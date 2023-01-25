Рейтинг@Mail.ru
В Совфеде заявили об уязвимости немецких и американских танков - РИА Новости, 25.01.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20230125/tanki-1847361150.html
В Совфеде заявили об уязвимости немецких и американских танков
В Совфеде заявили об уязвимости немецких и американских танков - РИА Новости, 25.01.2023
В Совфеде заявили об уязвимости немецких и американских танков
В случае поставок на Украину немецких танков Leopard и американских Abrams эти танки будут уязвимы, в ближайших боях они могут попасть в руки России, заявил... РИА Новости, 25.01.2023
2023-01-25T15:51
2023-01-25T15:51
виктор бондарев
украина
россия
совет федерации рф
m1 abrams
leopard 2
германия
сша
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/01/19/1847354339_0:0:1800:1013_1920x0_80_0_0_8fc46ad492fe0ee68d1d2bed868c901e.jpg
МОСКВА, 25 янв - РИА Новости. В случае поставок на Украину немецких танков Leopard и американских Abrams эти танки будут уязвимы, в ближайших боях они могут попасть в руки России, заявил журналистам глава оборонного комитета Совфеда Виктор Бондарев. По его словам, поставки на Украину западных танков – это "нагнетание напряженности, оно к миру не приведет". "Запад усиленно пытается Украину уничтожить своими действиями, этими поставками, они этого добиваются", - сказал парламентарий. При этом он подчеркнул, что любая техника требует подготовки и обслуживания. "Погодные условия вы видите какие, сейчас морозы отступили, распутица, 62-тонный Abrams или 58-тонный Leopard, естественно, по такой местности это будет ловушка для этой техники. Так что мы с удовольствием захватим эти танки и посмотрим, что они из себя представляют, как с ними бороться", - сказал глава комитета. По мнению законодателя, это недолго будет длиться, "я думаю, в самое ближайшее время, как только они вступят в бой, в любом случае, они будут брошены, потому что специалистов по их эксплуатации у украинцев нет", сказал Бондарев. Парламентарий отметил, что если эти танки даже глубоко увязнут в грязи, мы все равно "их вытащим".
https://ria.ru/20230125/tanki-1847353975.html
https://ria.ru/20230125/leopard-1847353178.html
украина
россия
германия
сша
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2023
Наталья Макарова
Наталья Макарова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/01/19/1847354339_222:0:1573:1013_1920x0_80_0_0_2c6a21d57a1d4ecebbab486b4edd0ff4.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
виктор бондарев, украина, россия, совет федерации рф, m1 abrams, leopard 2, германия, сша
Виктор Бондарев, Украина, Россия, Совет Федерации РФ, M1 Abrams, Leopard 2, Германия, США
15:51 25.01.2023
 
В Совфеде заявили об уязвимости немецких и американских танков

Сенатор Бондарев заявил об уязвимости немецких танков Leopard и американских Abrams

© Фото : Bundeswehr/Dana KazdaНемецкие танки Leopard 2
Немецкие танки Leopard 2 - РИА Новости, 1920, 25.01.2023
© Фото : Bundeswehr/Dana Kazda
Немецкие танки Leopard 2 . Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 25 янв - РИА Новости. В случае поставок на Украину немецких танков Leopard и американских Abrams эти танки будут уязвимы, в ближайших боях они могут попасть в руки России, заявил журналистам глава оборонного комитета Совфеда Виктор Бондарев.
"Он в любом случае уязвим - и один (танк), и другой", - сказал политик, отметив что "надо готовить противотанковые средства (для них)".
По его словам, поставки на Украину западных танков – это "нагнетание напряженности, оно к миру не приведет".
"Запад усиленно пытается Украину уничтожить своими действиями, этими поставками, они этого добиваются", - сказал парламентарий.
При этом он подчеркнул, что любая техника требует подготовки и обслуживания.
Танк Leopard 2 - РИА Новости, 1920, 25.01.2023
Вчера, 15:30
Китайцы посчитали, что западные танки не спасут "украинских неудачников"
"Погодные условия вы видите какие, сейчас морозы отступили, распутица, 62-тонный Abrams или 58-тонный Leopard, естественно, по такой местности это будет ловушка для этой техники. Так что мы с удовольствием захватим эти танки и посмотрим, что они из себя представляют, как с ними бороться", - сказал глава комитета.
По мнению законодателя, это недолго будет длиться, "я думаю, в самое ближайшее время, как только они вступят в бой, в любом случае, они будут брошены, потому что специалистов по их эксплуатации у украинцев нет", сказал Бондарев.
Парламентарий отметил, что если эти танки даже глубоко увязнут в грязи, мы все равно "их вытащим".
Немецкий танк Leopard 2 - РИА Новости, 1920, 25.01.2023
Вчера, 15:29Специальная военная операция на Украине
В бундесвере рассказали, когда начнут обучать ВСУ работе на Leopard 2
 
Виктор БондаревУкраинаРоссияСовет Федерации РФM1 AbramsLeopard 2ГерманияСША
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2023 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала