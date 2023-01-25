https://ria.ru/20230125/tanki-1847395875.html

Недалеко от Хельсинки заметили танки Leopard

Недалеко от Хельсинки заметили танки Leopard - РИА Новости, 25.01.2023

Недалеко от Хельсинки заметили танки Leopard

Три автомобильные грузовые платформы с танками Leopard замечены на дороге в столичном регионе Финляндии, соответствующее видео опубликовано в соцсетях. РИА Новости, 25.01.2023

2023-01-25T17:30

2023-01-25T17:30

2023-01-25T17:30

в мире

финляндия

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ХЕЛЬСИНКИ, 25 янв - РИА Новости. Три автомобильные грузовые платформы с танками Leopard замечены на дороге в столичном регионе Финляндии, соответствующее видео опубликовано в соцсетях. Силы обороны отвергли предположения интернет-пользователей, что танки готовят к отправке на Украину. Военные пояснили, что танки направляются на учения на юг страны, в район города Ханко. "В направлении Ханко проходят совместные учения сухопутных и военно-морских сил. В первую очередь готовятся подразделения из разных родов войск. Это своего рода учения, которые проводятся в это время года, в которых задействована бронетехника, и поэтому они были перемещены сюда, в этот район", - пояснила представитель военных Мэри Леппянен газете Ilta-Lehti. Ранее в среду министр обороны Микко Савола заявил, что Финляндия примет участие в международном сотрудничестве по передаче танков Leopard Украине, не уточнив деталей. В среду правительство ФРГ заявило, что приняло решение передать Украине немецкие танки Leopard 2. Германия намерена сформировать два танковых батальона, на первом этапе будет предоставлена рота из 14 танков Leopard 2 типа A6 из запасов бундесвера. Кроме того, в скором времени будет организовано обучение украинских военных в Германии. Россия ранее направила странам НАТО ноту из-за поставок вооружений Украине. Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. Во внешнеполитическом ведомстве РФ заявляли, что страны НАТО "играют с огнем", поставляя оружие на Украину. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отмечал, что накачивание Украины оружием со стороны Запада будет иметь негативный эффект.

https://ria.ru/20230125/snaryad-1847362826.html

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Влада Копылова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

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