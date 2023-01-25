https://ria.ru/20230125/tanki-1847368355.html

Российский дипломат рассказал, почему Берлин решил поставить Киеву танки

Российский дипломат рассказал, почему Берлин решил поставить Киеву танки - РИА Новости, 25.01.2023

Российский дипломат рассказал, почему Берлин решил поставить Киеву танки

Поставки Германией танков Leopard 2 Киеву стали возможными благодаря "палочной системе" в НАТО, заявил глава делегации РФ на переговорах в Вене по вопросам... РИА Новости, 25.01.2023

2023-01-25T16:14

2023-01-25T16:14

2023-01-25T16:22

в мире

константин гаврилов

нед прайс

берлин (город)

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обсе

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ВЕНА, 25 янв - РИА Новости. Поставки Германией танков Leopard 2 Киеву стали возможными благодаря "палочной системе" в НАТО, заявил глава делегации РФ на переговорах в Вене по вопросам военной безопасности и контроля над вооружениями Константин Гаврилов. "Не без интереса мы отслеживали оживлённую дискуссию внутри Североатлантического альянса о поставках немецких танков Leopard 2 на Украину. Международное сообщество вновь стало свидетелем того, как в НАТО действует "палочная дисциплина". По канонам "цивилизованного Запада" сначала союзники пригрозили Берлину международной изоляцией в случае отказа на передачу "леопардов". Затем никто иной как представитель госдепартамента США Нед Прайс анонсировал "скорое известие" касательно направления немецкого "зверья" Киеву. Вот как куётся трансатлантическая "солидарность", - заявил он в среду, выступая на пленарном заседании Форума ОБСЕ по сотрудничеству в области безопасности. По словам Гаврилова, поскольку Берлин сделал "осознанный выбор" в пользу того, чтобы "немецкие танки с крестами на броне снова пошли в атаку на русских солдат", российская сторона хотела бы заявить, что эти боевые машины "будут уничтожаться и гореть на поле боя, как это сейчас происходит с остальным натовским оружейным "зоопарком" на Украине". "Эта участь постигнет и американские танки М1 Abrams после решения об их поставке – американские коллеги могут не беспокоиться о достойной "рекламе" военно-промышленного комплекса США", - добавил глава делегации.

https://ria.ru/20230125/tanki-1847365261.html

https://ria.ru/20230125/tanki-1847353975.html

берлин (город)

германия

киев

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

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