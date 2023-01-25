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Американские танки не помогут Зеленскому захватить Крым, заявил Слуцкий
Американские танки не помогут Зеленскому захватить Крым, заявил Слуцкий - РИА Новости, 25.01.2023
Американские танки не помогут Зеленскому захватить Крым, заявил Слуцкий
Американский танковый батальон не поможет Владимиру Зеленскому захватить Крым или изменить ход спецоперации РФ, Киев получит жёсткий ответ на все атаки, сообщил РИА Новости, 25.01.2023
2023-01-25T23:47
2023-01-25T23:47
2023-01-25T23:47
специальная военная операция на украине
в мире
владимир зеленский
сергей лавров
россия
украина
киев
нато
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МОСКВА, 25 янв – РИА Новости. Американский танковый батальон не поможет Владимиру Зеленскому захватить Крым или изменить ход спецоперации РФ, Киев получит жёсткий ответ на все атаки, сообщил РИА Новости глава думского комитета по международным делам Леонид Слуцкий. Белый дом ранее подтвердил отправку 31 танка M1 Abrams для Украины, они сформируют один танковый батальон. "Американский танковый батальон не поможет Зеленскому вернуть Крым или изменить ход СВО. Любые попытки захватить полуостров получат жесткий ответ. Уверен, что наступление российских сил не остановят очередные поставки западного вооружения", - сообщил Слуцкий. Также он отметил, что все американские или немецкие танки являются законными целями для армии РФ. Кроме того, он назвал передачу танков давлением. "Запад, по сути, ведёт военное противостояние в отношении России на украинском плацдарме и руками марионеточного киевского режима", - сообщил он. Россия ранее направила странам НАТО ноту из-за поставок вооружений Украине. Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. Во внешнеполитическом ведомстве РФ заявляли, что страны НАТО "играют с огнем", поставляя оружие на Украину. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отмечал, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует успеху российско-украинских переговоров и будет иметь негативный эффект.
https://ria.ru/20230125/oruzhie-1847439012.html
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РИА Новости
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Американские танки не помогут Зеленскому захватить Крым, заявил Слуцкий
Слуцкий: американский танковый батальон не поможет Зеленскому изменить ход спецоперации