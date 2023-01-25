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Зеленский заявил о ключевой роли количества и сроков поставок танков Киеву - РИА Новости, 25.01.2023
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Зеленский заявил о ключевой роли количества и сроков поставок танков Киеву
Зеленский заявил о ключевой роли количества и сроков поставок танков Киеву - РИА Новости, 25.01.2023
Зеленский заявил о ключевой роли количества и сроков поставок танков Киеву
Владимир Зеленский подчеркнул, что количество и срок поставок Украине танков западного образца играют ключевую роль, поблагодарил партнеров за объявленные... РИА Новости, 25.01.2023
2023-01-25T18:45
2023-01-25T18:45
в мире
владимир зеленский
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нато
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МОСКВА, 25 янв - РИА Новости. Владимир Зеленский подчеркнул, что количество и срок поставок Украине танков западного образца играют ключевую роль, поблагодарил партнеров за объявленные поставки. Ранее СМИ сообщили, что США отправят на Украину 31 танк M1 Abrams. Правительство ФРГ также заявило, что приняло решение передать Украине немецкие танки Leopard 2. Германия намерена сформировать два танковых батальона, на первом этапе будет предоставлена рота из 14 танков Leopard 2 типа A6 из запасов бундесвера. О решении передать Киеву танки западного образца также сообщил ряд европейских стран. Россия ранее направила странам НАТО ноту из-за поставок вооружений Украине. Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. Во внешнеполитическом ведомстве РФ заявляли, что страны НАТО "играют с огнем", поставляя оружие на Украину. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отмечал, что накачивание Украины оружием со стороны Запада будет иметь негативный эффект.
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в мире, владимир зеленский, украина, нато, германия, m1 abrams, сша, великобритания, leopard 2
В мире, Владимир Зеленский, Украина, НАТО, Германия, M1 Abrams, США, Великобритания, Leopard 2
18:45 25.01.2023
 
Зеленский заявил о ключевой роли количества и сроков поставок танков Киеву

Зеленский заявил о ключевой роли количества и сроков поставок Киеву западных танков

© Фото пресс-службы президента УкраиныПрезидент Украины Владимир Зеленский
Президент Украины Владимир Зеленский
© Фото пресс-службы президента Украины
Президент Украины Владимир Зеленский. Архивное фото
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МОСКВА, 25 янв - РИА Новости. Владимир Зеленский подчеркнул, что количество и срок поставок Украине танков западного образца играют ключевую роль, поблагодарил партнеров за объявленные поставки.
"Я очень рад. Хочу поблагодарить Германию, благодарю Британию и США за то, что они приняли такие решения, но если мы будем говорить открыто и честно, то количество танков и срок, когда они могут до нас доехать, играют неотъемную, важную роль", - заявил Зеленский в интервью британскому телеканалу Sky News.
Ранее СМИ сообщили, что США отправят на Украину 31 танк M1 Abrams. Правительство ФРГ также заявило, что приняло решение передать Украине немецкие танки Leopard 2. Германия намерена сформировать два танковых батальона, на первом этапе будет предоставлена рота из 14 танков Leopard 2 типа A6 из запасов бундесвера. О решении передать Киеву танки западного образца также сообщил ряд европейских стран.
Россия ранее направила странам НАТО ноту из-за поставок вооружений Украине. Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. Во внешнеполитическом ведомстве РФ заявляли, что страны НАТО "играют с огнем", поставляя оружие на Украину. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отмечал, что накачивание Украины оружием со стороны Запада будет иметь негативный эффект.
Поставки западных танков на УкраинуПоставки западных танков на Украину
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В миреВладимир ЗеленскийУкраинаНАТОГерманияM1 AbramsСШАВеликобританияLeopard 2
 
 
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