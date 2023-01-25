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Байден заявил об отсутствии угрозы для России со стороны Запада - РИА Новости, 25.01.2023
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Байден заявил об отсутствии угрозы для России со стороны Запада
Байден заявил об отсутствии угрозы для России со стороны Запада - РИА Новости, 25.01.2023
Байден заявил об отсутствии угрозы для России со стороны Запада
Действия Запада по помощи Украине не представляют угроз для России, заявил президент США Джо Байден в ходе объявления очередного пакета помощи Киеву, куда... РИА Новости, 25.01.2023
2023-01-25T20:21
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в мире
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ВАШИНГТОН, 25 янв - РИА Новости. Действия Запада по помощи Украине не представляют угроз для России, заявил президент США Джо Байден в ходе объявления очередного пакета помощи Киеву, куда войдут 31 танк М1 Abrams.Он добавил, что США также намерены защищать устав ООН, подчеркнув, что решение о поставке танков Киеву является очередным доказательством единства Запада в вопросе помощи Украине.
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в мире, украина, россия, джо байден, сша, m1 abrams, оон
В мире, Украина, Россия, Джо Байден, США, M1 Abrams, ООН
20:21 25.01.2023 (обновлено: 20:26 25.01.2023)
 
Байден заявил об отсутствии угрозы для России со стороны Запада

Байден заявил об отсутствии угрозы для России из-за действий Запада по помощи Украине

© AP Photo / Susan WalshПрезидент США Джо Байден
Президент США Джо Байден - РИА Новости, 1920, 25.01.2023
© AP Photo / Susan Walsh
Президент США Джо Байден. Архивное фото
Читать ria.ru в
ВАШИНГТОН, 25 янв - РИА Новости. Действия Запада по помощи Украине не представляют угроз для России, заявил президент США Джо Байден в ходе объявления очередного пакета помощи Киеву, куда войдут 31 танк М1 Abrams.
"Сегодняшнее объявление основано на приверженности стран по всему миру во главе с Соединенными Штатами Америки помогать Украине защищать их суверенитет и территориальную целостность. Это не угроза наступления на Россию", - заявил Байден.
Он добавил, что США также намерены защищать устав ООН, подчеркнув, что решение о поставке танков Киеву является очередным доказательством единства Запада в вопросе помощи Украине.
Американский танк M1 Abrams - РИА Новости, 1920, 25.01.2023
Вчера, 18:43
Танк Abrams: тактико-технические характеристики
 
В миреУкраинаРоссияДжо БайденСШАM1 AbramsООН
 
 
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