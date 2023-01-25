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Резников и Остин обсудили поставки танков - РИА Новости, 25.01.2023
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Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20230125/tanki-1847416279.html
Резников и Остин обсудили поставки танков
Резников и Остин обсудили поставки танков - РИА Новости, 25.01.2023
Резников и Остин обсудили поставки танков
Министр обороны Украины Алексей Резников заявил, что провел телефонный разговор с главой Пентагона Ллойдом Остином, они обсудили результаты недавней встречи на... РИА Новости, 25.01.2023
2023-01-25T18:42
2023-01-25T18:42
специальная военная операция на украине
в мире
алексей резников
ллойд остин
сергей лавров
германия
россия
украина
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МОСКВА, 25 янв - РИА Новости. Министр обороны Украины Алексей Резников заявил, что провел телефонный разговор с главой Пентагона Ллойдом Остином, они обсудили результаты недавней встречи на авиабазе "Рамштайн", поставки танков и обслуживание нового вооружения. "Провел телефонный разговор с Ллойдом Джеймсом Остином. Обсудили результаты восьмой встречи на авиабазе "Рамштайн", дальнейшее усиление украинской армии, включая поставки танков и обслуживание нового вооружения", - написал глава минобороны в Twitter. Резников добавил, что "больше хороших новостей будет объявлено в скором времени". Ранее СМИ сообщили, что США отправят на Украину 31 танк M1 Abrams. Правительство ФРГ также заявило, что приняло решение передать Украине немецкие танки Leopard 2. Германия намерена сформировать два танковых батальона, на первом этапе будет предоставлена рота из 14 танков Leopard 2 типа A6 из запасов бундесвера. О решении передать Киеву танки западного образца также сообщил ряд европейских стран. Россия ранее направила странам НАТО ноту из-за поставок вооружений Украине. Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. Во внешнеполитическом ведомстве РФ заявляли, что страны НАТО "играют с огнем", поставляя оружие на Украину. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отмечал, что накачивание Украины оружием со стороны Запада будет иметь негативный эффект.
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в мире, алексей резников, ллойд остин, сергей лавров, германия, россия, украина, нато, министерство обороны сша, m1 abrams, twitter
Специальная военная операция на Украине, В мире, Алексей Резников, Ллойд Остин, Сергей Лавров, Германия, Россия, Украина, НАТО, Министерство обороны США, M1 Abrams, Twitter
18:42 25.01.2023
 
Резников и Остин обсудили поставки танков

Глава Минобороны Украины Резников обсудил с шефом Пентагона Остином поставки танков

© Фото : U.S. Army / Sgt. Randis MonroeАмериканские танки M1 Abrams
Американские танки M1 Abrams - РИА Новости, 1920, 25.01.2023
© Фото : U.S. Army / Sgt. Randis Monroe
Американские танки M1 Abrams. Архивное фото
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МОСКВА, 25 янв - РИА Новости. Министр обороны Украины Алексей Резников заявил, что провел телефонный разговор с главой Пентагона Ллойдом Остином, они обсудили результаты недавней встречи на авиабазе "Рамштайн", поставки танков и обслуживание нового вооружения.
"Провел телефонный разговор с Ллойдом Джеймсом Остином. Обсудили результаты восьмой встречи на авиабазе "Рамштайн", дальнейшее усиление украинской армии, включая поставки танков и обслуживание нового вооружения", - написал глава минобороны в Twitter.
Поставки западных танков на УкраинуПоставки западных танков на Украину
Инфографика
Резников добавил, что "больше хороших новостей будет объявлено в скором времени".
Ранее СМИ сообщили, что США отправят на Украину 31 танк M1 Abrams. Правительство ФРГ также заявило, что приняло решение передать Украине немецкие танки Leopard 2. Германия намерена сформировать два танковых батальона, на первом этапе будет предоставлена рота из 14 танков Leopard 2 типа A6 из запасов бундесвера. О решении передать Киеву танки западного образца также сообщил ряд европейских стран.
Россия ранее направила странам НАТО ноту из-за поставок вооружений Украине. Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. Во внешнеполитическом ведомстве РФ заявляли, что страны НАТО "играют с огнем", поставляя оружие на Украину. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отмечал, что накачивание Украины оружием со стороны Запада будет иметь негативный эффект.
Основной боевой танк сухопутных войск Великобритании Challenger 2 - РИА Новости, 1920, 16.01.2023
16 января, 08:00
Запад испугался перелома на украинском фронте. Поэтому срочно шлет танки
 
Специальная военная операция на УкраинеВ миреАлексей РезниковЛлойд ОстинСергей ЛавровГерманияРоссияУкраинаНАТОМинистерство обороны СШАM1 AbramsTwitter
 
 
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