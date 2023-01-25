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ВСУ все труднее наносить удары по российским целям, передает CNN - РИА Новости, 25.01.2023
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Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20230125/udary-1847352156.html
ВСУ все труднее наносить удары по российским целям, передает CNN
ВСУ все труднее наносить удары по российским целям, передает CNN - РИА Новости, 25.01.2023
ВСУ все труднее наносить удары по российским целям, передает CNN
Украинские чиновники заявляют, что украинским войскам становится труднее наносить удары по российским целям из-за того, что россияне "учатся на своих ошибках",... РИА Новости, 25.01.2023
2023-01-25T15:26
2023-01-25T15:26
специальная военная операция на украине
в мире
украина
вооруженные силы украины
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МОСКВА, 25 янв - РИА Новости. Украинские чиновники заявляют, что украинским войскам становится труднее наносить удары по российским целям из-за того, что россияне "учатся на своих ошибках", сообщает в среду телеканал CNN. Отмечается, что, в частности, украинским войскам становится сложнее наносить удары по логистическим хабам и складам с боеприпасами. "Украинские официальные лица заявляют, что россияне учатся на своих ошибках на поле боя, из-за чего украинским ракетам сложнее ударять по складам с боеприпасами и логистическим узлам", - говорится в материале телеканала. Кроме того, представитель главного управления разведки минобороны Украины Вадим Скибицкий заявил телеканалу, что в Киеве ожидают наступление ВС РФ весной. "Россия продолжит наступательные действия, потому что они не смогли достичь основной цели - полная оккупация Донецкого и Луганского региона. На этих территориях, мы предполагаем, будет сфокусированы основные наступательные усилия Российской Федерации", - сказал он. Ранее газета New York Times писала, что страны Запада торопятся передать Украине современное вооружение, которое ранее отказывались поставлять, из-за опасений, что у Киева осталось мало возможностей подготовиться к отражению ожидаемого им наступления сил РФ весной. Агентство Франс Пресс сообщало, что США советуют Украине вывести силы из Артемовска в ДНР, чтобы начать подготовку к наступлению на юге. Ранее СМИ сообщили, что советник главы офиса Владимира Зеленского Михаил Подоляк заявил, что в Киеве рассматривают возможность ударов по Москве и Екатеринбургу. В связи с этими заявлениями пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что киевский режим режим ничем не гнушается, России надо оградить себя от опасности.
https://ria.ru/20230125/artemovsk-1847115768.html
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в мире, украина, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, В мире, Украина, Вооруженные силы Украины
15:26 25.01.2023
 
ВСУ все труднее наносить удары по российским целям, передает CNN

CNN: украинским войскам становится труднее наносить удары по российским целям

© AP Photo / LibkosУкраинские военные под Марьинкой
Украинские военные под Марьинкой - РИА Новости, 1920, 25.01.2023
© AP Photo / Libkos
Украинские военные под Марьинкой. Архивное фото
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МОСКВА, 25 янв - РИА Новости. Украинские чиновники заявляют, что украинским войскам становится труднее наносить удары по российским целям из-за того, что россияне "учатся на своих ошибках", сообщает в среду телеканал CNN.
Отмечается, что, в частности, украинским войскам становится сложнее наносить удары по логистическим хабам и складам с боеприпасами.
"Украинские официальные лица заявляют, что россияне учатся на своих ошибках на поле боя, из-за чего украинским ракетам сложнее ударять по складам с боеприпасами и логистическим узлам", - говорится в материале телеканала.
Кроме того, представитель главного управления разведки минобороны Украины Вадим Скибицкий заявил телеканалу, что в Киеве ожидают наступление ВС РФ весной.
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"Россия продолжит наступательные действия, потому что они не смогли достичь основной цели - полная оккупация Донецкого и Луганского региона. На этих территориях, мы предполагаем, будет сфокусированы основные наступательные усилия Российской Федерации", - сказал он.
Ранее газета New York Times писала, что страны Запада торопятся передать Украине современное вооружение, которое ранее отказывались поставлять, из-за опасений, что у Киева осталось мало возможностей подготовиться к отражению ожидаемого им наступления сил РФ весной. Агентство Франс Пресс сообщало, что США советуют Украине вывести силы из Артемовска в ДНР, чтобы начать подготовку к наступлению на юге.
Ранее СМИ сообщили, что советник главы офиса Владимира Зеленского Михаил Подоляк заявил, что в Киеве рассматривают возможность ударов по Москве и Екатеринбургу. В связи с этими заявлениями пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что киевский режим режим ничем не гнушается, России надо оградить себя от опасности.
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