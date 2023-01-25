https://ria.ru/20230125/tanki-1847453617.html
Глава офиса Зеленского заявил, что Украине нужны сотни танков
Глава офиса Зеленского заявил, что Украине нужны сотни танков - РИА Новости, 25.01.2023
Глава офиса Зеленского заявил, что Украине нужны сотни танков
Глава офиса Владимира Зеленского Андрей Ермак после решения США о передаче Киеву танков Abrams заявил, что Украине нужны сотни таких машин. РИА Новости, 25.01.2023
2023-01-25T21:41
2023-01-25T21:41
2023-01-25T21:49
в мире
украина
владимир зеленский
андрей ермак
сша
m1 abrams
россия
джо байден
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/02/0c/1564589653_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_ddd2d4194e7bffac71e3c62b784013f9.jpg
МОСКВА, 25 янв - РИА Новости. Глава офиса Владимира Зеленского Андрей Ермак после решения США о передаче Киеву танков Abrams заявил, что Украине нужны сотни таких машин. Ранее президент США Джо Байден объявил о поставках Украине 31 танка М1 Abrams, добавив, что помощь будет сопровождаться поставками из других стран. "США передадут нам 31 Abrams. Это только начало сотрудничества по танкам. Это снятие ограничений по поставкам таких вооружений. Теперь мы получим танки от США, Германии, Великобритании. И не только от них – дальше больше. Главное, что это только начало. Нам нужны сотни танков", - написал Ермак в своем Telegram-канале. Ранее Зеленский заявлял, что количество и срок поставок Украине танков западного образца играют ключевую роль. Правительство ФРГ также заявило, что приняло решение передать Украине немецкие танки Leopard 2. Германия намерена сформировать два танковых батальона, на первом этапе будет предоставлена рота из 14 танков Leopard 2 типа A6 из запасов бундесвера. О решении передать Киеву танки западного образца также сообщил ряд европейских стран. Россия ранее направила странам НАТО ноту из-за поставок вооружений Украине. Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. Во внешнеполитическом ведомстве РФ заявляли, что страны НАТО "играют с огнем", поставляя оружие на Украину. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отмечал, что накачивание Украины оружием со стороны Запада будет иметь негативный эффект.
https://ria.ru/20230125/pomosch-1847448910.html
украина
сша
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2023
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/02/0c/1564589653_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_585df68eff96d6a88b6a3839a3b7c058.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, украина, владимир зеленский, андрей ермак, сша, m1 abrams, россия, джо байден
В мире, Украина, Владимир Зеленский, Андрей Ермак, США, M1 Abrams, Россия, Джо Байден
21:41 25.01.2023 (обновлено: 21:49 25.01.2023)
Глава офиса Зеленского заявил, что Украине нужны сотни танков
Глава офиса Зеленского Ермак заявил, что Украине нужны сотни танков