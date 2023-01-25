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"Американцы встревожены". Фрегат с гиперзвуковым оружием зашел в Атлантику - РИА Новости, 25.01.2023
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"Американцы встревожены". Фрегат с гиперзвуковым оружием зашел в Атлантику
"Американцы встревожены". Фрегат с гиперзвуковым оружием зашел в Атлантику - РИА Новости, 25.01.2023
"Американцы встревожены". Фрегат с гиперзвуковым оружием зашел в Атлантику
Фрегат "Адмирал Горшков" провел учения в Атлантическом океане. С корабля отработали удар гиперзвуковой ракетой "Циркон" по морской цели на расстоянии 900... РИА Новости, 25.01.2023
2023-01-25T15:38
2023-01-25T18:09
безопасность
великобритания
нато
вооруженные силы сша
общероссийское движение поддержки флота
ту-142
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МОСКВА, 25 янв — РИА Новости, Андрей Коц. Фрегат "Адмирал Горшков" провел учения в Атлантическом океане. С корабля отработали удар гиперзвуковой ракетой "Циркон" по морской цели на расстоянии 900 километров. О том, почему это событие так важно для российской "оборонки", — в материале РИА Новости.Электронный пуск"Адмирал Горшков" сейчас находится где-то в западной части Атлантики — в зоне, которую блок НАТО считает своей. В дальний поход фрегат отправился в начале месяца, на боевую службу провожали его лично президент и министр обороны.Движение корабля через нейтральные воды широко освещали западные СМИ. А ВМС Великобритании даже официально сообщили, что следят за судном.Разумеется, учебные стрельбы вызвали у западной разведки небывалый интерес. Поэтому экипаж "Адмирала Горшкова", чтобы не показать лишнего, осуществил электронные пуски вместо боевых — "в режиме компьютерного моделирования".Запад неспроста опасается фрегата. Это первый флотский носитель гиперзвуковых противокорабельных ракет "Циркон", чьи возможности в НАТО прекрасно осознают. Глава Стратегического командования Вооруженных сил США Чарльз Ричард признавал, что имеющаяся система датчиков наземного и космического базирования попросту не отследит ракеты. Он подчеркнул, что пока это вооружение в море, любой корабль альянса уязвим.Угроза НАТОБольшая часть тактико-технических характеристик крылатой ракеты "Циркон" засекречена. Но кое-что известно. Скорость — рекордная, более десяти тысяч километров в час, или около девяти Махов. Дальность — тысяча километров. Полет на маршевом участке — на высоте 30-40 километров, где сопротивление воздуха невелико. Масса боевой части — около 450 килограммов.Корабельные ЗРК западных стран рассчитаны на дозвуковые и сверхзвуковые ракеты и абсолютно бессильны перед гиперзвуком. А большая дальность стрельбы позволит российскому флоту фактически безнаказанно уничтожать надводные и наземные цели, даже не входя в зону поражения.Важный момент: "Циркон" способен стартовать с тех же пусковых установок, что и ПКР П-800 "Оникс" и "Калибр". Теоретически носителями могут быть и малые ракетные корабли проектов "Буян-М" и "Каракурт". Таким образом, даже небольшие вымпелы станут угрозой для авианосца. Попадания одной боеголовки ниже ватерлинии достаточно, чтобы плавучий аэродром дал крен и вышел из строя.Наводить ударный комплекс на вражеские корабли будет новая автоматизированная система управления (АСУ), недавно испытанная на масштабных учениях Северного флота. Как сообщают "Известия" со ссылкой на источники в военном ведомстве, два экипажа разведывательно-противолодочных самолетов Ту-142 передали информацию об условном противнике и навели ракеты с расстояния в сотни километров.При этом система самостоятельно определила наиболее важные цели и подобрала подходящее оружие. Помимо "Цирконов", корабли под управлением АСУ могут применять крылатые системы предыдущих поколений, включая "Яхонт", "Вулкан" и "Калибр".Универсальный носительФрегат "Адмирал Горшков" проекта 22350 — самый технологически продвинутый в российском ВМФ. На головном корабле водоизмещением в 5400 тонн испытывали почти все новинки — от радиоэлектронного оборудования до зенитно-ракетных комплексов и артиллерийских установок."Он уникален, — считает председатель Общероссийского движения поддержки флота Владимир Мальцев. — По вооружению равных в мире нет. Многие корабли классом выше вооружены значительно слабее. Фрегат способен решать боевые задачи в любой точке Мирового океана и в одиночку противодействовать целому отряду вымпелов. Напомню, что на нем есть и другие крылатые ракеты, это универсальный боец".Под крылатые ракеты — по 16 ячеек стрельбового комплекса ЗС14. Все системы управления — цифровые. По сути, это плавучий компьютер, действующий практически без участия человека. Новая бортовая информационно-управляющая система связывает все оборудование в сеть, а радиоэлектронный комплекс освещения надводной и подводной обстановки позволяет обнаружить противника на большом удалении.Фрегаты развивают скорость до 30 узлов, автономное плавание — около месяца. Сейчас в ВМФ два корабля этого типа, еще два достроят в этом году. Кроме того, в разработке модернизированный проект 22350М. Полное водоизмещение обновленных фрегатов вырастет до семи тысяч тонн, что позволит господствовать в море.
https://ria.ru/20230104/fregat-1843069435.html
https://radiosputnik.ria.ru/20230125/nato-1847280662.html
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Андрей Коц
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Андрей Коц
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Новости
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РИА Новости
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5
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96
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7 495 645-6601
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безопасность, великобритания, нато, вооруженные силы сша, общероссийское движение поддержки флота, ту-142
Безопасность, Великобритания, НАТО, Вооруженные силы США, Общероссийское движение поддержки флота, Ту-142
15:38 25.01.2023 (обновлено: 18:09 25.01.2023)
 

"Американцы встревожены". Фрегат с гиперзвуковым оружием зашел в Атлантику

© РИА Новости / Павел Львов / Перейти в медиабанкФрегат "Адмирал флота Советского Союза Горшков" уходит на боевую службу
Фрегат Адмирал флота Советского Союза Горшков уходит на боевую службу - РИА Новости, 1920, 25.01.2023
© РИА Новости / Павел Львов
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Андрей Коц
Андрей Коц
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МОСКВА, 25 янв — РИА Новости, Андрей Коц. Фрегат "Адмирал Горшков" провел учения в Атлантическом океане. С корабля отработали удар гиперзвуковой ракетой "Циркон" по морской цели на расстоянии 900 километров. О том, почему это событие так важно для российской "оборонки", — в материале РИА Новости.

Электронный пуск

"Адмирал Горшков" сейчас находится где-то в западной части Атлантики — в зоне, которую блок НАТО считает своей. В дальний поход фрегат отправился в начале месяца, на боевую службу провожали его лично президент и министр обороны.
© пресс-служба Минобороны РоссииФрегат "Адмирал флота Советского Союза Горшков" в западной части Атлантического океана. Кадр из видео
Фрегат Адмирал флота Советского Союза Горшков в западной части Атлантического океана. Кадр из видео
© пресс-служба Минобороны России
Фрегат "Адмирал флота Советского Союза Горшков" в западной части Атлантического океана. Кадр из видео
Движение корабля через нейтральные воды широко освещали западные СМИ. А ВМС Великобритании даже официально сообщили, что следят за судном.
Разумеется, учебные стрельбы вызвали у западной разведки небывалый интерес. Поэтому экипаж "Адмирала Горшкова", чтобы не показать лишнего, осуществил электронные пуски вместо боевых — "в режиме компьютерного моделирования".
Выход фрегата Адмирал Горшков из базы
4 января, 17:38
Появилось видео выхода фрегата "Адмирал Горшков" с "Цирконами" из базы
Запад неспроста опасается фрегата. Это первый флотский носитель гиперзвуковых противокорабельных ракет "Циркон", чьи возможности в НАТО прекрасно осознают. Глава Стратегического командования Вооруженных сил США Чарльз Ричард признавал, что имеющаяся система датчиков наземного и космического базирования попросту не отследит ракеты. Он подчеркнул, что пока это вооружение в море, любой корабль альянса уязвим.

Угроза НАТО

Большая часть тактико-технических характеристик крылатой ракеты "Циркон" засекречена. Но кое-что известно. Скорость — рекордная, более десяти тысяч километров в час, или около девяти Махов. Дальность — тысяча километров. Полет на маршевом участке — на высоте 30-40 километров, где сопротивление воздуха невелико. Масса боевой части — около 450 килограммов.
Корабельные ЗРК западных стран рассчитаны на дозвуковые и сверхзвуковые ракеты и абсолютно бессильны перед гиперзвуком. А большая дальность стрельбы позволит российскому флоту фактически безнаказанно уничтожать надводные и наземные цели, даже не входя в зону поражения.
© Фото : Минобороны РоссииПуск гиперзвуковой ракеты "Циркон" с борта фрегата "Адмирал Горшков" в Баренцевом море
Пуск гиперзвуковой ракеты Циркон с борта фрегата Адмирал Горшков в Баренцевом море - РИА Новости, 1920, 25.01.2023
© Фото : Минобороны России
Пуск гиперзвуковой ракеты "Циркон" с борта фрегата "Адмирал Горшков" в Баренцевом море
Важный момент: "Циркон" способен стартовать с тех же пусковых установок, что и ПКР П-800 "Оникс" и "Калибр". Теоретически носителями могут быть и малые ракетные корабли проектов "Буян-М" и "Каракурт". Таким образом, даже небольшие вымпелы станут угрозой для авианосца. Попадания одной боеголовки ниже ватерлинии достаточно, чтобы плавучий аэродром дал крен и вышел из строя.
Наводить ударный комплекс на вражеские корабли будет новая автоматизированная система управления (АСУ), недавно испытанная на масштабных учениях Северного флота. Как сообщают "Известия" со ссылкой на источники в военном ведомстве, два экипажа разведывательно-противолодочных самолетов Ту-142 передали информацию об условном противнике и навели ракеты с расстояния в сотни километров.
Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг на пресс-конференции после заседания Совета Россия - НАТО в Брюсселе - РИА Новости, 1920, 25.01.2023
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При этом система самостоятельно определила наиболее важные цели и подобрала подходящее оружие. Помимо "Цирконов", корабли под управлением АСУ могут применять крылатые системы предыдущих поколений, включая "Яхонт", "Вулкан" и "Калибр".

Универсальный носитель

Фрегат "Адмирал Горшков" проекта 22350 — самый технологически продвинутый в российском ВМФ. На головном корабле водоизмещением в 5400 тонн испытывали почти все новинки — от радиоэлектронного оборудования до зенитно-ракетных комплексов и артиллерийских установок.
© РИА Новости / Павел Львов / Перейти в медиабанкФрегат "Адмирал флота Советского Союза Горшков"
Фрегат Адмирал Флота Советского Союза Горшков - РИА Новости, 1920, 25.01.2023
© РИА Новости / Павел Львов
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Фрегат "Адмирал флота Советского Союза Горшков"
"Он уникален, — считает председатель Общероссийского движения поддержки флота Владимир Мальцев. — По вооружению равных в мире нет. Многие корабли классом выше вооружены значительно слабее. Фрегат способен решать боевые задачи в любой точке Мирового океана и в одиночку противодействовать целому отряду вымпелов. Напомню, что на нем есть и другие крылатые ракеты, это универсальный боец".
Под крылатые ракеты — по 16 ячеек стрельбового комплекса ЗС14. Все системы управления — цифровые. По сути, это плавучий компьютер, действующий практически без участия человека. Новая бортовая информационно-управляющая система связывает все оборудование в сеть, а радиоэлектронный комплекс освещения надводной и подводной обстановки позволяет обнаружить противника на большом удалении.
Глубоководный буксир A 1458 Fehmarn и подводная лодка U31 ВМС Германии - РИА Новости, 1920, 24.12.2022
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Фрегаты развивают скорость до 30 узлов, автономное плавание — около месяца. Сейчас в ВМФ два корабля этого типа, еще два достроят в этом году. Кроме того, в разработке модернизированный проект 22350М. Полное водоизмещение обновленных фрегатов вырастет до семи тысяч тонн, что позволит господствовать в море.
 
БезопасностьВеликобританияНАТОВооруженные силы СШАОбщероссийское движение поддержки флотаТу-142
 
 
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