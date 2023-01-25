https://ria.ru/20230125/trevoga-1847312130.html
В трех областях Украины объявили воздушную тревогу
В трех областях Украины объявили воздушную тревогу - РИА Новости, 25.01.2023
В трех областях Украины объявили воздушную тревогу
Воздушная тревога вслед за Волынской и Ровненской областями звучит в среду в Одесской, Кировоградской и Николаевской областях Украины, свидетельствуют данные... РИА Новости, 25.01.2023
2023-01-25T13:42
2023-01-25T13:42
2023-01-25T13:42
специальная военная операция на украине
в мире
денис шмыгаль
владимир зеленский
украина
ровненская область
николаевская область
вооруженные силы рф
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0b/1e/1835228089_151:0:3575:1926_1920x0_80_0_0_e98025d745653ff78931762b8993e679.jpg
МОСКВА, 25 янв – РИА Новости. Воздушная тревога вслед за Волынской и Ровненской областями звучит в среду в Одесской, Кировоградской и Николаевской областях Украины, свидетельствуют данные онлайн-карты украинского министерства цифровой трансформации. Согласно данным ведомства, тревога была объявлена в этих областях в 12.28 (13.28 мск). Пятнадцатью минутами ранее воздушная тревога была объявлена в Волынской и Ровненской областях, сейчас она там продолжается. Удары по украинской инфраструктуре ВС РФ начали наносить 10 октября - через два дня после теракта на Крымском мосту, за которым, по оценке российских властей, стоят украинские спецслужбы. Удары наносятся по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи по всей стране. После ударов 15 ноября премьер Украины Денис Шмыгаль заявил, что почти половина энергетической системы страны выведена из строя. В декабре Владимир Зеленский заявил, что полностью восстановить энергосистему Украины сейчас невозможно.
https://ria.ru/20230117/medvedchuk-1845303440.html
украина
ровненская область
николаевская область
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2023
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0b/1e/1835228089_579:0:3147:1926_1920x0_80_0_0_dd915dd577f517f88c1663f5dc8a88f6.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, денис шмыгаль, владимир зеленский, украина, ровненская область, николаевская область, вооруженные силы рф
Специальная военная операция на Украине, В мире, Денис Шмыгаль, Владимир Зеленский, Украина, Ровненская область, Николаевская область, Вооруженные силы РФ
В трех областях Украины объявили воздушную тревогу
В Кировоградской, Одесской и Николаевской областях Украины объявили воздушную тревогу