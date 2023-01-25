Рейтинг@Mail.ru
В театре "Русская песня" опровергли слухи о пожаре - РИА Новости, 25.01.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Искусство - РИА Новости, 1920, 16.04.2019
Культура
https://ria.ru/20230125/teatr-1847362385.html
В театре "Русская песня" опровергли слухи о пожаре
В театре "Русская песня" опровергли слухи о пожаре - РИА Новости, 25.01.2023
В театре "Русская песня" опровергли слухи о пожаре
Пожара в театре "Русская песня" в Москве не было, сообщили РИА Новости в пресс-службе учреждения. РИА Новости, 25.01.2023
2023-01-25T16:03
2023-01-25T16:03
культура
новости культуры
надежда бабкина
русская песня
театр
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/01/19/1847362386_0:379:2968:2048_1920x0_80_0_0_de4b949147c73f49fb05fd9c39989242.jpg
МОСКВА, 25 янв — РИА Новости. Пожара в театре "Русская песня" в Москве не было, сообщили РИА Новости в пресс-службе учреждения. "Это возгорание было не у нас в театре, а на соседней стройке. В театре все в порядке, сотрудников не эвакуировали, ничего никому не угрожало", — сказали в пресс-службе. Ранее в СМИ появилась информация о возгорании в подвале театра "Русская песня" в центре Москвы на Олимпийском проспекте. Московский государственный академический театр "Русская песня" под руководством Надежды Бабкиной ведет деятельность с 2000 года, когда созданный в 1976 году ансамбль получил статус фольклорного театра.
https://ria.ru/20230124/kino-1847002710.html
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2023
Елена Громова
Елена Громова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/01/19/1847362386_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_bac3fd2428bc2a58b7fb7390205efcc3.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
новости культуры, надежда бабкина, русская песня, театр
Культура, Новости культуры, Надежда Бабкина, Русская песня, Театр
16:03 25.01.2023
 
В театре "Русская песня" опровергли слухи о пожаре

В театре "Русская песня" опровергли слухи о пожаре и заявили, что огонь был по соседству

© РИА Новости / Кирилл КаллиниковЗдание Московского государственного музыкального театра фольклора "Русская песня"
Здание Московского государственного музыкального театра фольклора Русская песня - РИА Новости, 1920, 25.01.2023
© РИА Новости / Кирилл Каллиников
Читать ria.ru в
МОСКВА, 25 янв — РИА Новости. Пожара в театре "Русская песня" в Москве не было, сообщили РИА Новости в пресс-службе учреждения.
"Это возгорание было не у нас в театре, а на соседней стройке. В театре все в порядке, сотрудников не эвакуировали, ничего никому не угрожало", — сказали в пресс-службе.
Ранее в СМИ появилась информация о возгорании в подвале театра "Русская песня" в центре Москвы на Олимпийском проспекте.
Московский государственный академический театр "Русская песня" под руководством Надежды Бабкиной ведет деятельность с 2000 года, когда созданный в 1976 году ансамбль получил статус фольклорного театра.
Аттракцион Водный Мир в тематическом парке Universal Studios Hollywood в Лос-Анджелесе, США - РИА Новости, 1920, 24.01.2023
24 января, 11:15Культура
Из-за инцидента на шоу в парке Universal Studios госпитализировали артиста
 
КультураНовости культурыНадежда БабкинаРусская песняТеатр
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2023 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала