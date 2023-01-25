https://ria.ru/20230125/tanki-1847415373.html

Шольц объяснил неспешность Германии в вопросе поставок танков Украине

Шольц объяснил неспешность Германии в вопросе поставок танков Украине - РИА Новости, 25.01.2023

Шольц объяснил неспешность Германии в вопросе поставок танков Украине

Правительство Германии совершило бы ошибку, поддаваясь на требования о скорейшей поставке танков Украине, сообщил в среду канцлер Олаф Шольц. РИА Новости, 25.01.2023

2023-01-25T18:40

2023-01-25T18:40

2023-01-25T18:40

в мире

олаф шольц

украина

германия

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БЕРЛИН, 25 янв - РИА Новости. Правительство Германии совершило бы ошибку, поддаваясь на требования о скорейшей поставке танков Украине, сообщил в среду канцлер Олаф Шольц. По мнению канцлера, до вынесения положительного решения по поставкам танков Берлину необходимо было решать этот вопрос в тесной кооперации с партнёрами по НАТО, и было бы "страшной ошибкой маршировать вперёд в одиночку". "Это было правильным решением, что мы не дали себя подгонять", - сказал Шольц. Речь и ответы канцлера на вопросы фракций в бундестаге транслировались в прямом эфире на сайте немецкого парламента. В среду правительство ФРГ заявило, что приняло решение передать Украине немецкие танки Leopard 2. Германия намерена сформировать два танковых батальона, на первом этапе будет предоставлена рота из 14 танков Leopard 2 типа A6 из запасов бундесвера. Кроме того, в скором времени будет организовано обучение украинских военных в Германии. Россия ранее направила странам НАТО ноту из-за поставок вооружений Украине. Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. Во внешнеполитическом ведомстве РФ заявляли, что страны НАТО "играют с огнем", поставляя оружие на Украину. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отмечал, что накачивание Украины оружием со стороны Запада будет иметь негативный эффект.

https://ria.ru/20230125/tanki-1847408322.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Владимир Лаврентьев

в мире, олаф шольц, украина, германия