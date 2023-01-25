https://ria.ru/20230125/teatr-1847276643.html
В Будапеште пройдет премьера оперы Прокофьева "Война и мир" на русском
В Будапеште пройдет премьера оперы Прокофьева "Война и мир" на русском - РИА Новости, 25.01.2023
В Будапеште пройдет премьера оперы Прокофьева "Война и мир" на русском
В Будапеште в Венгерском государственном оперном театре 28 января пройдет премьера оперы Прокофьева "Война и мир" на русском языке с венгерскими и английскими... РИА Новости, 25.01.2023
2023-01-25T11:35
2023-01-25T11:35
2023-01-25T11:35
культура
новости культуры
сергей прокофьев
лев толстой (писатель)
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будапешт
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БУДАПЕШТ, 25 янв — РИА Новости. В Будапеште в Венгерском государственном оперном театре 28 января пройдет премьера оперы Прокофьева "Война и мир" на русском языке с венгерскими и английскими субтитрами, сообщили РИА Новости в пресс-службе учреждения. Четырехчасовой спектакль, созданный в сотрудничестве с Большим театром Женевы, в постановке каталонского режиссера Каликсто Бийето будет показан семь раз в январе и феврале. За пюпитром известный казахстанский музыкант, главный дирижер театра "Астана Опера" Алан Бурибаев. В постановке заняты 28 солистов, исполняющих 45 ролей. Он отметил, что венгерские исполнители главных ролей испытывали сложности с русским языком, поскольку не изучали его в школе. Андраш Алмаши-Тот подчеркнул, что работа над оперой стартовала до начала российской спецоперации на Украине, однако проблем со спектаклем по политическим причинам не возникло. "Не было проблем по политическим причинам, потому что здесь заложена более общая идея. Концепция была в том, что война живет внутри каждого, как выясняется из постановки, речь идет не о конкретной войне и политике, привязанной ко времени Толстого или Прокофьева или к нашему времени. Это вообще об эмоциональных моментах, живущих в человеке, и постановка это очень хорошо объясняет", — сказал Алмаши-Тот. Исполнительница партии Наташи Ростовой Андреа Брашшои-Йорёш сообщила журналистам, что русский язык помог ей лучше понять музыку Прокофьева и характер героини. Сабольч Брикнер, исполняющий партию Пьера Безухова, назвал свою роль "огромным вызовом" и рассказал, что в работе над ней ему помог предыдущий опыт участия в постановках русских произведений и сотрудничества с дирижером Валерием Гергиевым. "Сам факт написания оперы по такому материалу, как "Война и мир" Толстого, потрясает... Это прекрасная музыка, одна из лучших партитур композитора. Он работал над оперой больше десяти лет, практически до своей смерти в 1953 году, вносил все больше изменений в партитуру, она становилась все больше. Он хотел увидеть ее на сцене, сделать еще лучше, и это дало нам то, что есть сейчас", — сказал дирижер Алан Бурибаев.
https://ria.ru/20221207/opera-1837083032.html
https://ria.ru/20230116/bashmet-1845176561.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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новости культуры, сергей прокофьев, лев толстой (писатель), валерий гергиев, венгрия, будапешт, женева (город)
Культура, Новости культуры, Сергей Прокофьев, Лев Толстой (писатель), Валерий Гергиев, Венгрия, Будапешт, Женева (город)
В Будапеште пройдет премьера оперы Прокофьева "Война и мир" на русском
Премьера оперы Прокофьева "Война и мир" на русском языке пройдет в Будапеште 28 января
БУДАПЕШТ, 25 янв — РИА Новости. В Будапеште в Венгерском государственном оперном театре 28 января пройдет премьера оперы Прокофьева "Война и мир" на русском языке с венгерскими и английскими субтитрами, сообщили РИА Новости в пресс-службе учреждения.
Четырехчасовой спектакль, созданный в сотрудничестве с Большим театром Женевы, в постановке каталонского режиссера Каликсто Бийето будет показан семь раз в январе и феврале. За пюпитром известный казахстанский музыкант, главный дирижер театра "Астана Опера" Алан Бурибаев. В постановке заняты 28 солистов, исполняющих 45 ролей.
"Не было мысли переводить текст с русского, ведь каждую оперу, музыку определяет оригинальный язык. Русский – удивительный язык, музыка Прокофьева может выразиться только через него", — рассказал РИА Новости художественный руководитель постановки Андраш Алмаши-Тот.
Он отметил, что венгерские исполнители главных ролей испытывали сложности с русским языком, поскольку не изучали его в школе.
"Певцам было очень тяжело, например, (исполнитель роли Андрея Болконского) Чаба Сегеди занимается русским уже почти год. Для него это новый язык и, к счастью, в балетной труппе есть очень любезная женщина, которая была для певцов репетитором по языку", — поделился собеседник агентства.
Андраш Алмаши-Тот подчеркнул, что работа над оперой стартовала до начала российской спецоперации на Украине, однако проблем со спектаклем по политическим причинам не возникло.
"Не было проблем по политическим причинам, потому что здесь заложена более общая идея. Концепция была в том, что война живет внутри каждого, как выясняется из постановки, речь идет не о конкретной войне и политике, привязанной ко времени Толстого или Прокофьева или к нашему времени. Это вообще об эмоциональных моментах, живущих в человеке, и постановка это очень хорошо объясняет", — сказал Алмаши-Тот.
Исполнительница партии Наташи Ростовой Андреа Брашшои-Йорёш сообщила журналистам, что русский язык помог ей лучше понять музыку Прокофьева и характер героини.
Сабольч Брикнер, исполняющий партию Пьера Безухова, назвал свою роль "огромным вызовом" и рассказал, что в работе над ней ему помог предыдущий опыт участия в постановках русских произведений и сотрудничества с дирижером Валерием Гергиевым.
"Сам факт написания оперы по такому материалу, как "Война и мир" Толстого, потрясает... Это прекрасная музыка, одна из лучших партитур композитора. Он работал над оперой больше десяти лет, практически до своей смерти в 1953 году, вносил все больше изменений в партитуру, она становилась все больше. Он хотел увидеть ее на сцене, сделать еще лучше, и это дало нам то, что есть сейчас", — сказал дирижер Алан Бурибаев.