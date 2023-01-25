https://ria.ru/20230125/tanki-1847365261.html

Берлин отказался назвать страны, готовые предоставить танки Киеву

Берлин отказался назвать страны, готовые предоставить танки Киеву - РИА Новости, 25.01.2023

Берлин отказался назвать страны, готовые предоставить танки Киеву

Кабмин ФРГ отказался назвать тех, кто готов предоставить свои танки Киеву, уточнив лишь, что правительство ведет переговоры на эту тему с несколькими странами. РИА Новости, 25.01.2023

2023-01-25T16:05

2023-01-25T16:05

2023-01-25T16:05

в мире

германия

украина

leopard 2

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БЕРЛИН, 25 янв - РИА Новости. Кабмин ФРГ отказался назвать тех, кто готов предоставить свои танки Киеву, уточнив лишь, что правительство ведет переговоры на эту тему с несколькими странами. Представитель кабмина ФРГ Штеффен Хебештрайт в среду сообщил журналистам, что ФРГ предоставит разрешение не реэкспорт Украине немецких танков Leopard 2 тем странам, которые планируют такие поставки из своих запасов. "Я не могу и также не хотел бы говорить о других странах. Об этом они должны сообщить сами, мы ведем переговоры с несколькими странами", - сказал официальный представитель кабмина ФРГ Штеффен Хебештрайт на брифинге в среду, отвечая на вопрос, какие страны и какое количество немецких танков готовы передать Украине.Представитель правительства также добавил, что другие страны сами решат, когда заявить о своем решении общественности. В среду правительство ФРГ заявило, что приняло решение передать Украине немецкие танки Leopard 2. Германия намерена сформировать два танковых батальона, на первом этапе будет предоставлена рота из 14 танков Leopard 2 типа A6 из запасов бундесвера. Кроме того, в скором времени будет организовано обучение украинских военных в Германии. Помимо 14 танков и обучения, новый пакет помощи Украине со стороны ФРГ будет включать логистику, боеприпасы и техобслуживание систем.

https://ria.ru/20230125/tanki-1847341038.html

германия

украина

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в мире, германия, украина, leopard 2