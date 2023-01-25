https://ria.ru/20230125/transport-1847156877.html
Водным транспортом в России воспользуются до трех миллионов пассажиров
Водным транспортом в России воспользуются до трех миллионов пассажиров - РИА Новости, 25.01.2023
Водным транспортом в России воспользуются до трех миллионов пассажиров
Внутренним водным транспортом по прогулочным маршрутам в 2022 году воспользовались в России 1,7 миллиона пассажиров, сообщил министр транспорта РФ Виталий... РИА Новости, 25.01.2023
2023-01-25T00:16
2023-01-25T00:16
2023-01-25T00:16
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МОСКВА, 25 янв - РИА Новости. Внутренним водным транспортом по прогулочным маршрутам в 2022 году воспользовались в России 1,7 миллиона пассажиров, сообщил министр транспорта РФ Виталий Савельев. Он отметил рекордный рост в отношении скоростных судов. "В прошлом году в Черноморском бассейне перевозки выросли более чем на 45 процентов, в 2023 году планируем прирасти еще на 15-20 процентов к уровню прошлого года, примерно до 52 тысяч пассажиров", – сообщил Савельев. По словам министра, в прошлом году удалось обзавестись тремя новыми скоростными судами – двумя "Кометами" и одним катамараном "Грифон". Рейсы выполняются частными компаниями. Для "Комет" существует господдержка, и глава транспортного ведомства предложил оказать ее и в отношении катамаранов для обеспечения работой предстоящей навигации. "Это примерно дополнительно 105 миллионов рублей по результатам прошлого года. Средства мы найдем в пределах предусмотренного Минтрансу объема финансирования", – предложил он. Кроме того, в 2023 году готовы к приему круизных судов современные крупные терминалы в Санкт-Петербурге, Сочи, Владивостоке и Петропавловске-Камчатском, рассказал Савельев. Он отметил спрос на путешествия по рекам России. "В 2022 году по туристическим маршрутам внутренним водным транспортом в поездках перевезено более 220 тысяч туристов, рост составил 35,5 процента к 2021 году", – привел данные Савельев.
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РИА Новости
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
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новости - туризм, туризм, туристы, круизы
Туризм, Новости - Туризм, Туризм, туристы, круизы
Водным транспортом в России воспользуются до трех миллионов пассажиров
Минтранс ожидает роста перевозок водным транспортом в России до трех миллионов человек
МОСКВА, 25 янв - РИА Новости. Внутренним водным транспортом по прогулочным маршрутам в 2022 году воспользовались в России 1,7 миллиона пассажиров, сообщил министр транспорта РФ Виталий Савельев.
"По итогам 2022 года по организованным экскурсионно-прогулочным маршрутам внутренним водным транспортом перевезли порядка 1,7 миллиона человек, что превышает показатель 2021 года более чем на треть. В 2023 году ожидаем рост перевозки до трех миллионов пассажиров," – сообщил министр.
Он отметил рекордный рост в отношении скоростных судов. "В прошлом году в Черноморском бассейне перевозки выросли более чем на 45 процентов, в 2023 году планируем прирасти еще на 15-20 процентов к уровню прошлого года, примерно до 52 тысяч пассажиров", – сообщил Савельев.
По словам министра, в прошлом году удалось обзавестись тремя новыми скоростными судами – двумя "Кометами" и одним катамараном "Грифон". Рейсы выполняются частными компаниями.
Для "Комет" существует господдержка, и глава транспортного ведомства предложил оказать ее и в отношении катамаранов для обеспечения работой предстоящей навигации. "Это примерно дополнительно 105 миллионов рублей по результатам прошлого года. Средства мы найдем в пределах предусмотренного Минтрансу объема финансирования", – предложил он.
Кроме того, в 2023 году готовы к приему круизных судов современные крупные терминалы в Санкт-Петербурге
, Сочи
, Владивостоке
и Петропавловске-Камчатском
, рассказал Савельев.
Он отметил спрос на путешествия по рекам России. "В 2022 году по туристическим маршрутам внутренним водным транспортом в поездках перевезено более 220 тысяч туристов, рост составил 35,5 процента к 2021 году", – привел данные Савельев.