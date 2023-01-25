https://ria.ru/20230125/ugroza-1847442361.html

Байден заявил об отсутствии угрозы для России со стороны Запада

Байден заявил об отсутствии угрозы для России со стороны Запада - РИА Новости, 25.01.2023

Байден заявил об отсутствии угрозы для России со стороны Запада

Действия Запада по помощи Украине не представляют угроз для России, заявил президент США Джо Байден в ходе объявления очередного пакета помощи Киеву, куда... РИА Новости, 25.01.2023

2023-01-25T20:21

2023-01-25T20:21

2023-01-25T20:26

в мире

украина

россия

джо байден

сша

m1 abrams

оон

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ВАШИНГТОН, 25 янв - РИА Новости. Действия Запада по помощи Украине не представляют угроз для России, заявил президент США Джо Байден в ходе объявления очередного пакета помощи Киеву, куда войдут 31 танк М1 Abrams.Он добавил, что США также намерены защищать устав ООН, подчеркнув, что решение о поставке танков Киеву является очередным доказательством единства Запада в вопросе помощи Украине.

https://ria.ru/20230125/tank-1847289190.html

украина

россия

сша

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2023

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в мире, украина, россия, джо байден, сша, m1 abrams, оон