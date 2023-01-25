11:58 25.01.2023 (обновлено: 12:15 25.01.2023)
На Украине уволили главу департамента Минобороны
На Украине уволили главу департамента госзакупок Минобороны Богдана Хмельницкого
На территории министерства обороны Украины. Архивное фото
МОСКВА, 25 янв - РИА Новости. Глава департамента госзакупок министерства обороны Украины Богдан Хмельницкий уволен с должности, заявила глава комитета Верховной рады по вопросам антикоррупционной политики Анастасия Радина.
Украинские СМИ ранее писали, что минобороны Украины закупает продукты для военных вдвое или втрое дороже, чем их можно приобрести в розничных магазинах. После скандала с закупками в минобороны Украины в отставку с должности замглавы ведомства подал Вячеслав Шаповалов. Национальное агентство по предотвращению коррупции во вторник инициировало служебное расследование в отношении Хмельницкого в связи с предоставлением недостоверных данных.
"С коллегами из антикоррупционного комитета заслушали министра обороны по поводу закупок питания для военнослужащих... Министр не имеет юридических претензий к авторам журналистского расследования. Вместо этого были уволены директор департамента закупок министерства обороны Хмельницкий и профильный заместитель министра Шаповалов", - написала Радина на своей странице в соцсети.
Также Радина заявила, что, по словам министра обороны Алексея Резникова, на данный момент питание военнослужащих осуществляется по контрактам прошлого года, а обнародованный журналистами документ относится к приложению к одному из новых контрактов минобороны, которые еще не вступили в силу. Как заявили в минобороны Украины, в этом и других контрактах "выявлены ошибки и для их исправления осуществляются проверки и экспертиза цен".