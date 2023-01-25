Рейтинг@Mail.ru
Берлин отказался назвать страны, готовые предоставить танки Киеву - РИА Новости, 25.01.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20230125/tanki-1847365261.html
Берлин отказался назвать страны, готовые предоставить танки Киеву
Берлин отказался назвать страны, готовые предоставить танки Киеву - РИА Новости, 25.01.2023
Берлин отказался назвать страны, готовые предоставить танки Киеву
Кабмин ФРГ отказался назвать тех, кто готов предоставить свои танки Киеву, уточнив лишь, что правительство ведет переговоры на эту тему с несколькими странами. РИА Новости, 25.01.2023
2023-01-25T16:05
2023-01-25T16:05
в мире
германия
украина
leopard 2
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/09/1a/1751902501_0:0:3035:1707_1920x0_80_0_0_4861a68e1484277a3e3cff73bc93a47e.jpg
БЕРЛИН, 25 янв - РИА Новости. Кабмин ФРГ отказался назвать тех, кто готов предоставить свои танки Киеву, уточнив лишь, что правительство ведет переговоры на эту тему с несколькими странами. Представитель кабмина ФРГ Штеффен Хебештрайт в среду сообщил журналистам, что ФРГ предоставит разрешение не реэкспорт Украине немецких танков Leopard 2 тем странам, которые планируют такие поставки из своих запасов. "Я не могу и также не хотел бы говорить о других странах. Об этом они должны сообщить сами, мы ведем переговоры с несколькими странами", - сказал официальный представитель кабмина ФРГ Штеффен Хебештрайт на брифинге в среду, отвечая на вопрос, какие страны и какое количество немецких танков готовы передать Украине.Представитель правительства также добавил, что другие страны сами решат, когда заявить о своем решении общественности. В среду правительство ФРГ заявило, что приняло решение передать Украине немецкие танки Leopard 2. Германия намерена сформировать два танковых батальона, на первом этапе будет предоставлена рота из 14 танков Leopard 2 типа A6 из запасов бундесвера. Кроме того, в скором времени будет организовано обучение украинских военных в Германии. Помимо 14 танков и обучения, новый пакет помощи Украине со стороны ФРГ будет включать логистику, боеприпасы и техобслуживание систем.
https://ria.ru/20230125/tanki-1847341038.html
германия
украина
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2023
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/09/1a/1751902501_0:0:2729:2047_1920x0_80_0_0_eacc16d035b3eb7ef209e8f073356698.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, германия, украина, leopard 2
В мире, Германия, Украина, Leopard 2
16:05 25.01.2023
 
Берлин отказался назвать страны, готовые предоставить танки Киеву

Правительство Германии отказалось назвать страны, которые готовы предоставить танки Киеву

© РИА Новости / Алексей Витвицкий / Перейти в медиабанкФлаг Германии над зданием бундестага в Берлине
Флаг Германии над зданием бундестага в Берлине - РИА Новости, 1920, 25.01.2023
© РИА Новости / Алексей Витвицкий
Перейти в медиабанк
Флаг Германии над зданием бундестага в Берлине. Архивное фото
Читать ria.ru в
БЕРЛИН, 25 янв - РИА Новости. Кабмин ФРГ отказался назвать тех, кто готов предоставить свои танки Киеву, уточнив лишь, что правительство ведет переговоры на эту тему с несколькими странами.
Представитель кабмина ФРГ Штеффен Хебештрайт в среду сообщил журналистам, что ФРГ предоставит разрешение не реэкспорт Украине немецких танков Leopard 2 тем странам, которые планируют такие поставки из своих запасов.
"Я не могу и также не хотел бы говорить о других странах. Об этом они должны сообщить сами, мы ведем переговоры с несколькими странами", - сказал официальный представитель кабмина ФРГ Штеффен Хебештрайт на брифинге в среду, отвечая на вопрос, какие страны и какое количество немецких танков готовы передать Украине.
Представитель правительства также добавил, что другие страны сами решат, когда заявить о своем решении общественности.
В среду правительство ФРГ заявило, что приняло решение передать Украине немецкие танки Leopard 2. Германия намерена сформировать два танковых батальона, на первом этапе будет предоставлена рота из 14 танков Leopard 2 типа A6 из запасов бундесвера. Кроме того, в скором времени будет организовано обучение украинских военных в Германии. Помимо 14 танков и обучения, новый пакет помощи Украине со стороны ФРГ будет включать логистику, боеприпасы и техобслуживание систем.
Танк Leopard 2 - РИА Новости, 1920, 25.01.2023
Вчера, 14:56Специальная военная операция на Украине
Премьер Нидерландов заявил о готовности поставить танки Украине
 
В миреГерманияУкраинаLeopard 2
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2023 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала