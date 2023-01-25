https://ria.ru/20230125/trevoga-1847257384.html
На Украине объявили воздушную тревогу
На Украине объявили воздушную тревогу - РИА Новости, 25.01.2023
На Украине объявили воздушную тревогу
Воздушная тревога объявлена на всей территории Украины, свидетельствуют данные онлайн-карты министерства цифровой трансформации. РИА Новости, 25.01.2023
2023-01-25T10:12
2023-01-25T10:12
2023-01-25T10:22
специальная военная операция на украине
украина
в мире
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МОСКВА, 25 янв — РИА Новости. Воздушная тревога объявлена на всей территории Украины, свидетельствуют данные онлайн-карты министерства цифровой трансформации.Сигнал предупреждения прозвучал в регионах практически одновременно с разницей в минуту.Российские вооруженные силы начали наносить удары по украинской инфраструктуре 10 октября прошлого года — через два дня после подрыва на Крымском мосту, за которым, по оценке Москвы, стоит СБУ.По заявлениям Минобороны, снаряды нацелены на объекты энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи. С тех пор воздушная тревога в украинских регионах объявляется каждый день, иногда — по всей стране.
https://ria.ru/20230125/lozh-1847230214.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
украина, в мире
Специальная военная операция на Украине, Украина, В мире
10:12 25.01.2023 (обновлено: 10:22 25.01.2023)
На Украине объявили воздушную тревогу
На всей территории Украины объявили воздушную тревогу
МОСКВА, 25 янв — РИА Новости.
Воздушная тревога объявлена на всей территории Украины, свидетельствуют данные онлайн-карты
министерства цифровой трансформации.
Сигнал предупреждения прозвучал в регионах практически одновременно с разницей в минуту.
Российские вооруженные силы начали наносить удары по украинской инфраструктуре 10 октября прошлого года — через два дня после подрыва на Крымском мосту, за которым, по оценке Москвы, стоит СБУ.
По заявлениям Минобороны, снаряды нацелены на объекты энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи. С тех пор воздушная тревога в украинских регионах объявляется каждый день, иногда — по всей стране.