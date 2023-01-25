https://ria.ru/20230125/tanki-1847416279.html

Резников и Остин обсудили поставки танков

Резников и Остин обсудили поставки танков - РИА Новости, 25.01.2023

Резников и Остин обсудили поставки танков

Министр обороны Украины Алексей Резников заявил, что провел телефонный разговор с главой Пентагона Ллойдом Остином, они обсудили результаты недавней встречи на... РИА Новости, 25.01.2023

2023-01-25T18:42

2023-01-25T18:42

2023-01-25T18:42

специальная военная операция на украине

в мире

алексей резников

ллойд остин

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россия

украина

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МОСКВА, 25 янв - РИА Новости. Министр обороны Украины Алексей Резников заявил, что провел телефонный разговор с главой Пентагона Ллойдом Остином, они обсудили результаты недавней встречи на авиабазе "Рамштайн", поставки танков и обслуживание нового вооружения. "Провел телефонный разговор с Ллойдом Джеймсом Остином. Обсудили результаты восьмой встречи на авиабазе "Рамштайн", дальнейшее усиление украинской армии, включая поставки танков и обслуживание нового вооружения", - написал глава минобороны в Twitter. Резников добавил, что "больше хороших новостей будет объявлено в скором времени". Ранее СМИ сообщили, что США отправят на Украину 31 танк M1 Abrams. Правительство ФРГ также заявило, что приняло решение передать Украине немецкие танки Leopard 2. Германия намерена сформировать два танковых батальона, на первом этапе будет предоставлена рота из 14 танков Leopard 2 типа A6 из запасов бундесвера. О решении передать Киеву танки западного образца также сообщил ряд европейских стран. Россия ранее направила странам НАТО ноту из-за поставок вооружений Украине. Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. Во внешнеполитическом ведомстве РФ заявляли, что страны НАТО "играют с огнем", поставляя оружие на Украину. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отмечал, что накачивание Украины оружием со стороны Запада будет иметь негативный эффект.

https://ria.ru/20230116/tanki-1845029738.html

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россия

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в мире, алексей резников, ллойд остин, сергей лавров, германия, россия, украина, нато, министерство обороны сша, m1 abrams, twitter