https://ria.ru/20230125/ukraina-1847137080.html

"Киев не выдержит". С украинцами перестали говорить по-человечески

"Киев не выдержит". С украинцами перестали говорить по-человечески - РИА Новости, 25.01.2023

"Киев не выдержит". С украинцами перестали говорить по-человечески

Офис президента Украины уже покинули два высокопоставленных чиновника, и местные СМИ сообщают об увольнении еще как минимум трех-пяти министров. Владимир... РИА Новости, 25.01.2023

2023-01-25T08:00

2023-01-25T08:00

2023-01-25T09:47

владимир зеленский

алексей арестович

иван баканов

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россия

служба безопасности украины

вооруженные силы украины

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МОСКВА, 25 янв — РИА Новости, Михаил Катков. Офис президента Украины уже покинули два высокопоставленных чиновника, и местные СМИ сообщают об увольнении еще как минимум трех-пяти министров. Владимир Зеленский говорит о "справедливости для всех", однако борьба за нее началась только после обещания Вашингтона пристально следить за распределением западной помощи. Что происходит в Киеве — в материале РИА Новости.Мертвый геройНачальник Главного управления разведки (ГУР) Минобороны Кирилл Буданов заявил: в марте прошлого года сотрудники СБУ застрелили "героя Украины" Дениса Киреева, чтобы тот не смог в интересах СБУ затянуть переговоры с Россией. С жертвой расправились в салоне ведомственного автомобиля, труп выбросили на улицу. Это убийство Буданов назвал "казнью" и подчеркнул, что никто пока за нее не ответил, а тогдашний глава СБУ Иван Баканов никак не объяснил действия подчиненных.Примечательно, что скандал начали раскручивать спустя почти год после случившегося. Газета The Washington Post 18 января опубликовала статью, в которой сказано, что в СБУ Киреева считали российским шпионом, но похоронили как героя. Зеленский посмертно наградил его медалью за "исключительный вклад в защиту государственного суверенитета и государственной безопасности".Баканов отправился в отставку только в середине июля 2022-го. К этому моменту СБУ была в полуразложившемся состоянии. В частности, глава Харьковского отделения Роман Дудин открыто критиковал президента, а правая рука Баканова генерал Андрей Наумов сбежал в Сербию, где скрывался от обвинений в отмывании денег. Кроме того, украинские СМИ сообщали, что российская армия вошла в Херсон во многом благодаря предательству местного начальства СБУ.Огонь по штабамЗа день до публикации в американской газете из офиса президента (ОП) Украины уволили советника Алексея Арестовича после его заявления о том, что российская ракета попала в жилой дом в Днепропетровске, так как ее сбила украинская система ПВО. Командование ВСУ эту версию опровергло. Разгорелся серьезный скандал, и Арестович решил уйти в отставку по собственному желанию.В прошлом году он был одним из ярких символов украинской пропаганды, однако никто не стал его защищать. Команда Зеленского вообще проигнорировала событие. Вместе с тем до сих пор неясно, кому и что советовал Арестович, работая в ОП. К примеру, в августе помощник главы офиса Михаил Подоляк заметил: коллега так много говорит, что его решили сделать представителем всего ведомства.Если другие представители Киева давно перешли исключительно на украинский язык, Арестович все еще использует русский. При этом выступает против запрета на Украине русскоязычных учебников и даже со своими детьми общается на русском, за что украинские националисты неоднократно его критиковали.Следом за Арестовичем ушел замглавы офиса Кирилл Тимошенко, курировавший восстановление территорий, разрушенных в ходе боевых действий. Он сам написал заявление об отставке, но причины не назвал. В прошлом году его обвиняли в хищении гуманитарной помощи и ее продаже в магазинах. В отношении окружения чиновника идет расследование. При этом украинские СМИ сообщают, что вместе с ним действовали главы администраций Сумской, Днепропетровской, Запорожской и Херсонской областей. Их тоже уволят.Еще один кандидат на выход — заместитель главы ОП Олег Татаров, отвечающий за силовиков, включая СБУ. Ему вменяют махинации при строительстве жилья для Нацгвардии. По мнению СМИ, чтобы замять дело, чиновник блокирует назначение нового руководителя Специальной антикоррупционной прокуратуры (САП) Александра Клименко. При этом западные партнеры Киева недовольны ходом реформ в украинских правоохранительных органах.Время для справедливостиВ правительстве Украины тоже не все спокойно. Национальное антикоррупционное бюро (НАБУ) 21 января задержало замминистра развития общин, территорий и инфраструктуры Василия Лозинского. Его обвиняют в получении взятки в размере 400 тысяч долларов за заключение договора на закупку генераторов. Зеленский заявил, что увольнение Лозинского — сигнал всем, кто нарушает "принцип справедливости".Утром 24 января уволили заместителя генерального прокурора Алексея Симоненко и замминистра обороны Вячеслава Шаповалова. Первый попал в скандал из-за зимних каникул в испанской Марбелье. Второй закупал продовольствие для ВСУ по завышенным в несколько раз ценам. В тот же день работы лишились еще два замминистра развития общин — Иван Лукерия и Вячеслав Негода.По данным СМИ, в ближайшее время с постов могут снять министра топлива и энергетики Германа Галущенко, министра спорта Вадима Гутцайта и министра по вопросам стратегических отраслей промышленности Павла Рябикина. Команда Зеленского давно обсуждала, нужны вообще эти ведомства или их можно с кем-то объединить. Кроме того, в Верховной раде требуют сменить главу Минобразования и министра по вопросам ветеранов.Глава фракции "Слуга народа" Давид Арахамия заверил, что весной по стране прокатятся антикоррупционные чистки. По его словам, с 24 февраля прошлого года Зеленский настаивал, чтобы чиновники всех уровней сконцентрировались на помощи пострадавшим от боевых действий, снижении бюрократии и перестали заниматься сомнительными делами. "До многих не дошло… Не выходит по-человечески, будет по законам военного времени", — констатировал Арахамия.Сведение счетовМеждоусобные разборки в Киеве начались почти сразу после того, как Республиканская партия США взяла под контроль нижнюю палату конгресса и пообещала проверить, как украинцы расходуют помощь. Политолог Александр Дудчак считает, что Зеленский избавляется от тех подчиненных, в чьей честности американцы могут засомневаться."США не нужны "непроизводственные расходы", поэтому они будут рассматривать чиновников в Киеве под увеличительным стеклом. Как выяснилось, не все готовы к роли наемных менеджеров. Украина уже проходила подобные чистки. До 2014-го страной управляли олигархи, а теперь — представители некоммерческих организаций и бывшие юмористы. Американцы ищут тех, кто будет готов работать за меньшие деньги, но при этом окажется более управляемым", — говорит эксперт. Он полагает, что освободившиеся должности, возможно, займут люди с двойным гражданством и без политических убеждений, как это было сразу после Евромайдана. Таким легче манипулировать страной.В свою очередь, эксперт Финансового университета при правительстве России Денис Денисов отмечает, что американцы все чаще критикуют выделение помощи Украине, поскольку не могут контролировать, как ею распоряжаются. Вашингтон вынужден корректировать свою политику, но искоренять украинскую коррупцию все-таки не будет."Если США поставят перед собой задачу полностью ликвидировать казнокрадов на Украине, то республика может не выдержать давления и развалиться. Сейчас первоочередная задача американцев — победа над Россией, поэтому они вряд ли станут мешать сами себе", — считает Денисов.Эксперты не исключают, что американские власти добьются замены наиболее скомпрометированных украинских чиновников, чтобы снять часть негатива с собственных граждан. Процесс, возможно, займет несколько месяцев — или его будут периодически возобновлять на протяжении всего года. Тем не менее кардинальных изменений на Украине это не принесет. В том числе не скажется и на качестве государственного управления.

https://ria.ru/20220912/ukraina-1815647841.html

https://ria.ru/20230113/ukraina-1844438168.html

https://ria.ru/20221112/ukraina-1830585574.html

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