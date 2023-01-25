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Глава офиса Зеленского заявил, что Украине нужны сотни танков

Глава офиса Зеленского заявил, что Украине нужны сотни танков - РИА Новости, 25.01.2023

Глава офиса Зеленского заявил, что Украине нужны сотни танков

Глава офиса Владимира Зеленского Андрей Ермак после решения США о передаче Киеву танков Abrams заявил, что Украине нужны сотни таких машин. РИА Новости, 25.01.2023

2023-01-25T21:41

2023-01-25T21:41

2023-01-25T21:49

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МОСКВА, 25 янв - РИА Новости. Глава офиса Владимира Зеленского Андрей Ермак после решения США о передаче Киеву танков Abrams заявил, что Украине нужны сотни таких машин. Ранее президент США Джо Байден объявил о поставках Украине 31 танка М1 Abrams, добавив, что помощь будет сопровождаться поставками из других стран. "США передадут нам 31 Abrams. Это только начало сотрудничества по танкам. Это снятие ограничений по поставкам таких вооружений. Теперь мы получим танки от США, Германии, Великобритании. И не только от них – дальше больше. Главное, что это только начало. Нам нужны сотни танков", - написал Ермак в своем Telegram-канале. Ранее Зеленский заявлял, что количество и срок поставок Украине танков западного образца играют ключевую роль. Правительство ФРГ также заявило, что приняло решение передать Украине немецкие танки Leopard 2. Германия намерена сформировать два танковых батальона, на первом этапе будет предоставлена рота из 14 танков Leopard 2 типа A6 из запасов бундесвера. О решении передать Киеву танки западного образца также сообщил ряд европейских стран. Россия ранее направила странам НАТО ноту из-за поставок вооружений Украине. Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. Во внешнеполитическом ведомстве РФ заявляли, что страны НАТО "играют с огнем", поставляя оружие на Украину. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отмечал, что накачивание Украины оружием со стороны Запада будет иметь негативный эффект.

https://ria.ru/20230125/pomosch-1847448910.html

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в мире, украина, владимир зеленский, андрей ермак, сша, m1 abrams, россия, джо байден