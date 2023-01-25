https://ria.ru/20230125/tanki-1847349642.html

Германия будет координировать поставки танков Украине

Германия будет координировать поставки танков Украине - РИА Новости, 25.01.2023

Германия будет координировать поставки танков Украине

Германия будет выступать координатором поставок танков Leopard странами, которые решатся на этот шаг, сообщил в среду канцлер Олаф Шольц во время своего... РИА Новости, 25.01.2023

2023-01-25T15:18

2023-01-25T15:18

2023-01-25T16:18

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украина

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БЕРЛИН, 25 янв - РИА Новости. Германия будет выступать координатором поставок танков Leopard странами, которые решатся на этот шаг, сообщил в среду канцлер Олаф Шольц во время своего выступления в бундестаге."Есть много стран, которые тоже хотели бы поставлять вместе с нами. Мы будем это координировать и включать их в процесс, чтобы это шаг за шагом стало возможным", - заявил Шольц.Он также упомянул, что при поставке танков третьими странами на Украину в Германии начнется программа обучения украинских танковых экипажей.Речь и ответы канцлера на вопросы фракций в бундестаге транслировались в прямом эфире на сайте немецкого парламента.

https://ria.ru/20230125/ukraina-1847360509.html

германия

украина

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Варвара Скокшина

Варвара Скокшина

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

в мире, германия, украина