https://ria.ru/20230125/tanki-1847349642.html
Германия будет координировать поставки танков Украине
Германия будет координировать поставки танков Украине - РИА Новости, 25.01.2023
Германия будет координировать поставки танков Украине
Германия будет выступать координатором поставок танков Leopard странами, которые решатся на этот шаг, сообщил в среду канцлер Олаф Шольц во время своего... РИА Новости, 25.01.2023
2023-01-25T15:18
2023-01-25T15:18
2023-01-25T16:18
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германия
украина
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БЕРЛИН, 25 янв - РИА Новости. Германия будет выступать координатором поставок танков Leopard странами, которые решатся на этот шаг, сообщил в среду канцлер Олаф Шольц во время своего выступления в бундестаге."Есть много стран, которые тоже хотели бы поставлять вместе с нами. Мы будем это координировать и включать их в процесс, чтобы это шаг за шагом стало возможным", - заявил Шольц.Он также упомянул, что при поставке танков третьими странами на Украину в Германии начнется программа обучения украинских танковых экипажей.Речь и ответы канцлера на вопросы фракций в бундестаге транслировались в прямом эфире на сайте немецкого парламента.
https://ria.ru/20230125/ukraina-1847360509.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, германия, украина
В мире, Германия, Украина
15:18 25.01.2023 (обновлено: 16:18 25.01.2023)
Германия будет координировать поставки танков Украине
Канцлер Германии Шольц: Берлин будет координировать поставки танков Leopard Киеву