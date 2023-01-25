https://ria.ru/20230125/transport-1847156877.html

Водным транспортом в России воспользуются до трех миллионов пассажиров

Водным транспортом в России воспользуются до трех миллионов пассажиров - РИА Новости, 25.01.2023

Водным транспортом в России воспользуются до трех миллионов пассажиров

Внутренним водным транспортом по прогулочным маршрутам в 2022 году воспользовались в России 1,7 миллиона пассажиров, сообщил министр транспорта РФ Виталий... РИА Новости, 25.01.2023

2023-01-25T00:16

2023-01-25T00:16

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МОСКВА, 25 янв - РИА Новости. Внутренним водным транспортом по прогулочным маршрутам в 2022 году воспользовались в России 1,7 миллиона пассажиров, сообщил министр транспорта РФ Виталий Савельев. Он отметил рекордный рост в отношении скоростных судов. "В прошлом году в Черноморском бассейне перевозки выросли более чем на 45 процентов, в 2023 году планируем прирасти еще на 15-20 процентов к уровню прошлого года, примерно до 52 тысяч пассажиров", – сообщил Савельев. По словам министра, в прошлом году удалось обзавестись тремя новыми скоростными судами – двумя "Кометами" и одним катамараном "Грифон". Рейсы выполняются частными компаниями. Для "Комет" существует господдержка, и глава транспортного ведомства предложил оказать ее и в отношении катамаранов для обеспечения работой предстоящей навигации. "Это примерно дополнительно 105 миллионов рублей по результатам прошлого года. Средства мы найдем в пределах предусмотренного Минтрансу объема финансирования", – предложил он. Кроме того, в 2023 году готовы к приему круизных судов современные крупные терминалы в Санкт-Петербурге, Сочи, Владивостоке и Петропавловске-Камчатском, рассказал Савельев. Он отметил спрос на путешествия по рекам России. "В 2022 году по туристическим маршрутам внутренним водным транспортом в поездках перевезено более 220 тысяч туристов, рост составил 35,5 процента к 2021 году", – привел данные Савельев.

https://ria.ru/20230112/kruizy-1844392678.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Лана Баева

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