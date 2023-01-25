Рейтинг@Mail.ru
Недалеко от Хельсинки заметили танки Leopard - РИА Новости, 25.01.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20230125/tanki-1847395875.html
Недалеко от Хельсинки заметили танки Leopard
Недалеко от Хельсинки заметили танки Leopard - РИА Новости, 25.01.2023
Недалеко от Хельсинки заметили танки Leopard
Три автомобильные грузовые платформы с танками Leopard замечены на дороге в столичном регионе Финляндии, соответствующее видео опубликовано в соцсетях. РИА Новости, 25.01.2023
2023-01-25T17:30
2023-01-25T17:30
в мире
финляндия
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/01/10/1845109401_0:0:3077:1731_1920x0_80_0_0_637c265450d95dbb2e15e1a488b708c8.jpg
ХЕЛЬСИНКИ, 25 янв - РИА Новости. Три автомобильные грузовые платформы с танками Leopard замечены на дороге в столичном регионе Финляндии, соответствующее видео опубликовано в соцсетях. Силы обороны отвергли предположения интернет-пользователей, что танки готовят к отправке на Украину. Военные пояснили, что танки направляются на учения на юг страны, в район города Ханко. "В направлении Ханко проходят совместные учения сухопутных и военно-морских сил. В первую очередь готовятся подразделения из разных родов войск. Это своего рода учения, которые проводятся в это время года, в которых задействована бронетехника, и поэтому они были перемещены сюда, в этот район", - пояснила представитель военных Мэри Леппянен газете Ilta-Lehti. Ранее в среду министр обороны Микко Савола заявил, что Финляндия примет участие в международном сотрудничестве по передаче танков Leopard Украине, не уточнив деталей. В среду правительство ФРГ заявило, что приняло решение передать Украине немецкие танки Leopard 2. Германия намерена сформировать два танковых батальона, на первом этапе будет предоставлена рота из 14 танков Leopard 2 типа A6 из запасов бундесвера. Кроме того, в скором времени будет организовано обучение украинских военных в Германии. Россия ранее направила странам НАТО ноту из-за поставок вооружений Украине. Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. Во внешнеполитическом ведомстве РФ заявляли, что страны НАТО "играют с огнем", поставляя оружие на Украину. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отмечал, что накачивание Украины оружием со стороны Запада будет иметь негативный эффект.
https://ria.ru/20230125/snaryad-1847362826.html
финляндия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2023
Влада Копылова
Влада Копылова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/01/10/1845109401_185:0:2914:2047_1920x0_80_0_0_5d73b29a230fa1c26c87e3e914b73483.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, финляндия
В мире, Финляндия
17:30 25.01.2023
 
Недалеко от Хельсинки заметили танки Leopard

В Минобороны Финляндии заявили, что перебросили танки Leopard в район Хельсинки для учений

© Фото : U.S. Army / Gertrud ZachНемецкие танки Leopard 2
Немецкие танки Leopard 2 - РИА Новости, 1920, 25.01.2023
© Фото : U.S. Army / Gertrud Zach
Немецкие танки Leopard 2. Архивное фото
Читать ria.ru в
ХЕЛЬСИНКИ, 25 янв - РИА Новости. Три автомобильные грузовые платформы с танками Leopard замечены на дороге в столичном регионе Финляндии, соответствующее видео опубликовано в соцсетях.
Силы обороны отвергли предположения интернет-пользователей, что танки готовят к отправке на Украину. Военные пояснили, что танки направляются на учения на юг страны, в район города Ханко.
"В направлении Ханко проходят совместные учения сухопутных и военно-морских сил. В первую очередь готовятся подразделения из разных родов войск. Это своего рода учения, которые проводятся в это время года, в которых задействована бронетехника, и поэтому они были перемещены сюда, в этот район", - пояснила представитель военных Мэри Леппянен газете Ilta-Lehti.
Ранее в среду министр обороны Микко Савола заявил, что Финляндия примет участие в международном сотрудничестве по передаче танков Leopard Украине, не уточнив деталей.
В среду правительство ФРГ заявило, что приняло решение передать Украине немецкие танки Leopard 2. Германия намерена сформировать два танковых батальона, на первом этапе будет предоставлена рота из 14 танков Leopard 2 типа A6 из запасов бундесвера. Кроме того, в скором времени будет организовано обучение украинских военных в Германии.
Россия ранее направила странам НАТО ноту из-за поставок вооружений Украине. Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. Во внешнеполитическом ведомстве РФ заявляли, что страны НАТО "играют с огнем", поставляя оружие на Украину. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отмечал, что накачивание Украины оружием со стороны Запада будет иметь негативный эффект.
Танки Leopard 2 армии Германии - РИА Новости, 1920, 25.01.2023
Вчера, 15:56
Дипломат предупредил Запад о последствиях поставок ВСУ боеприпасов с ураном
 
В миреФинляндия
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2023 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала