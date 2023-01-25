https://ria.ru/20230125/trevoga-1847257384.html

На Украине объявили воздушную тревогу

На Украине объявили воздушную тревогу - РИА Новости, 25.01.2023

На Украине объявили воздушную тревогу

Воздушная тревога объявлена на всей территории Украины, свидетельствуют данные онлайн-карты министерства цифровой трансформации. РИА Новости, 25.01.2023

2023-01-25T10:12

2023-01-25T10:12

2023-01-25T10:22

специальная военная операция на украине

украина

в мире

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МОСКВА, 25 янв — РИА Новости. Воздушная тревога объявлена на всей территории Украины, свидетельствуют данные онлайн-карты министерства цифровой трансформации.Сигнал предупреждения прозвучал в регионах практически одновременно с разницей в минуту.Российские вооруженные силы начали наносить удары по украинской инфраструктуре 10 октября прошлого года — через два дня после подрыва на Крымском мосту, за которым, по оценке Москвы, стоит СБУ.По заявлениям Минобороны, снаряды нацелены на объекты энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи. С тех пор воздушная тревога в украинских регионах объявляется каждый день, иногда — по всей стране.

https://ria.ru/20230125/lozh-1847230214.html

украина

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Варвара Скокшина

Варвара Скокшина

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

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