https://ria.ru/20230125/ugroza-1847442361.html
Байден заявил об отсутствии угрозы для России со стороны Запада
Байден заявил об отсутствии угрозы для России со стороны Запада - РИА Новости, 25.01.2023
Байден заявил об отсутствии угрозы для России со стороны Запада
Действия Запада по помощи Украине не представляют угроз для России, заявил президент США Джо Байден в ходе объявления очередного пакета помощи Киеву, куда... РИА Новости, 25.01.2023
2023-01-25T20:21
2023-01-25T20:21
2023-01-25T20:26
в мире
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джо байден
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ВАШИНГТОН, 25 янв - РИА Новости. Действия Запада по помощи Украине не представляют угроз для России, заявил президент США Джо Байден в ходе объявления очередного пакета помощи Киеву, куда войдут 31 танк М1 Abrams.Он добавил, что США также намерены защищать устав ООН, подчеркнув, что решение о поставке танков Киеву является очередным доказательством единства Запада в вопросе помощи Украине.
https://ria.ru/20230125/tank-1847289190.html
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в мире, украина, россия, джо байден, сша, m1 abrams, оон
В мире, Украина, Россия, Джо Байден, США, M1 Abrams, ООН
20:21 25.01.2023 (обновлено: 20:26 25.01.2023)
Байден заявил об отсутствии угрозы для России со стороны Запада
Байден заявил об отсутствии угрозы для России из-за действий Запада по помощи Украине