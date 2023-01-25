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На Украине объявили воздушную тревогу - РИА Новости, 25.01.2023
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20230125/trevoga-1847257384.html
На Украине объявили воздушную тревогу
На Украине объявили воздушную тревогу - РИА Новости, 25.01.2023
На Украине объявили воздушную тревогу
Воздушная тревога объявлена на всей территории Украины, свидетельствуют данные онлайн-карты министерства цифровой трансформации. РИА Новости, 25.01.2023
2023-01-25T10:12
2023-01-25T10:22
специальная военная операция на украине
украина
в мире
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МОСКВА, 25 янв — РИА Новости. Воздушная тревога объявлена на всей территории Украины, свидетельствуют данные онлайн-карты министерства цифровой трансформации.Сигнал предупреждения прозвучал в регионах практически одновременно с разницей в минуту.Российские вооруженные силы начали наносить удары по украинской инфраструктуре 10 октября прошлого года — через два дня после подрыва на Крымском мосту, за которым, по оценке Москвы, стоит СБУ.По заявлениям Минобороны, снаряды нацелены на объекты энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи. С тех пор воздушная тревога в украинских регионах объявляется каждый день, иногда — по всей стране.
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Варвара Скокшина
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украина, в мире
Специальная военная операция на Украине, Украина, В мире
10:12 25.01.2023 (обновлено: 10:22 25.01.2023)
 
На Украине объявили воздушную тревогу

На всей территории Украины объявили воздушную тревогу

© AP Photo / Roman HrytsynaКиев
Киев - РИА Новости, 1920, 25.01.2023
© AP Photo / Roman Hrytsyna
Киев. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 25 янв — РИА Новости. Воздушная тревога объявлена на всей территории Украины, свидетельствуют данные онлайн-карты министерства цифровой трансформации.
Сигнал предупреждения прозвучал в регионах практически одновременно с разницей в минуту.
Российские вооруженные силы начали наносить удары по украинской инфраструктуре 10 октября прошлого года — через два дня после подрыва на Крымском мосту, за которым, по оценке Москвы, стоит СБУ.
По заявлениям Минобороны, снаряды нацелены на объекты энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи. С тех пор воздушная тревога в украинских регионах объявляется каждый день, иногда — по всей стране.
Здание Капитолия в Вашингтоне, США - РИА Новости, 1920, 25.01.2023
Вчера, 06:23
"Промыли мозги". Американский журналист раскритиковал решение по Украине
 
Специальная военная операция на УкраинеУкраинаВ мире
 
 
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