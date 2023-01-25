https://ria.ru/20230125/tanki-1847466986.html

Левая партия раскритиковала решение Шольца по поставкам танков Киеву

Левая партия раскритиковала решение Шольца по поставкам танков Киеву - РИА Новости, 25.01.2023

Левая партия раскритиковала решение Шольца по поставкам танков Киеву

Правительство страны не стало отказываться от идеи поставлять танки Киеву, поскольку сдалось в этом вопросе, заявил в среду лидер парламентской группы Левой... РИА Новости, 25.01.2023

2023-01-25T23:55

2023-01-25T23:55

2023-01-25T23:55

дитмар бартш

олаф шольц

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левая (партия)

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БЕРЛИН, 25 янв - РИА Новости. Правительство страны не стало отказываться от идеи поставлять танки Киеву, поскольку сдалось в этом вопросе, заявил в среду лидер парламентской группы Левой партии в бундестаге Дитмар Бартш. Ранее канцлер Германии Олаф Шольц заявил, что поставка танков Leopard 2 Украине не была продиктована внутриполитическими причинами. Между тем, принятому решению предшествовало сильно возросшее давление со стороны представителей правительственных партий на кабинет Шольца, чтобы он скорее принял положительное решение по данному вопросу. "Федеральный канцлер сдался, и мы, я должен это подчеркнуть, считаем это неправильным. И когда новый министр обороны говорит, что первые танки Leopard поступят на Украину в течение трёх месяцев, то как понимать такой настрой? Целью должно быть то, чтобы через три месяца не было войны на Украине", - заявил Бартш на вечерних дебатах бундестага, посвященных вопросу танков. Он подчеркнул, что фракция партии Левые не рассматривает поставку танков как вклад в мирное решение конфликта, вопреки мнению большинства представителей фракций правительственных партий. "Нужна деэскалация, а не эскалация. При этом канцлер сказал недавно в бундестаге, что мы будем делать всё, чтобы избежать эскалации. И в чём же заключается реальность, если посмотреть на последние 11 месяцев? Эскалация росла всё дальше и дальше. Вот, в чём заключается правда", - добавил Бартш. Бартш также подчеркнул, что не верит в военную победу Украины, так как поставка танков никак не изменит того факта, что "атомную державу победить военным путём нельзя". "Вероятность украинской военной победы путём выталкивания русских со всей Украины, а также Крыма, на который они заявляют свои права, с военной точки зрения не очень высок", - напомнил Бартш о словах генерала армии США Марка Милли. Политик добавил, что сдержанность в вопросе поставок "немецких танков на Украину в бой с русскими войсками" более чем оправдано, ввиду истории Германии. "27 миллионов жизней советских граждан. Эта историческая вина тоже заставляет задуматься", - добавил он. Германия намерена сформировать два танковых батальона, на первом этапе будет предоставлена рота из 14 танков Leopard 2 типа A6 из запасов бундесвера. Кроме того, в скором времени будет организовано обучение украинских военных в Германии. Помимо 14 танков и обучения, новый пакет помощи Украине со стороны ФРГ будет включать логистику, боеприпасы и техобслуживание систем. Россия ранее направила странам НАТО ноту из-за поставок вооружений Украине. Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. Во внешнеполитическом ведомстве РФ заявляли, что страны НАТО "играют с огнем", поставляя оружие на Украину. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отмечал, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует успеху российско-украинских переговоров и будет иметь негативный эффект.

https://ria.ru/20230125/sholts-1847461818.html

https://ria.ru/20230125/tanki-1847453617.html

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Наталья Макарова

Наталья Макарова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

дитмар бартш, олаф шольц, марк милли, украина, германия, россия, нато, левая (партия)