https://ria.ru/20230125/trevoga-1847452069.html

В Киеве и области объявили воздушную тревогу

В Киеве и области объявили воздушную тревогу - РИА Новости, 25.01.2023

В Киеве и области объявили воздушную тревогу

Воздушная тревога объявлена в Киеве и Киевской области Украины, сообщили местные власти. РИА Новости, 25.01.2023

2023-01-25T21:22

2023-01-25T21:22

2023-01-25T21:24

специальная военная операция на украине

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киевская область

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МОСКВА, 25 янв - РИА Новости. Воздушная тревога объявлена в Киеве и Киевской области Украины, сообщили местные власти. О сигнале тревоги одновременно сообщили в городской администрации Киева и Киевской областной администрации. Власти предупредили жителей в своих Telegram-каналах. Согласно данным онлайн-карты тревог, сирены включились также в нескольких соседних регионах: Житомирской, Черкасской и Кировоградской областях. В среду воздушная тревога несколько раз объявлялась по всей территории страны. Удары по украинской инфраструктуре ВС РФ начали наносить 10 октября - через два дня после теракта на Крымском мосту, за которым, по оценке российских властей, стоят украинские спецслужбы. Удары наносятся по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи по всей стране.

https://ria.ru/20230125/ukraina-1847384690.html

киев

киевская область

украина

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в мире, киев, киевская область, украина, вооруженные силы рф