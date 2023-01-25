Рейтинг@Mail.ru
В Братиславе назвали условие передачи Киеву танков - РИА Новости, 25.01.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20230125/tanki-1847464412.html
В Братиславе назвали условие передачи Киеву танков
В Братиславе назвали условие передачи Киеву танков - РИА Новости, 25.01.2023
В Братиславе назвали условие передачи Киеву танков
Братислава готова передать Киеву танки Т-72, но только после их "адекватной замены", сообщила в среду вечером пресс-секретарь минобороны Словакии Мартина... РИА Новости, 25.01.2023
2023-01-25T23:12
2023-01-25T23:12
в мире
сергей лавров
украина
россия
словакия
нато
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/150184/09/1501840938_0:54:1040:639_1920x0_80_0_0_c4ea72f776efbbba8de6ec7a7b40cb3a.jpg
ПРАГА, 25 янв – РИА Новости. Братислава готова передать Киеву танки Т-72, но только после их "адекватной замены", сообщила в среду вечером пресс-секретарь минобороны Словакии Мартина Коваль-Какашчикова. Министр обороны Ярослав Надь заявил в среду, что один танк Leopard 2A4 уже находится в пользовании ВС Словакии с декабря 2022 года, другие 14 должны постепенно поступить из Германии в течение 2023 года, начиная с марта. По словам министра, танки, которые будут поступать в Словакию из Германии, изготовлены в 1990-е годы, о машинах новой модели речи не идет. "Но эти танки будут модернизированы и качественно будут соответствовать той модели, о которой мы сейчас говорим, что она современная", - добавил он. В 2022 году Словакия и Германия подписали соглашение о том, что взамен 30 БМП, переданных Братиславой Киеву, Берлин передаст ей 15 танков Leopard 2A4, которые предварительно пройдут модернизацию. Россия ранее направила странам НАТО ноту из-за поставок вооружений Украине. Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. Во внешнеполитическом ведомстве РФ заявляли, что страны НАТО "играют с огнем", поставляя оружие на Украину. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отмечал, что накачивание Украины оружием со стороны Запада будет иметь негативный эффект.
https://ria.ru/20230125/tanki-1847453617.html
украина
россия
словакия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2023
Наталья Макарова
Наталья Макарова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/150184/09/1501840938_218:160:926:691_1920x0_80_0_0_7f5154d04725cf100a67ac1de1576805.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, сергей лавров, украина, россия, словакия, нато
В мире, Сергей Лавров, Украина, Россия, Словакия, НАТО
23:12 25.01.2023
 
В Братиславе назвали условие передачи Киеву танков

Братислава готова передать Киеву танки Т-72, но только после "адекватной замены"

CC BY 2.0 / Ministry of Defense of Ukraine / Tanks on the marchТанки ВСУ
Танки ВСУ - РИА Новости, 1920, 25.01.2023
CC BY 2.0 / Ministry of Defense of Ukraine / Tanks on the march
Танки ВСУ . Архивное фото
Читать ria.ru в
ПРАГА, 25 янв – РИА Новости. Братислава готова передать Киеву танки Т-72, но только после их "адекватной замены", сообщила в среду вечером пресс-секретарь минобороны Словакии Мартина Коваль-Какашчикова.
"Мы понимаем стремление Украины получить как можно скорее тяжелую наземную технику, и мы готовы говорить о немедленном предоставлении словацких танков Т-72, но только в случае адекватной замены. Пока до таких переговоров не дошло", - приводит ее слова братиславский телеканал ТА3.
Министр обороны Ярослав Надь заявил в среду, что один танк Leopard 2A4 уже находится в пользовании ВС Словакии с декабря 2022 года, другие 14 должны постепенно поступить из Германии в течение 2023 года, начиная с марта. По словам министра, танки, которые будут поступать в Словакию из Германии, изготовлены в 1990-е годы, о машинах новой модели речи не идет.
"Но эти танки будут модернизированы и качественно будут соответствовать той модели, о которой мы сейчас говорим, что она современная", - добавил он.
Андрей Ермак - РИА Новости, 1920, 25.01.2023
Вчера, 21:41
Глава офиса Зеленского заявил, что Украине нужны сотни танков
В 2022 году Словакия и Германия подписали соглашение о том, что взамен 30 БМП, переданных Братиславой Киеву, Берлин передаст ей 15 танков Leopard 2A4, которые предварительно пройдут модернизацию.
Россия ранее направила странам НАТО ноту из-за поставок вооружений Украине. Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. Во внешнеполитическом ведомстве РФ заявляли, что страны НАТО "играют с огнем", поставляя оружие на Украину. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отмечал, что накачивание Украины оружием со стороны Запада будет иметь негативный эффект.
Поставки западных танков на УкраинуПоставки западных танков на Украину
Инфографика
 
В миреСергей ЛавровУкраинаРоссияСловакияНАТО
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2023 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала