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Зеленский заявил о ключевой роли количества и сроков поставок танков Киеву

Зеленский заявил о ключевой роли количества и сроков поставок танков Киеву - РИА Новости, 25.01.2023

Зеленский заявил о ключевой роли количества и сроков поставок танков Киеву

Владимир Зеленский подчеркнул, что количество и срок поставок Украине танков западного образца играют ключевую роль, поблагодарил партнеров за объявленные... РИА Новости, 25.01.2023

2023-01-25T18:45

2023-01-25T18:45

2023-01-25T18:45

в мире

владимир зеленский

украина

нато

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m1 abrams

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МОСКВА, 25 янв - РИА Новости. Владимир Зеленский подчеркнул, что количество и срок поставок Украине танков западного образца играют ключевую роль, поблагодарил партнеров за объявленные поставки. Ранее СМИ сообщили, что США отправят на Украину 31 танк M1 Abrams. Правительство ФРГ также заявило, что приняло решение передать Украине немецкие танки Leopard 2. Германия намерена сформировать два танковых батальона, на первом этапе будет предоставлена рота из 14 танков Leopard 2 типа A6 из запасов бундесвера. О решении передать Киеву танки западного образца также сообщил ряд европейских стран. Россия ранее направила странам НАТО ноту из-за поставок вооружений Украине. Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. Во внешнеполитическом ведомстве РФ заявляли, что страны НАТО "играют с огнем", поставляя оружие на Украину. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отмечал, что накачивание Украины оружием со стороны Запада будет иметь негативный эффект.

украина

германия

сша

великобритания

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