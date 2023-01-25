https://ria.ru/20230125/teatr-1847362385.html
В театре "Русская песня" опровергли слухи о пожаре
В театре "Русская песня" опровергли слухи о пожаре - РИА Новости, 25.01.2023
В театре "Русская песня" опровергли слухи о пожаре
Пожара в театре "Русская песня" в Москве не было, сообщили РИА Новости в пресс-службе учреждения. РИА Новости, 25.01.2023
2023-01-25T16:03
2023-01-25T16:03
2023-01-25T16:03
культура
новости культуры
надежда бабкина
русская песня
театр
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МОСКВА, 25 янв — РИА Новости. Пожара в театре "Русская песня" в Москве не было, сообщили РИА Новости в пресс-службе учреждения. "Это возгорание было не у нас в театре, а на соседней стройке. В театре все в порядке, сотрудников не эвакуировали, ничего никому не угрожало", — сказали в пресс-службе. Ранее в СМИ появилась информация о возгорании в подвале театра "Русская песня" в центре Москвы на Олимпийском проспекте. Московский государственный академический театр "Русская песня" под руководством Надежды Бабкиной ведет деятельность с 2000 года, когда созданный в 1976 году ансамбль получил статус фольклорного театра.
https://ria.ru/20230124/kino-1847002710.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
новости культуры, надежда бабкина, русская песня, театр
Культура, Новости культуры, Надежда Бабкина, Русская песня, Театр
В театре "Русская песня" опровергли слухи о пожаре
В театре "Русская песня" опровергли слухи о пожаре и заявили, что огонь был по соседству
МОСКВА, 25 янв — РИА Новости. Пожара в театре "Русская песня" в Москве не было, сообщили РИА Новости в пресс-службе учреждения.
"Это возгорание было не у нас в театре, а на соседней стройке. В театре все в порядке, сотрудников не эвакуировали, ничего никому не угрожало", — сказали в пресс-службе.
Ранее в СМИ появилась информация о возгорании в подвале театра "Русская песня" в центре Москвы на Олимпийском проспекте.
Московский государственный академический театр "Русская песня" под руководством Надежды Бабкиной ведет деятельность с 2000 года, когда созданный в 1976 году ансамбль получил статус фольклорного театра.