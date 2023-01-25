https://ria.ru/20230125/tanki-1847438881.html

США передадут Украине ремонтно-эвакуационные машины для танков

США передадут Украине ремонтно-эвакуационные машины для танков - РИА Новости, 25.01.2023

США передадут Украине ремонтно-эвакуационные машины для танков

США направят Украине восемь бронированных ремонтно-эвакуационных машин М88 для обслуживания танков М1 Abrams, сообщила высокопоставленная представительница... РИА Новости, 25.01.2023

2023-01-25T20:05

2023-01-25T20:05

2023-01-25T20:05

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ВАШИНГТОН, 25 янв - РИА Новости. США направят Украине восемь бронированных ремонтно-эвакуационных машин М88 для обслуживания танков М1 Abrams, сообщила высокопоставленная представительница американской администрации. "Дополнительно к Abrams мы также закупаем восемь эвакуационных машин М88 в рамках данного пакета", - заявила она на брифинге журналистам. Данные машины, как отмечается, будут осуществлять поддержку и обслуживание танков Abrams. Россия ранее направила странам НАТО ноту из-за поставок вооружений Украине. Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. Во внешнеполитическом ведомстве РФ заявляли, что страны НАТО "играют с огнем", поставляя оружие на Украину. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отмечал, что накачивание Украины оружием со стороны Запада будет иметь негативный эффект.

https://ria.ru/20230125/abrams-1847438240.html

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Наталья Макарова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

в мире, украина, россия, сша, нато