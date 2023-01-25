Рейтинг@Mail.ru
США передадут Украине ремонтно-эвакуационные машины для танков - РИА Новости, 25.01.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20230125/tanki-1847438881.html
США передадут Украине ремонтно-эвакуационные машины для танков
США передадут Украине ремонтно-эвакуационные машины для танков - РИА Новости, 25.01.2023
США передадут Украине ремонтно-эвакуационные машины для танков
США направят Украине восемь бронированных ремонтно-эвакуационных машин М88 для обслуживания танков М1 Abrams, сообщила высокопоставленная представительница... РИА Новости, 25.01.2023
2023-01-25T20:05
2023-01-25T20:05
в мире
украина
россия
сша
нато
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/151241/90/1512419021_0:300:5760:3540_1920x0_80_0_0_7e2c397e6220cc98d204d1119636571d.jpg
ВАШИНГТОН, 25 янв - РИА Новости. США направят Украине восемь бронированных ремонтно-эвакуационных машин М88 для обслуживания танков М1 Abrams, сообщила высокопоставленная представительница американской администрации. "Дополнительно к Abrams мы также закупаем восемь эвакуационных машин М88 в рамках данного пакета", - заявила она на брифинге журналистам. Данные машины, как отмечается, будут осуществлять поддержку и обслуживание танков Abrams. Россия ранее направила странам НАТО ноту из-за поставок вооружений Украине. Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. Во внешнеполитическом ведомстве РФ заявляли, что страны НАТО "играют с огнем", поставляя оружие на Украину. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отмечал, что накачивание Украины оружием со стороны Запада будет иметь негативный эффект.
https://ria.ru/20230125/abrams-1847438240.html
украина
россия
сша
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2023
Наталья Макарова
Наталья Макарова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/151241/90/1512419021_320:0:5440:3840_1920x0_80_0_0_65ebbd64c8612a2af1625f1fde2172d6.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, украина, россия, сша, нато
В мире, Украина, Россия, США, НАТО
20:05 25.01.2023
 
США передадут Украине ремонтно-эвакуационные машины для танков

Белый дом: США направят Украине восемь ремонтно-эвакуационных машин для танков Abrams

© Фото : U.S. Marine Corps /Cpl. Justin M. SmithАмериканский танк M1A1 Abrams
Американский танк M1A1 Abrams - РИА Новости, 1920, 25.01.2023
© Фото : U.S. Marine Corps /Cpl. Justin M. Smith
Американский танк M1A1 Abrams. Архивное фото
Читать ria.ru в
ВАШИНГТОН, 25 янв - РИА Новости. США направят Украине восемь бронированных ремонтно-эвакуационных машин М88 для обслуживания танков М1 Abrams, сообщила высокопоставленная представительница американской администрации.
"Дополнительно к Abrams мы также закупаем восемь эвакуационных машин М88 в рамках данного пакета", - заявила она на брифинге журналистам.
Американский танк M1 Abrams - РИА Новости, 1920, 25.01.2023
Вчера, 20:03Специальная военная операция на Украине
Белый дом подтвердил отправку танков M1 Abrams для Украины
Данные машины, как отмечается, будут осуществлять поддержку и обслуживание танков Abrams.
Россия ранее направила странам НАТО ноту из-за поставок вооружений Украине. Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. Во внешнеполитическом ведомстве РФ заявляли, что страны НАТО "играют с огнем", поставляя оружие на Украину. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отмечал, что накачивание Украины оружием со стороны Запада будет иметь негативный эффект.
Поставки западных танков на УкраинуПоставки западных танков на Украину
Инфографика
 
В миреУкраинаРоссияСШАНАТО
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2023 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала