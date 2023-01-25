https://ria.ru/20230125/trevoga-1847312130.html

В трех областях Украины объявили воздушную тревогу

В трех областях Украины объявили воздушную тревогу - РИА Новости, 25.01.2023

В трех областях Украины объявили воздушную тревогу

Воздушная тревога вслед за Волынской и Ровненской областями звучит в среду в Одесской, Кировоградской и Николаевской областях Украины, свидетельствуют данные... РИА Новости, 25.01.2023

2023-01-25T13:42

2023-01-25T13:42

2023-01-25T13:42

специальная военная операция на украине

в мире

денис шмыгаль

владимир зеленский

украина

ровненская область

николаевская область

вооруженные силы рф

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МОСКВА, 25 янв – РИА Новости. Воздушная тревога вслед за Волынской и Ровненской областями звучит в среду в Одесской, Кировоградской и Николаевской областях Украины, свидетельствуют данные онлайн-карты украинского министерства цифровой трансформации. Согласно данным ведомства, тревога была объявлена в этих областях в 12.28 (13.28 мск). Пятнадцатью минутами ранее воздушная тревога была объявлена в Волынской и Ровненской областях, сейчас она там продолжается. Удары по украинской инфраструктуре ВС РФ начали наносить 10 октября - через два дня после теракта на Крымском мосту, за которым, по оценке российских властей, стоят украинские спецслужбы. Удары наносятся по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи по всей стране. После ударов 15 ноября премьер Украины Денис Шмыгаль заявил, что почти половина энергетической системы страны выведена из строя. В декабре Владимир Зеленский заявил, что полностью восстановить энергосистему Украины сейчас невозможно.

https://ria.ru/20230117/medvedchuk-1845303440.html

украина

ровненская область

николаевская область

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в мире, денис шмыгаль, владимир зеленский, украина, ровненская область, николаевская область, вооруженные силы рф