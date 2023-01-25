https://ria.ru/20230125/tanki-1847441648.html

Норвегия отправит танки Украине

Норвегия отправит танки Украине - РИА Новости, 25.01.2023

Норвегия отправит танки Украине

Министр обороны Норвегии Бьорн Арильд Грам заявил, что страна готова отправить Украине танки, не уточнив количество, сообщила телекомпания NRK. РИА Новости, 25.01.2023

2023-01-25T20:15

2023-01-25T20:15

2023-01-25T20:33

специальная военная операция на украине

норвегия

в мире

украина

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/01/19/1847354339_0:0:1800:1013_1920x0_80_0_0_8fc46ad492fe0ee68d1d2bed868c901e.jpg

МУРМАНСК, 25 янв - РИА Новости. Министр обороны Норвегии Бьорн Арильд Грам заявил, что страна готова отправить Украине танки, не уточнив количество, сообщила телекомпания NRK."Сейчас танки очень востребованы. Норвегия и правительство поддерживают передачу танков Украине. Норвегия не должна остаться в стороне", - сказал Грам в эфире программы Dagsnytt 18.При этом министр не уточнил количество и модификацию танков, которые страна готова поставить - Грам пояснил, что в королевстве есть Leopard 2А4. Кроме того, он отметил, что Норвегия готова участвовать в обучении украинских военнослужащих, чтобы " максимально поддержать Украину в оборонительном бою".Ранее норвежские СМИ со ссылкой на свои источники сообщали о том, что Норвегия готова поставить восемь танков.

норвегия

украина

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

норвегия, в мире, украина