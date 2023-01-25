https://ria.ru/20230125/teatr-1847362385.html

В театре "Русская песня" опровергли слухи о пожаре

В театре "Русская песня" опровергли слухи о пожаре - РИА Новости, 25.01.2023

В театре "Русская песня" опровергли слухи о пожаре

Пожара в театре "Русская песня" в Москве не было, сообщили РИА Новости в пресс-службе учреждения. РИА Новости, 25.01.2023

2023-01-25T16:03

2023-01-25T16:03

2023-01-25T16:03

культура

новости культуры

надежда бабкина

русская песня

театр

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МОСКВА, 25 янв — РИА Новости. Пожара в театре "Русская песня" в Москве не было, сообщили РИА Новости в пресс-службе учреждения. "Это возгорание было не у нас в театре, а на соседней стройке. В театре все в порядке, сотрудников не эвакуировали, ничего никому не угрожало", — сказали в пресс-службе. Ранее в СМИ появилась информация о возгорании в подвале театра "Русская песня" в центре Москвы на Олимпийском проспекте. Московский государственный академический театр "Русская песня" под руководством Надежды Бабкиной ведет деятельность с 2000 года, когда созданный в 1976 году ансамбль получил статус фольклорного театра.

https://ria.ru/20230124/kino-1847002710.html

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Елена Громова

Елена Громова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Елена Громова

новости культуры, надежда бабкина, русская песня, театр