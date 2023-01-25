https://ria.ru/20230125/tanki-1847361150.html

В Совфеде заявили об уязвимости немецких и американских танков

В Совфеде заявили об уязвимости немецких и американских танков - РИА Новости, 25.01.2023

В Совфеде заявили об уязвимости немецких и американских танков

В случае поставок на Украину немецких танков Leopard и американских Abrams эти танки будут уязвимы, в ближайших боях они могут попасть в руки России, заявил... РИА Новости, 25.01.2023

2023-01-25T15:51

2023-01-25T15:51

2023-01-25T15:51

виктор бондарев

украина

россия

совет федерации рф

m1 abrams

leopard 2

германия

сша

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/01/19/1847354339_0:0:1800:1013_1920x0_80_0_0_8fc46ad492fe0ee68d1d2bed868c901e.jpg

МОСКВА, 25 янв - РИА Новости. В случае поставок на Украину немецких танков Leopard и американских Abrams эти танки будут уязвимы, в ближайших боях они могут попасть в руки России, заявил журналистам глава оборонного комитета Совфеда Виктор Бондарев. По его словам, поставки на Украину западных танков – это "нагнетание напряженности, оно к миру не приведет". "Запад усиленно пытается Украину уничтожить своими действиями, этими поставками, они этого добиваются", - сказал парламентарий. При этом он подчеркнул, что любая техника требует подготовки и обслуживания. "Погодные условия вы видите какие, сейчас морозы отступили, распутица, 62-тонный Abrams или 58-тонный Leopard, естественно, по такой местности это будет ловушка для этой техники. Так что мы с удовольствием захватим эти танки и посмотрим, что они из себя представляют, как с ними бороться", - сказал глава комитета. По мнению законодателя, это недолго будет длиться, "я думаю, в самое ближайшее время, как только они вступят в бой, в любом случае, они будут брошены, потому что специалистов по их эксплуатации у украинцев нет", сказал Бондарев. Парламентарий отметил, что если эти танки даже глубоко увязнут в грязи, мы все равно "их вытащим".

https://ria.ru/20230125/tanki-1847353975.html

https://ria.ru/20230125/leopard-1847353178.html

украина

россия

германия

сша

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

Наталья Макарова

Наталья Макарова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

виктор бондарев, украина, россия, совет федерации рф, m1 abrams, leopard 2, германия, сша