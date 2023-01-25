В Совфеде заявили об уязвимости немецких и американских танков
Сенатор Бондарев заявил об уязвимости немецких танков Leopard и американских Abrams
Немецкие танки Leopard 2 . Архивное фото
МОСКВА, 25 янв - РИА Новости. В случае поставок на Украину немецких танков Leopard и американских Abrams эти танки будут уязвимы, в ближайших боях они могут попасть в руки России, заявил журналистам глава оборонного комитета Совфеда Виктор Бондарев.
"Он в любом случае уязвим - и один (танк), и другой", - сказал политик, отметив что "надо готовить противотанковые средства (для них)".
По его словам, поставки на Украину западных танков – это "нагнетание напряженности, оно к миру не приведет".
"Запад усиленно пытается Украину уничтожить своими действиями, этими поставками, они этого добиваются", - сказал парламентарий.
При этом он подчеркнул, что любая техника требует подготовки и обслуживания.
"Погодные условия вы видите какие, сейчас морозы отступили, распутица, 62-тонный Abrams или 58-тонный Leopard, естественно, по такой местности это будет ловушка для этой техники. Так что мы с удовольствием захватим эти танки и посмотрим, что они из себя представляют, как с ними бороться", - сказал глава комитета.
По мнению законодателя, это недолго будет длиться, "я думаю, в самое ближайшее время, как только они вступят в бой, в любом случае, они будут брошены, потому что специалистов по их эксплуатации у украинцев нет", сказал Бондарев.
Парламентарий отметил, что если эти танки даже глубоко увязнут в грязи, мы все равно "их вытащим".