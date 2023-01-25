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В Киеве и области объявили воздушную тревогу - РИА Новости, 25.01.2023
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Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20230125/trevoga-1847452069.html
В Киеве и области объявили воздушную тревогу
В Киеве и области объявили воздушную тревогу - РИА Новости, 25.01.2023
В Киеве и области объявили воздушную тревогу
Воздушная тревога объявлена в Киеве и Киевской области Украины, сообщили местные власти. РИА Новости, 25.01.2023
2023-01-25T21:22
2023-01-25T21:24
специальная военная операция на украине
в мире
киев
киевская область
украина
вооруженные силы рф
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МОСКВА, 25 янв - РИА Новости. Воздушная тревога объявлена в Киеве и Киевской области Украины, сообщили местные власти. О сигнале тревоги одновременно сообщили в городской администрации Киева и Киевской областной администрации. Власти предупредили жителей в своих Telegram-каналах. Согласно данным онлайн-карты тревог, сирены включились также в нескольких соседних регионах: Житомирской, Черкасской и Кировоградской областях. В среду воздушная тревога несколько раз объявлялась по всей территории страны. Удары по украинской инфраструктуре ВС РФ начали наносить 10 октября - через два дня после теракта на Крымском мосту, за которым, по оценке российских властей, стоят украинские спецслужбы. Удары наносятся по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи по всей стране.
https://ria.ru/20230125/ukraina-1847384690.html
киев
киевская область
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в мире, киев, киевская область, украина, вооруженные силы рф
Специальная военная операция на Украине, В мире, Киев, Киевская область, Украина, Вооруженные силы РФ
21:22 25.01.2023 (обновлено: 21:24 25.01.2023)
 
В Киеве и области объявили воздушную тревогу

Власти Киева и области сообщили об объявлении воздушной тревоги

© AP Photo / Andrew KravchenkoКиев, Украина
Киев, Украина - РИА Новости, 1920, 25.01.2023
© AP Photo / Andrew Kravchenko
Киев, Украина. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 25 янв - РИА Новости. Воздушная тревога объявлена в Киеве и Киевской области Украины, сообщили местные власти.
О сигнале тревоги одновременно сообщили в городской администрации Киева и Киевской областной администрации. Власти предупредили жителей в своих Telegram-каналах.
Согласно данным онлайн-карты тревог, сирены включились также в нескольких соседних регионах: Житомирской, Черкасской и Кировоградской областях.
В среду воздушная тревога несколько раз объявлялась по всей территории страны.
Удары по украинской инфраструктуре ВС РФ начали наносить 10 октября - через два дня после теракта на Крымском мосту, за которым, по оценке российских властей, стоят украинские спецслужбы. Удары наносятся по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи по всей стране.
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Специальная военная операция на УкраинеВ миреКиевКиевская областьУкраинаВооруженные силы РФ
 
 
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