https://ria.ru/20230125/tanki-1847438881.html
США передадут Украине ремонтно-эвакуационные машины для танков
США передадут Украине ремонтно-эвакуационные машины для танков - РИА Новости, 25.01.2023
США передадут Украине ремонтно-эвакуационные машины для танков
США направят Украине восемь бронированных ремонтно-эвакуационных машин М88 для обслуживания танков М1 Abrams, сообщила высокопоставленная представительница... РИА Новости, 25.01.2023
2023-01-25T20:05
2023-01-25T20:05
2023-01-25T20:05
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ВАШИНГТОН, 25 янв - РИА Новости. США направят Украине восемь бронированных ремонтно-эвакуационных машин М88 для обслуживания танков М1 Abrams, сообщила высокопоставленная представительница американской администрации. "Дополнительно к Abrams мы также закупаем восемь эвакуационных машин М88 в рамках данного пакета", - заявила она на брифинге журналистам. Данные машины, как отмечается, будут осуществлять поддержку и обслуживание танков Abrams. Россия ранее направила странам НАТО ноту из-за поставок вооружений Украине. Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. Во внешнеполитическом ведомстве РФ заявляли, что страны НАТО "играют с огнем", поставляя оружие на Украину. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отмечал, что накачивание Украины оружием со стороны Запада будет иметь негативный эффект.
https://ria.ru/20230125/abrams-1847438240.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, украина, россия, сша, нато
В мире, Украина, Россия, США, НАТО
США передадут Украине ремонтно-эвакуационные машины для танков
Белый дом: США направят Украине восемь ремонтно-эвакуационных машин для танков Abrams