ВСУ все труднее наносить удары по российским целям, передает CNN
CNN: украинским войскам становится труднее наносить удары по российским целям
© AP Photo / LibkosУкраинские военные под Марьинкой
© AP Photo / Libkos
Украинские военные под Марьинкой. Архивное фото
МОСКВА, 25 янв - РИА Новости. Украинские чиновники заявляют, что украинским войскам становится труднее наносить удары по российским целям из-за того, что россияне "учатся на своих ошибках", сообщает в среду телеканал CNN.
Отмечается, что, в частности, украинским войскам становится сложнее наносить удары по логистическим хабам и складам с боеприпасами.
"Украинские официальные лица заявляют, что россияне учатся на своих ошибках на поле боя, из-за чего украинским ракетам сложнее ударять по складам с боеприпасами и логистическим узлам", - говорится в материале телеканала.
Кроме того, представитель главного управления разведки минобороны Украины Вадим Скибицкий заявил телеканалу, что в Киеве ожидают наступление ВС РФ весной.
"Россия продолжит наступательные действия, потому что они не смогли достичь основной цели - полная оккупация Донецкого и Луганского региона. На этих территориях, мы предполагаем, будет сфокусированы основные наступательные усилия Российской Федерации", - сказал он.
Ранее газета New York Times писала, что страны Запада торопятся передать Украине современное вооружение, которое ранее отказывались поставлять, из-за опасений, что у Киева осталось мало возможностей подготовиться к отражению ожидаемого им наступления сил РФ весной. Агентство Франс Пресс сообщало, что США советуют Украине вывести силы из Артемовска в ДНР, чтобы начать подготовку к наступлению на юге.
Ранее СМИ сообщили, что советник главы офиса Владимира Зеленского Михаил Подоляк заявил, что в Киеве рассматривают возможность ударов по Москве и Екатеринбургу. В связи с этими заявлениями пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что киевский режим режим ничем не гнушается, России надо оградить себя от опасности.