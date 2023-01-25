https://ria.ru/20230125/tanki-1847464412.html

В Братиславе назвали условие передачи Киеву танков

В Братиславе назвали условие передачи Киеву танков - РИА Новости, 25.01.2023

В Братиславе назвали условие передачи Киеву танков

Братислава готова передать Киеву танки Т-72, но только после их "адекватной замены", сообщила в среду вечером пресс-секретарь минобороны Словакии Мартина... РИА Новости, 25.01.2023

2023-01-25T23:12

2023-01-25T23:12

2023-01-25T23:12

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ПРАГА, 25 янв – РИА Новости. Братислава готова передать Киеву танки Т-72, но только после их "адекватной замены", сообщила в среду вечером пресс-секретарь минобороны Словакии Мартина Коваль-Какашчикова. Министр обороны Ярослав Надь заявил в среду, что один танк Leopard 2A4 уже находится в пользовании ВС Словакии с декабря 2022 года, другие 14 должны постепенно поступить из Германии в течение 2023 года, начиная с марта. По словам министра, танки, которые будут поступать в Словакию из Германии, изготовлены в 1990-е годы, о машинах новой модели речи не идет. "Но эти танки будут модернизированы и качественно будут соответствовать той модели, о которой мы сейчас говорим, что она современная", - добавил он. В 2022 году Словакия и Германия подписали соглашение о том, что взамен 30 БМП, переданных Братиславой Киеву, Берлин передаст ей 15 танков Leopard 2A4, которые предварительно пройдут модернизацию. Россия ранее направила странам НАТО ноту из-за поставок вооружений Украине. Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. Во внешнеполитическом ведомстве РФ заявляли, что страны НАТО "играют с огнем", поставляя оружие на Украину. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отмечал, что накачивание Украины оружием со стороны Запада будет иметь негативный эффект.

https://ria.ru/20230125/tanki-1847453617.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

в мире, сергей лавров, украина, россия, словакия, нато