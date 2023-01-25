16:14 25.01.2023 (обновлено: 16:22 25.01.2023)
Российский дипломат рассказал, почему Берлин решил поставить Киеву танки
Гаврилов: Германия решила поставить Киеву танки Leopard 2 из-за "палочной системы"
Танк Leopard 2 армии Германии. Архивное фото
ВЕНА, 25 янв - РИА Новости. Поставки Германией танков Leopard 2 Киеву стали возможными благодаря "палочной системе" в НАТО, заявил глава делегации РФ на переговорах в Вене по вопросам военной безопасности и контроля над вооружениями Константин Гаврилов.
"Не без интереса мы отслеживали оживлённую дискуссию внутри Североатлантического альянса о поставках немецких танков Leopard 2 на Украину. Международное сообщество вновь стало свидетелем того, как в НАТО действует "палочная дисциплина". По канонам "цивилизованного Запада" сначала союзники пригрозили Берлину международной изоляцией в случае отказа на передачу "леопардов". Затем никто иной как представитель госдепартамента США Нед Прайс анонсировал "скорое известие" касательно направления немецкого "зверья" Киеву. Вот как куётся трансатлантическая "солидарность", - заявил он в среду, выступая на пленарном заседании Форума ОБСЕ по сотрудничеству в области безопасности.
По словам Гаврилова, поскольку Берлин сделал "осознанный выбор" в пользу того, чтобы "немецкие танки с крестами на броне снова пошли в атаку на русских солдат", российская сторона хотела бы заявить, что эти боевые машины "будут уничтожаться и гореть на поле боя, как это сейчас происходит с остальным натовским оружейным "зоопарком" на Украине".
"Эта участь постигнет и американские танки М1 Abrams после решения об их поставке – американские коллеги могут не беспокоиться о достойной "рекламе" военно-промышленного комплекса США", - добавил глава делегации.