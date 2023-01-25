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Шольц заявил, что не знает, сколько будут стоить поставки танков Украине - РИА Новости, 25.01.2023
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Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20230125/tanki-1847408322.html
Шольц заявил, что не знает, сколько будут стоить поставки танков Украине
Шольц заявил, что не знает, сколько будут стоить поставки танков Украине - РИА Новости, 25.01.2023
Шольц заявил, что не знает, сколько будут стоить поставки танков Украине
Канцлер Германии Олаф Шольц заявил, что не знает, сколько будет стоить поставка танков Leopard Украине, однако Германия "понесет их сама". РИА Новости, 25.01.2023
2023-01-25T18:16
2023-01-25T18:30
украина
германия
специальная военная операция на украине
в мире
олаф шольц
нато
ситуация в днр и лнр
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БЕРЛИН, 25 янв - РИА Новости. Канцлер Германии Олаф Шольц заявил, что не знает, сколько будет стоить поставка танков Leopard Украине, однако Германия "понесет их сама"."Я не могу этого точно сказать, но мы их сами понесем", - сообщил он в Берлине на совместной пресс-конференции с премьер-министром Исландии Катрин Якобсдоуттир, отвечая на вопрос, сколько в сумме будет стоить поставка немецких танков Leopard Киеву.В среду правительство ФРГ заявило, что приняло решение передать Украине немецкие танки Leopard 2. Германия намерена сформировать два танковых батальона, на первом этапе будет предоставлена рота из 14 танков Leopard 2 типа A6 из запасов бундесвера. Кроме того, в скором времени будет организовано обучение украинских военных в Германии.Россия ранее направила странам НАТО ноту из-за поставок вооружений Украине. Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. Во внешнеполитическом ведомстве РФ заявляли, что страны НАТО "играют с огнем", поставляя оружие на Украину. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отмечал, что накачивание Украины оружием со стороны Запада будет иметь негативный эффект.
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украина, германия, в мире, олаф шольц, нато, ситуация в днр и лнр
Украина, Германия, Специальная военная операция на Украине, В мире, Олаф Шольц, НАТО, Ситуация в ДНР и ЛНР
18:16 25.01.2023 (обновлено: 18:30 25.01.2023)
 
Шольц заявил, что не знает, сколько будут стоить поставки танков Украине

Шольц заявил, что Берлин сам оплатит поставку танков Киеву, сколько бы она ни стоила

© AP Photo / Markus SchreiberКанцлер Германии Олаф Шольц
Канцлер Германии Олаф Шольц - РИА Новости, 1920, 25.01.2023
© AP Photo / Markus Schreiber
Канцлер Германии Олаф Шольц. Архивное фото
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БЕРЛИН, 25 янв - РИА Новости. Канцлер Германии Олаф Шольц заявил, что не знает, сколько будет стоить поставка танков Leopard Украине, однако Германия "понесет их сама".
"Я не могу этого точно сказать, но мы их сами понесем", - сообщил он в Берлине на совместной пресс-конференции с премьер-министром Исландии Катрин Якобсдоуттир, отвечая на вопрос, сколько в сумме будет стоить поставка немецких танков Leopard Киеву.
В среду правительство ФРГ заявило, что приняло решение передать Украине немецкие танки Leopard 2. Германия намерена сформировать два танковых батальона, на первом этапе будет предоставлена рота из 14 танков Leopard 2 типа A6 из запасов бундесвера. Кроме того, в скором времени будет организовано обучение украинских военных в Германии.
Россия ранее направила странам НАТО ноту из-за поставок вооружений Украине. Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. Во внешнеполитическом ведомстве РФ заявляли, что страны НАТО "играют с огнем", поставляя оружие на Украину. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отмечал, что накачивание Украины оружием со стороны Запада будет иметь негативный эффект.
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