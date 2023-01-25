https://ria.ru/20230125/tanki-1847415373.html
Шольц объяснил неспешность Германии в вопросе поставок танков Украине
Шольц объяснил неспешность Германии в вопросе поставок танков Украине - РИА Новости, 25.01.2023
Шольц объяснил неспешность Германии в вопросе поставок танков Украине
Правительство Германии совершило бы ошибку, поддаваясь на требования о скорейшей поставке танков Украине, сообщил в среду канцлер Олаф Шольц. РИА Новости, 25.01.2023
2023-01-25T18:40
2023-01-25T18:40
2023-01-25T18:40
в мире
олаф шольц
украина
германия
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0b/10/1831965228_0:106:2470:1495_1920x0_80_0_0_f9c37c5e8ba084a4c1c335c4f26ecca5.jpg
БЕРЛИН, 25 янв - РИА Новости. Правительство Германии совершило бы ошибку, поддаваясь на требования о скорейшей поставке танков Украине, сообщил в среду канцлер Олаф Шольц. По мнению канцлера, до вынесения положительного решения по поставкам танков Берлину необходимо было решать этот вопрос в тесной кооперации с партнёрами по НАТО, и было бы "страшной ошибкой маршировать вперёд в одиночку". "Это было правильным решением, что мы не дали себя подгонять", - сказал Шольц. Речь и ответы канцлера на вопросы фракций в бундестаге транслировались в прямом эфире на сайте немецкого парламента. В среду правительство ФРГ заявило, что приняло решение передать Украине немецкие танки Leopard 2. Германия намерена сформировать два танковых батальона, на первом этапе будет предоставлена рота из 14 танков Leopard 2 типа A6 из запасов бундесвера. Кроме того, в скором времени будет организовано обучение украинских военных в Германии. Россия ранее направила странам НАТО ноту из-за поставок вооружений Украине. Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. Во внешнеполитическом ведомстве РФ заявляли, что страны НАТО "играют с огнем", поставляя оружие на Украину. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отмечал, что накачивание Украины оружием со стороны Запада будет иметь негативный эффект.
https://ria.ru/20230125/tanki-1847408322.html
украина
германия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2023
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0b/10/1831965228_310:0:2470:1620_1920x0_80_0_0_da42b1f400d709e9635eba43f2df07f7.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, олаф шольц, украина, германия
В мире, Олаф Шольц, Украина, Германия
Шольц объяснил неспешность Германии в вопросе поставок танков Украине
Шольц: Берлин совершил бы ошибку, поддавшись на требования о быстрой поставке танков Киеву
БЕРЛИН, 25 янв - РИА Новости. Правительство Германии совершило бы ошибку, поддаваясь на требования о скорейшей поставке танков Украине, сообщил в среду канцлер Олаф Шольц.
"Если бы мы следовали вашим рекомендациям, это стало бы угрозой для безопасности Германии", - подчеркнул он, отвечая на вопрос фракции ХДС/ХСС, осудившей промедления правительства и ранее внёсших в бундестаг на обсуждение требование о скорейшей поставке танков Украине.
По мнению канцлера, до вынесения положительного решения по поставкам танков Берлину необходимо было решать этот вопрос в тесной кооперации с партнёрами по НАТО
, и было бы "страшной ошибкой маршировать вперёд в одиночку".
"Это было правильным решением, что мы не дали себя подгонять", - сказал Шольц.
Речь и ответы канцлера на вопросы фракций в бундестаге транслировались в прямом эфире на сайте немецкого парламента.
В среду правительство ФРГ заявило, что приняло решение передать Украине немецкие танки Leopard 2. Германия намерена сформировать два танковых батальона, на первом этапе будет предоставлена рота из 14 танков Leopard 2 типа A6 из запасов бундесвера. Кроме того, в скором времени будет организовано обучение украинских военных в Германии.
Россия
ранее направила странам НАТО ноту из-за поставок вооружений Украине. Глава МИД РФ Сергей Лавров
отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. Во внешнеполитическом ведомстве РФ заявляли, что страны НАТО "играют с огнем", поставляя оружие на Украину. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отмечал, что накачивание Украины оружием со стороны Запада будет иметь негативный эффект.