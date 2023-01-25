15:15 25.01.2023 (обновлено: 16:42 25.01.2023)
Путин назвал защиту людей и России целями спецоперации на Украине
Путин назвал защиту людей и России от угроз на прилегающих территориях целями спецоперации
© РИА Новости / POOL / Перейти в медиабанкПрезидент РФ Владимир Путин общается с журналистами во время посещения МГУ имени М.В. Ломоносова в День российского студенчества
Президент РФ Владимир Путин общается с журналистами во время посещения МГУ имени М.В. Ломоносова в День российского студенчества
МОСКВА, 25 янв — РИА Новости. Цель спецоперации на Украине — защита людей и самой России, напомнил президент Владимир Путин.
"Защита <...> от тех угроз, которые пытаются создать на прилегающих к нам наших же исторических территориях", — сказал он во время общения со студентами.
Путин подчеркнул, что Москва не может допустить таких антироссийских действий у своих границ.
Президент в День российского студенчества посетил кластер "Ломоносов" Инновационного научно-технологического центра МГУ "Воробьевы горы".