https://ria.ru/20230125/udary-1847352156.html

ВСУ все труднее наносить удары по российским целям, передает CNN

ВСУ все труднее наносить удары по российским целям, передает CNN - РИА Новости, 25.01.2023

ВСУ все труднее наносить удары по российским целям, передает CNN

Украинские чиновники заявляют, что украинским войскам становится труднее наносить удары по российским целям из-за того, что россияне "учатся на своих ошибках",... РИА Новости, 25.01.2023

2023-01-25T15:26

2023-01-25T15:26

2023-01-25T15:26

специальная военная операция на украине

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украина

вооруженные силы украины

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МОСКВА, 25 янв - РИА Новости. Украинские чиновники заявляют, что украинским войскам становится труднее наносить удары по российским целям из-за того, что россияне "учатся на своих ошибках", сообщает в среду телеканал CNN. Отмечается, что, в частности, украинским войскам становится сложнее наносить удары по логистическим хабам и складам с боеприпасами. "Украинские официальные лица заявляют, что россияне учатся на своих ошибках на поле боя, из-за чего украинским ракетам сложнее ударять по складам с боеприпасами и логистическим узлам", - говорится в материале телеканала. Кроме того, представитель главного управления разведки минобороны Украины Вадим Скибицкий заявил телеканалу, что в Киеве ожидают наступление ВС РФ весной. "Россия продолжит наступательные действия, потому что они не смогли достичь основной цели - полная оккупация Донецкого и Луганского региона. На этих территориях, мы предполагаем, будет сфокусированы основные наступательные усилия Российской Федерации", - сказал он. Ранее газета New York Times писала, что страны Запада торопятся передать Украине современное вооружение, которое ранее отказывались поставлять, из-за опасений, что у Киева осталось мало возможностей подготовиться к отражению ожидаемого им наступления сил РФ весной. Агентство Франс Пресс сообщало, что США советуют Украине вывести силы из Артемовска в ДНР, чтобы начать подготовку к наступлению на юге. Ранее СМИ сообщили, что советник главы офиса Владимира Зеленского Михаил Подоляк заявил, что в Киеве рассматривают возможность ударов по Москве и Екатеринбургу. В связи с этими заявлениями пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что киевский режим режим ничем не гнушается, России надо оградить себя от опасности.

https://ria.ru/20230125/artemovsk-1847115768.html

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Влада Копылова

Влада Копылова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

в мире, украина, вооруженные силы украины