс