https://ria.ru/20230125/tanki-1847453399.html

Военный эксперт объяснил, почему танки НАТО не подходят для боев на Украине

Военный эксперт объяснил, почему танки НАТО не подходят для боев на Украине - РИА Новости, 25.01.2023

Военный эксперт объяснил, почему танки НАТО не подходят для боев на Украине

Защищенность основных танков стран НАТО, которые могут быть поставлены украинским войскам западными странами, плохо подходит для дистанций боя, которые типичны... РИА Новости, 25.01.2023

2023-01-25T21:40

2023-01-25T21:40

2023-01-25T21:40

специальная военная операция на украине

технологии

виктор мураховский

украина

сша

германия

нато

m1 abrams

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МОСКВА, 25 янв – РИА Новости. Защищенность основных танков стран НАТО, которые могут быть поставлены украинским войскам западными странами, плохо подходит для дистанций боя, которые типичны для территории Украины, заявил РИА Новости один из ведущих российских военных экспертов, главред журнала "Арсенал Отечества" Виктор Мураховский. Ранее сообщалось, что западные страны планируют поставить украинским войскам танки разработки США, Британии и Германии – М1А2 Abrams, Leopard 2, "Челленджер-2". В среду правительство Германии сообщило о решении направить Киеву 14 танков Leopard 2. В этот же день власти США объявили о поставках Украине 31 танка М1 Abrams. По словам Мураховского, исследования военных специалистов США для европейского театра военных действий (ТВД), который включает и Украину, показывают, что 55% этой территории считается закрытой местностью с дальностью прямой видимости менее 500 м. "В пределах тысячи метров на европейском ТВД находится 45% от всех расстояний прямой видимости, в пределах 1 500 м – 17%, на долю дистанций до 2 000 м и 2 500 м приходится всего 16%. При том, что броня названных выше натовских танков вполне современна, она позволяет уверенно действовать как раз на дальности свыше 2000 м. Плюс к тому эти танки, в отличие от российских, не оснащены динамической защитой от кумулятивных боеприпасов. Учитывая эти два фактора на дальностях прямой видимости до 1500 м и меньше, которые свойственны местности на Украине, броня танков НАТО будет уверенно пробиваться снарядами российских танковых пушек 2А46 и даже противотанковых орудий МТ-12 "Рапира" советской разработки", - сказал специалист. Кроме того, с учетом ограничений по видимости для украинской местности Мураховский обратил внимание на крупные габариты "Абрамсов", "Лепопардов" и "Челленджеров-2". "Их габариты будут удобны для поражения на дистанциях до 300 метров из классического ручного гранатомета РПГ-7. На более близких дистанциях эти танки - отличная цель для реактивных противотанковых гранат", - пояснил эксперт. Еще одним фактором, который может сильно ограничить эффективность применения западных танков на украинском ТВД, Мураховский назвал массу машин. "Самый легкий танк из этого типоряда - "Леопард" 2А6 – 62,3 тонны. Это означает, что эти танки будут стремиться двигаться вдоль дорог, встретить их на местности можно чисто умозрительно. Это дает нашим дополнительные шансы", - сказал он. В то же время эксперт указал, что все названные западные танки обладают серьезной огневой мощью, которую нельзя списывать со счетов. "Все танки оснащены современной системой управления огнем, насыщены другой электроникой. Это потребует от наших противотанкистов тщательнее выбирать огневые позиции", - отметил Мураховский. Кроме того, добавил он, американские "Абрамсы" оснащаются противопехотными боеприпасами. "Американский танк располагает снарядом M1028, который содержит 1 098 готовых поражающих элементов. Наличие данных снарядов нужно учитывать при действиях против американских машин", - рассказал специалист.

https://ria.ru/20230125/abrams-1847439681.html

https://ria.ru/20230125/tanki-1847438881.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

технологии, виктор мураховский, украина, сша, германия, нато, m1 abrams, мт-12 "рапира"