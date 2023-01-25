https://ria.ru/20230125/ukraina-1847285166.html

На Украине уволили главу департамента Минобороны

На Украине уволили главу департамента Минобороны - РИА Новости, 25.01.2023

На Украине уволили главу департамента Минобороны

Глава департамента госзакупок министерства обороны Украины Богдан Хмельницкий уволен с должности, заявила глава комитета Верховной рады по вопросам... РИА Новости, 25.01.2023

2023-01-25T11:58

2023-01-25T11:58

2023-01-25T12:15

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МОСКВА, 25 янв - РИА Новости. Глава департамента госзакупок министерства обороны Украины Богдан Хмельницкий уволен с должности, заявила глава комитета Верховной рады по вопросам антикоррупционной политики Анастасия Радина. Украинские СМИ ранее писали, что минобороны Украины закупает продукты для военных вдвое или втрое дороже, чем их можно приобрести в розничных магазинах. После скандала с закупками в минобороны Украины в отставку с должности замглавы ведомства подал Вячеслав Шаповалов. Национальное агентство по предотвращению коррупции во вторник инициировало служебное расследование в отношении Хмельницкого в связи с предоставлением недостоверных данных. "С коллегами из антикоррупционного комитета заслушали министра обороны по поводу закупок питания для военнослужащих... Министр не имеет юридических претензий к авторам журналистского расследования. Вместо этого были уволены директор департамента закупок министерства обороны Хмельницкий и профильный заместитель министра Шаповалов", - написала Радина на своей странице в соцсети.Также Радина заявила, что, по словам министра обороны Алексея Резникова, на данный момент питание военнослужащих осуществляется по контрактам прошлого года, а обнародованный журналистами документ относится к приложению к одному из новых контрактов минобороны, которые еще не вступили в силу. Как заявили в минобороны Украины, в этом и других контрактах "выявлены ошибки и для их исправления осуществляются проверки и экспертиза цен".

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

в мире, украина, министерство обороны украины, киев, ситуация в днр и лнр