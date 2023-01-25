Зеленский заявил о ключевой роли количества и сроков поставок танков Киеву
Зеленский заявил о ключевой роли количества и сроков поставок Киеву западных танков
© Фото пресс-службы президента УкраиныПрезидент Украины Владимир Зеленский
© Фото пресс-службы президента Украины
Президент Украины Владимир Зеленский. Архивное фото
МОСКВА, 25 янв - РИА Новости. Владимир Зеленский подчеркнул, что количество и срок поставок Украине танков западного образца играют ключевую роль, поблагодарил партнеров за объявленные поставки.
"Я очень рад. Хочу поблагодарить Германию, благодарю Британию и США за то, что они приняли такие решения, но если мы будем говорить открыто и честно, то количество танков и срок, когда они могут до нас доехать, играют неотъемную, важную роль", - заявил Зеленский в интервью британскому телеканалу Sky News.
Ранее СМИ сообщили, что США отправят на Украину 31 танк M1 Abrams. Правительство ФРГ также заявило, что приняло решение передать Украине немецкие танки Leopard 2. Германия намерена сформировать два танковых батальона, на первом этапе будет предоставлена рота из 14 танков Leopard 2 типа A6 из запасов бундесвера. О решении передать Киеву танки западного образца также сообщил ряд европейских стран.
Россия ранее направила странам НАТО ноту из-за поставок вооружений Украине. Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. Во внешнеполитическом ведомстве РФ заявляли, что страны НАТО "играют с огнем", поставляя оружие на Украину. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отмечал, что накачивание Украины оружием со стороны Запада будет иметь негативный эффект.
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