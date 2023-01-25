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Путин назвал защиту людей и России целями спецоперации на Украине - РИА Новости, 25.01.2023
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20230125/tseli-1847348525.html
Путин назвал защиту людей и России целями спецоперации на Украине
Путин назвал защиту людей и России целями спецоперации на Украине - РИА Новости, 25.01.2023
Путин назвал защиту людей и России целями спецоперации на Украине
Цель спецоперации на Украине — защита людей и самой России, напомнил президент Владимир Путин. РИА Новости, 25.01.2023
2023-01-25T15:15
2023-01-25T16:42
специальная военная операция на украине
владимир путин
россия
украина
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МОСКВА, 25 янв — РИА Новости. Цель спецоперации на Украине — защита людей и самой России, напомнил президент Владимир Путин.Путин подчеркнул, что Москва не может допустить таких антироссийских действий у своих границ.Президент в День российского студенчества посетил кластер "Ломоносов" Инновационного научно-технологического центра МГУ "Воробьевы горы".
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владимир путин, россия, украина
Специальная военная операция на Украине, Владимир Путин, Россия, Украина
15:15 25.01.2023 (обновлено: 16:42 25.01.2023)
 
Путин назвал защиту людей и России целями спецоперации на Украине

Путин назвал защиту людей и России от угроз на прилегающих территориях целями спецоперации

© РИА Новости / POOL / Перейти в медиабанкПрезидент РФ Владимир Путин общается с журналистами во время посещения МГУ имени М.В. Ломоносова в День российского студенчества
Президент РФ Владимир Путин общается с журналистами во время посещения МГУ имени М.В. Ломоносова в День российского студенчества - РИА Новости, 1920, 25.01.2023
© РИА Новости / POOL
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Президент РФ Владимир Путин общается с журналистами во время посещения МГУ имени М.В. Ломоносова в День российского студенчества
Читать ria.ru в
МОСКВА, 25 янв — РИА Новости. Цель спецоперации на Украине — защита людей и самой России, напомнил президент Владимир Путин.

"Защита <...> от тех угроз, которые пытаются создать на прилегающих к нам наших же исторических территориях", — сказал он во время общения со студентами.

Путин подчеркнул, что Москва не может допустить таких антироссийских действий у своих границ.
Президент в День российского студенчества посетил кластер "Ломоносов" Инновационного научно-технологического центра МГУ "Воробьевы горы".
Украинские военные готовят баррикады в Артемовске (Бахмуте) - РИА Новости, 1920, 25.01.2023
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Специальная военная операция на УкраинеВладимир ПутинРоссияУкраина
 
 
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