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Российский дипломат рассказал, почему Берлин решил поставить Киеву танки - РИА Новости, 25.01.2023
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Российский дипломат рассказал, почему Берлин решил поставить Киеву танки
Российский дипломат рассказал, почему Берлин решил поставить Киеву танки - РИА Новости, 25.01.2023
Российский дипломат рассказал, почему Берлин решил поставить Киеву танки
Поставки Германией танков Leopard 2 Киеву стали возможными благодаря "палочной системе" в НАТО, заявил глава делегации РФ на переговорах в Вене по вопросам... РИА Новости, 25.01.2023
2023-01-25T16:14
2023-01-25T16:22
в мире
константин гаврилов
нед прайс
берлин (город)
германия
киев
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обсе
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ВЕНА, 25 янв - РИА Новости. Поставки Германией танков Leopard 2 Киеву стали возможными благодаря "палочной системе" в НАТО, заявил глава делегации РФ на переговорах в Вене по вопросам военной безопасности и контроля над вооружениями Константин Гаврилов. "Не без интереса мы отслеживали оживлённую дискуссию внутри Североатлантического альянса о поставках немецких танков Leopard 2 на Украину. Международное сообщество вновь стало свидетелем того, как в НАТО действует "палочная дисциплина". По канонам "цивилизованного Запада" сначала союзники пригрозили Берлину международной изоляцией в случае отказа на передачу "леопардов". Затем никто иной как представитель госдепартамента США Нед Прайс анонсировал "скорое известие" касательно направления немецкого "зверья" Киеву. Вот как куётся трансатлантическая "солидарность", - заявил он в среду, выступая на пленарном заседании Форума ОБСЕ по сотрудничеству в области безопасности. По словам Гаврилова, поскольку Берлин сделал "осознанный выбор" в пользу того, чтобы "немецкие танки с крестами на броне снова пошли в атаку на русских солдат", российская сторона хотела бы заявить, что эти боевые машины "будут уничтожаться и гореть на поле боя, как это сейчас происходит с остальным натовским оружейным "зоопарком" на Украине". "Эта участь постигнет и американские танки М1 Abrams после решения об их поставке – американские коллеги могут не беспокоиться о достойной "рекламе" военно-промышленного комплекса США", - добавил глава делегации.
https://ria.ru/20230125/tanki-1847365261.html
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в мире, константин гаврилов, нед прайс, берлин (город), германия, киев, нато, обсе, m1 abrams
В мире, Константин Гаврилов, Нед Прайс, Берлин (город), Германия, Киев, НАТО, ОБСЕ, M1 Abrams
16:14 25.01.2023 (обновлено: 16:22 25.01.2023)
 
Российский дипломат рассказал, почему Берлин решил поставить Киеву танки

Гаврилов: Германия решила поставить Киеву танки Leopard 2 из-за "палочной системы"

© Фото : Bundeswehr/Jörg KochТанк Leopard 2 армии Германии
Танк Leopard 2 армии Германии - РИА Новости, 1920, 25.01.2023
© Фото : Bundeswehr/Jörg Koch
Танк Leopard 2 армии Германии. Архивное фото
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ВЕНА, 25 янв - РИА Новости. Поставки Германией танков Leopard 2 Киеву стали возможными благодаря "палочной системе" в НАТО, заявил глава делегации РФ на переговорах в Вене по вопросам военной безопасности и контроля над вооружениями Константин Гаврилов.
"Не без интереса мы отслеживали оживлённую дискуссию внутри Североатлантического альянса о поставках немецких танков Leopard 2 на Украину. Международное сообщество вновь стало свидетелем того, как в НАТО действует "палочная дисциплина". По канонам "цивилизованного Запада" сначала союзники пригрозили Берлину международной изоляцией в случае отказа на передачу "леопардов". Затем никто иной как представитель госдепартамента США Нед Прайс анонсировал "скорое известие" касательно направления немецкого "зверья" Киеву. Вот как куётся трансатлантическая "солидарность", - заявил он в среду, выступая на пленарном заседании Форума ОБСЕ по сотрудничеству в области безопасности.
По словам Гаврилова, поскольку Берлин сделал "осознанный выбор" в пользу того, чтобы "немецкие танки с крестами на броне снова пошли в атаку на русских солдат", российская сторона хотела бы заявить, что эти боевые машины "будут уничтожаться и гореть на поле боя, как это сейчас происходит с остальным натовским оружейным "зоопарком" на Украине".
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В миреКонстантин ГавриловНед ПрайсБерлин (город)ГерманияКиевНАТООБСЕM1 Abrams
 
 
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