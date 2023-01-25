https://ria.ru/20230125/tseli-1847348525.html

Путин назвал защиту людей и России целями спецоперации на Украине

Путин назвал защиту людей и России целями спецоперации на Украине - РИА Новости, 25.01.2023

Путин назвал защиту людей и России целями спецоперации на Украине

Цель спецоперации на Украине — защита людей и самой России, напомнил президент Владимир Путин. РИА Новости, 25.01.2023

2023-01-25T15:15

2023-01-25T15:15

2023-01-25T16:42

специальная военная операция на украине

владимир путин

россия

украина

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МОСКВА, 25 янв — РИА Новости. Цель спецоперации на Украине — защита людей и самой России, напомнил президент Владимир Путин.Путин подчеркнул, что Москва не может допустить таких антироссийских действий у своих границ.Президент в День российского студенчества посетил кластер "Ломоносов" Инновационного научно-технологического центра МГУ "Воробьевы горы".

https://ria.ru/20230125/artemovsk-1847115768.html

россия

украина

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Влада Копылова

Влада Копылова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

владимир путин, россия, украина