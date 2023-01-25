https://ria.ru/20230125/temp-1847467193.html

США призвали украинских военных удерживать боевой темп с улучшением погоды

США призвали украинских военных удерживать боевой темп с улучшением погоды - РИА Новости, 25.01.2023

США призвали украинских военных удерживать боевой темп с улучшением погоды

США хотят, чтобы украинские силы не теряли боевой темп с улучшением погоды, заявил координатор по стратегическим коммуникациям Совета национальной безопасности... РИА Новости, 25.01.2023

2023-01-25T23:55

2023-01-25T23:55

2023-01-25T23:55

специальная военная операция на украине

в мире

украина

джон кирби

сша

вооруженные силы украины

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ВАШИНГТОН, 25 янв - РИА Новости. США хотят, чтобы украинские силы не теряли боевой темп с улучшением погоды, заявил координатор по стратегическим коммуникациям Совета национальной безопасности Белого дома Джон Кирби. Он добавил, что обещанные Украине американские танки не поступят в страну еще несколько месяцев. "Потребуются многие месяцы, пока они попадут туда", - сказал он. Россия ранее направила странам НАТО ноту из-за поставок вооружений Киеву. Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. Во внешнеполитическом ведомстве РФ заявляли, что страны НАТО "играют с огнем", поставляя Киеву оружие. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отмечал, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует успеху российско-украинских переговоров и будет иметь негативный эффект.

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в мире, украина, джон кирби, сша, вооруженные силы украины