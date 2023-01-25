https://ria.ru/20230125/tanki-1847466578.html

Американские танки не помогут Зеленскому захватить Крым, заявил Слуцкий

Американские танки не помогут Зеленскому захватить Крым, заявил Слуцкий - РИА Новости, 25.01.2023

Американские танки не помогут Зеленскому захватить Крым, заявил Слуцкий

Американский танковый батальон не поможет Владимиру Зеленскому захватить Крым или изменить ход спецоперации РФ, Киев получит жёсткий ответ на все атаки, сообщил РИА Новости, 25.01.2023

2023-01-25T23:47

2023-01-25T23:47

2023-01-25T23:47

специальная военная операция на украине

в мире

владимир зеленский

сергей лавров

россия

украина

киев

нато

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МОСКВА, 25 янв – РИА Новости. Американский танковый батальон не поможет Владимиру Зеленскому захватить Крым или изменить ход спецоперации РФ, Киев получит жёсткий ответ на все атаки, сообщил РИА Новости глава думского комитета по международным делам Леонид Слуцкий. Белый дом ранее подтвердил отправку 31 танка M1 Abrams для Украины, они сформируют один танковый батальон. "Американский танковый батальон не поможет Зеленскому вернуть Крым или изменить ход СВО. Любые попытки захватить полуостров получат жесткий ответ. Уверен, что наступление российских сил не остановят очередные поставки западного вооружения", - сообщил Слуцкий. Также он отметил, что все американские или немецкие танки являются законными целями для армии РФ. Кроме того, он назвал передачу танков давлением. "Запад, по сути, ведёт военное противостояние в отношении России на украинском плацдарме и руками марионеточного киевского режима", - сообщил он. Россия ранее направила странам НАТО ноту из-за поставок вооружений Украине. Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. Во внешнеполитическом ведомстве РФ заявляли, что страны НАТО "играют с огнем", поставляя оружие на Украину. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отмечал, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует успеху российско-украинских переговоров и будет иметь негативный эффект.

https://ria.ru/20230125/oruzhie-1847439012.html

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украина

киев

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Наталья Макарова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

в мире, владимир зеленский, сергей лавров, россия, украина, киев, нато, леонид слуцкий (политик)