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США призвали украинских военных удерживать боевой темп с улучшением погоды - РИА Новости, 25.01.2023
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20230125/temp-1847467193.html
США призвали украинских военных удерживать боевой темп с улучшением погоды
США призвали украинских военных удерживать боевой темп с улучшением погоды - РИА Новости, 25.01.2023
США призвали украинских военных удерживать боевой темп с улучшением погоды
США хотят, чтобы украинские силы не теряли боевой темп с улучшением погоды, заявил координатор по стратегическим коммуникациям Совета национальной безопасности... РИА Новости, 25.01.2023
2023-01-25T23:55
2023-01-25T23:55
специальная военная операция на украине
в мире
украина
джон кирби
сша
вооруженные силы украины
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ВАШИНГТОН, 25 янв - РИА Новости. США хотят, чтобы украинские силы не теряли боевой темп с улучшением погоды, заявил координатор по стратегическим коммуникациям Совета национальной безопасности Белого дома Джон Кирби. Он добавил, что обещанные Украине американские танки не поступят в страну еще несколько месяцев. "Потребуются многие месяцы, пока они попадут туда", - сказал он. Россия ранее направила странам НАТО ноту из-за поставок вооружений Киеву. Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. Во внешнеполитическом ведомстве РФ заявляли, что страны НАТО "играют с огнем", поставляя Киеву оружие. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отмечал, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует успеху российско-украинских переговоров и будет иметь негативный эффект.
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в мире, украина, джон кирби, сша, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, В мире, Украина, Джон Кирби, США, Вооруженные силы Украины
23:55 25.01.2023
 
США призвали украинских военных удерживать боевой темп с улучшением погоды

В Белом доме призвали украинских военных удерживать боевой темп с улучшением погоды

© AP Photo / LibkosУкраинские военные
Украинские военные - РИА Новости, 1920, 25.01.2023
© AP Photo / Libkos
Украинские военные. Архивное фото
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ВАШИНГТОН, 25 янв - РИА Новости. США хотят, чтобы украинские силы не теряли боевой темп с улучшением погоды, заявил координатор по стратегическим коммуникациям Совета национальной безопасности Белого дома Джон Кирби.
"Мы думаем, что когда погода улучшится, русские захотят увеличить темп. Мы хотим убедиться, что украинцы не только смогут удерживать такой же, но имели возможность задавать свой", - сказал Кирби журналистам.
Он добавил, что обещанные Украине американские танки не поступят в страну еще несколько месяцев. "Потребуются многие месяцы, пока они попадут туда", - сказал он.
Россия ранее направила странам НАТО ноту из-за поставок вооружений Киеву. Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. Во внешнеполитическом ведомстве РФ заявляли, что страны НАТО "играют с огнем", поставляя Киеву оружие. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отмечал, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует успеху российско-украинских переговоров и будет иметь негативный эффект.
Здание Министерства обороны США - РИА Новости, 1920, 25.01.2023
Вчера, 20:56
Объем нового пакета помощи США Украине составит 400 миллионов долларов
 
Специальная военная операция на УкраинеВ миреУкраинаДжон КирбиСШАВооруженные силы Украины
 
 
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