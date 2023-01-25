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Норвегия отправит танки Украине
Норвегия отправит танки Украине - РИА Новости, 25.01.2023
Норвегия отправит танки Украине
Министр обороны Норвегии Бьорн Арильд Грам заявил, что страна готова отправить Украине танки, не уточнив количество, сообщила телекомпания NRK. РИА Новости, 25.01.2023
2023-01-25T20:15
2023-01-25T20:15
2023-01-25T20:33
специальная военная операция на украине
норвегия
в мире
украина
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МУРМАНСК, 25 янв - РИА Новости. Министр обороны Норвегии Бьорн Арильд Грам заявил, что страна готова отправить Украине танки, не уточнив количество, сообщила телекомпания NRK."Сейчас танки очень востребованы. Норвегия и правительство поддерживают передачу танков Украине. Норвегия не должна остаться в стороне", - сказал Грам в эфире программы Dagsnytt 18.При этом министр не уточнил количество и модификацию танков, которые страна готова поставить - Грам пояснил, что в королевстве есть Leopard 2А4. Кроме того, он отметил, что Норвегия готова участвовать в обучении украинских военнослужащих, чтобы " максимально поддержать Украину в оборонительном бою".Ранее норвежские СМИ со ссылкой на свои источники сообщали о том, что Норвегия готова поставить восемь танков.
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РИА Новости
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норвегия, в мире, украина
Специальная военная операция на Украине, Норвегия, В мире, Украина
20:15 25.01.2023 (обновлено: 20:33 25.01.2023)
Норвегия отправит танки Украине
Глава Минобороны Норвегии Арильд Грам заявил, что Осло готов отправить танки Киеву
МУРМАНСК, 25 янв - РИА Новости.
Министр обороны Норвегии Бьорн Арильд Грам заявил, что страна готова отправить Украине танки, не уточнив количество, сообщила телекомпания NRK.
"Сейчас танки очень востребованы. Норвегия и правительство поддерживают передачу танков Украине. Норвегия не должна остаться в стороне", - сказал Грам в эфире программы Dagsnytt 18.
При этом министр не уточнил количество и модификацию танков, которые страна готова поставить - Грам пояснил, что в королевстве есть Leopard 2А4. Кроме того, он отметил, что Норвегия готова участвовать в обучении украинских военнослужащих, чтобы " максимально поддержать Украину в оборонительном бою".
Ранее норвежские СМИ со ссылкой на свои источники сообщали о том, что Норвегия готова поставить восемь танков.