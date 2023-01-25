https://ria.ru/20230125/trevoga-1847292572.html
В трех областях Украины объявили воздушную тревогу
В трех областях Украины объявили воздушную тревогу - РИА Новости, 25.01.2023
В трех областях Украины объявили воздушную тревогу
Воздушная тревога объявлена в среду в Полтавской, Днепропетровской и Харьковской областях на Украине, свидетельствуют данные онлайн-карты украинского... РИА Новости, 25.01.2023
2023-01-25T12:27
2023-01-25T12:27
2023-01-25T12:27
специальная военная операция на украине
в мире
денис шмыгаль
владимир зеленский
харьковская область
украина
вооруженные силы рф
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МОСКВА, 25 янв – РИА Новости. Воздушная тревога объявлена в среду в Полтавской, Днепропетровской и Харьковской областях на Украине, свидетельствуют данные онлайн-карты украинского министерства цифровой трансформации. Согласно данным, тревога была объявлена в этих областях в 11.08 (12.08 мск). Ранее в среду воздушная тревога была объявлена на всей территории Украины, затем в 11.58 мск она была отменена. Удары по украинской инфраструктуре ВС РФ начали наносить 10 октября - через два дня после теракта на Крымском мосту, за которым, по оценке российских властей, стоят украинские спецслужбы. Удары наносятся по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи по всей стране. После ударов 15 ноября премьер Украины Денис Шмыгаль заявил, что почти половина энергетической системы страны выведена из строя. В декабре Владимир Зеленский заявил, что полностью восстановить энергосистему Украины сейчас невозможно.
https://ria.ru/20230125/lozh-1847230214.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
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в мире, денис шмыгаль, владимир зеленский, харьковская область, украина, вооруженные силы рф
Специальная военная операция на Украине, В мире, Денис Шмыгаль, Владимир Зеленский, Харьковская область, Украина, Вооруженные силы РФ
В трех областях Украины объявили воздушную тревогу
В Полтавской, Днепропетровской и Харьковской областях объявили воздушную тревогу