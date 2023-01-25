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На Украине уволили главу департамента Минобороны - РИА Новости, 25.01.2023
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Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20230125/ukraina-1847285166.html
На Украине уволили главу департамента Минобороны
На Украине уволили главу департамента Минобороны - РИА Новости, 25.01.2023
На Украине уволили главу департамента Минобороны
Глава департамента госзакупок министерства обороны Украины Богдан Хмельницкий уволен с должности, заявила глава комитета Верховной рады по вопросам... РИА Новости, 25.01.2023
2023-01-25T11:58
2023-01-25T12:15
специальная военная операция на украине
в мире
украина
министерство обороны украины
киев
ситуация в днр и лнр
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МОСКВА, 25 янв - РИА Новости. Глава департамента госзакупок министерства обороны Украины Богдан Хмельницкий уволен с должности, заявила глава комитета Верховной рады по вопросам антикоррупционной политики Анастасия Радина. Украинские СМИ ранее писали, что минобороны Украины закупает продукты для военных вдвое или втрое дороже, чем их можно приобрести в розничных магазинах. После скандала с закупками в минобороны Украины в отставку с должности замглавы ведомства подал Вячеслав Шаповалов. Национальное агентство по предотвращению коррупции во вторник инициировало служебное расследование в отношении Хмельницкого в связи с предоставлением недостоверных данных. "С коллегами из антикоррупционного комитета заслушали министра обороны по поводу закупок питания для военнослужащих... Министр не имеет юридических претензий к авторам журналистского расследования. Вместо этого были уволены директор департамента закупок министерства обороны Хмельницкий и профильный заместитель министра Шаповалов", - написала Радина на своей странице в соцсети.Также Радина заявила, что, по словам министра обороны Алексея Резникова, на данный момент питание военнослужащих осуществляется по контрактам прошлого года, а обнародованный журналистами документ относится к приложению к одному из новых контрактов минобороны, которые еще не вступили в силу. Как заявили в минобороны Украины, в этом и других контрактах "выявлены ошибки и для их исправления осуществляются проверки и экспертиза цен".
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в мире, украина, министерство обороны украины, киев, ситуация в днр и лнр
Специальная военная операция на Украине, В мире, Украина, Министерство обороны Украины, Киев, Ситуация в ДНР и ЛНР
11:58 25.01.2023 (обновлено: 12:15 25.01.2023)
 
На Украине уволили главу департамента Минобороны

На Украине уволили главу департамента госзакупок Минобороны Богдана Хмельницкого

© РИА Новости / Стрингер / Перейти в медиабанкНа территории министерства обороны Украины
На территории министерства обороны Украины - РИА Новости, 1920, 25.01.2023
© РИА Новости / Стрингер
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На территории министерства обороны Украины. Архивное фото
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МОСКВА, 25 янв - РИА Новости. Глава департамента госзакупок министерства обороны Украины Богдан Хмельницкий уволен с должности, заявила глава комитета Верховной рады по вопросам антикоррупционной политики Анастасия Радина.
Украинские СМИ ранее писали, что минобороны Украины закупает продукты для военных вдвое или втрое дороже, чем их можно приобрести в розничных магазинах. После скандала с закупками в минобороны Украины в отставку с должности замглавы ведомства подал Вячеслав Шаповалов. Национальное агентство по предотвращению коррупции во вторник инициировало служебное расследование в отношении Хмельницкого в связи с предоставлением недостоверных данных.
"С коллегами из антикоррупционного комитета заслушали министра обороны по поводу закупок питания для военнослужащих... Министр не имеет юридических претензий к авторам журналистского расследования. Вместо этого были уволены директор департамента закупок министерства обороны Хмельницкий и профильный заместитель министра Шаповалов", - написала Радина на своей странице в соцсети.
Также Радина заявила, что, по словам министра обороны Алексея Резникова, на данный момент питание военнослужащих осуществляется по контрактам прошлого года, а обнародованный журналистами документ относится к приложению к одному из новых контрактов минобороны, которые еще не вступили в силу. Как заявили в минобороны Украины, в этом и других контрактах "выявлены ошибки и для их исправления осуществляются проверки и экспертиза цен".
Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 25.01.2023
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