https://ria.ru/20230125/teatr-1847276643.html

В Будапеште пройдет премьера оперы Прокофьева "Война и мир" на русском

В Будапеште пройдет премьера оперы Прокофьева "Война и мир" на русском - РИА Новости, 25.01.2023

В Будапеште пройдет премьера оперы Прокофьева "Война и мир" на русском

В Будапеште в Венгерском государственном оперном театре 28 января пройдет премьера оперы Прокофьева "Война и мир" на русском языке с венгерскими и английскими... РИА Новости, 25.01.2023

2023-01-25T11:35

2023-01-25T11:35

2023-01-25T11:35

культура

новости культуры

сергей прокофьев

лев толстой (писатель)

валерий гергиев

венгрия

будапешт

женева (город)

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/01/19/1847269962_0:166:1600:1066_1920x0_80_0_0_90b51ee4cc8025baff7f98b2199afa83.jpg

БУДАПЕШТ, 25 янв — РИА Новости. В Будапеште в Венгерском государственном оперном театре 28 января пройдет премьера оперы Прокофьева "Война и мир" на русском языке с венгерскими и английскими субтитрами, сообщили РИА Новости в пресс-службе учреждения. Четырехчасовой спектакль, созданный в сотрудничестве с Большим театром Женевы, в постановке каталонского режиссера Каликсто Бийето будет показан семь раз в январе и феврале. За пюпитром известный казахстанский музыкант, главный дирижер театра "Астана Опера" Алан Бурибаев. В постановке заняты 28 солистов, исполняющих 45 ролей. Он отметил, что венгерские исполнители главных ролей испытывали сложности с русским языком, поскольку не изучали его в школе. Андраш Алмаши-Тот подчеркнул, что работа над оперой стартовала до начала российской спецоперации на Украине, однако проблем со спектаклем по политическим причинам не возникло. "Не было проблем по политическим причинам, потому что здесь заложена более общая идея. Концепция была в том, что война живет внутри каждого, как выясняется из постановки, речь идет не о конкретной войне и политике, привязанной ко времени Толстого или Прокофьева или к нашему времени. Это вообще об эмоциональных моментах, живущих в человеке, и постановка это очень хорошо объясняет", — сказал Алмаши-Тот. Исполнительница партии Наташи Ростовой Андреа Брашшои-Йорёш сообщила журналистам, что русский язык помог ей лучше понять музыку Прокофьева и характер героини. Сабольч Брикнер, исполняющий партию Пьера Безухова, назвал свою роль "огромным вызовом" и рассказал, что в работе над ней ему помог предыдущий опыт участия в постановках русских произведений и сотрудничества с дирижером Валерием Гергиевым. "Сам факт написания оперы по такому материалу, как "Война и мир" Толстого, потрясает... Это прекрасная музыка, одна из лучших партитур композитора. Он работал над оперой больше десяти лет, практически до своей смерти в 1953 году, вносил все больше изменений в партитуру, она становилась все больше. Он хотел увидеть ее на сцене, сделать еще лучше, и это дало нам то, что есть сейчас", — сказал дирижер Алан Бурибаев.

https://ria.ru/20221207/opera-1837083032.html

https://ria.ru/20230116/bashmet-1845176561.html

венгрия

будапешт

женева (город)

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

Елена Громова

Елена Громова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Елена Громова

новости культуры, сергей прокофьев, лев толстой (писатель), валерий гергиев, венгрия, будапешт, женева (город)