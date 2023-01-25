https://ria.ru/20230125/tela-1847311447.html

В ЛНР нашли тела 2500 жертв украинской агрессии с начала спецоперации

В ЛНР нашли тела 2500 жертв украинской агрессии с начала спецоперации - РИА Новости, 25.01.2023

В ЛНР нашли тела 2500 жертв украинской агрессии с начала спецоперации

С начала российской военной операции на Украине в Луганской Народной Республике обнаружены тела 2,5 тысячи мирных жителей, заявила РИА Новости советник врио... РИА Новости, 25.01.2023

2023-01-25T13:39

2023-01-25T13:39

2023-01-25T14:48

специальная военная операция на украине

рубежное

северодонецк

луганская народная республика

анна сорока

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ЛУГАНСК, 25 янв — РИА Новости. С начала российской военной операции на Украине в Луганской Народной Республике обнаружены тела 2,5 тысячи мирных жителей, заявила РИА Новости советник врио главы ЛНР, руководитель межведомственной рабочей группы по розыску захоронений жертв украинской агрессии, их идентификации и увековечиванию памяти Анна Сорока. "До начала СВО в нем (захоронении. — Прим. ред.) было собрано более двух тысяч погибших, а за 2022 год эта цифра увеличилась еще на 2500. Только на территории Северодонецкой агломерации мы подняли 600 человек, и это мы еще не занимались массовыми захоронениями", — сказала собеседница агентства.Как уточнила Сорока, изначально межведомственная команда планировала работать с захоронениями, которые образовались еще в 2014-2015 годах, останки оттуда подняли два года назад."Весь 2022 год собирались посвятить последующей работе с известными захоронениями. Но началась СВО, и все свои силы мы перекинули на работу на освобожденных территориях — в Рубежном, Северодонецке, Лисичанске, Попасной, Кременной, Сватово. Здесь очень много стихийных захоронений, как индивидуальных, так и массовых", — добавила она. По ее словам, самые частые причины смерти — пулевые, осколочные, взрывные ранения, а также придавливание под завалами. Существенный процент от общего количества составляют умершие от естественных причин, но их межведомственная группа также относит к понятию "жертвы украинской агрессии". "У нас есть пример, когда дочка была вынуждена пойти за пропитанием для своих престарелых родителей — мама в глубокой деменции, папа лежачий. Город Рубежное в тот момент был разделен ровно по центру, и на улицах велись такие ожесточенные бои, что она не могла прорваться домой десять дней. Когда вернулась, папа еще был жив — он догадался пить собственную мочу, а мама умерла от истощения. Для нас это тоже жертва украинской агрессии", — рассказала представитель луганских властей.Россия ведет военную операцию на Украине с 24 февраля 2022 года. Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.

https://ria.ru/20230125/artemovsk-1847115768.html

https://ria.ru/20230125/ukraina-1847137080.html

рубежное

северодонецк

луганская народная республика

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

рубежное, северодонецк, луганская народная республика, анна сорока