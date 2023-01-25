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Германия будет координировать поставки танков Украине - РИА Новости, 25.01.2023
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Германия будет координировать поставки танков Украине
Германия будет координировать поставки танков Украине - РИА Новости, 25.01.2023
Германия будет координировать поставки танков Украине
Германия будет выступать координатором поставок танков Leopard странами, которые решатся на этот шаг, сообщил в среду канцлер Олаф Шольц во время своего... РИА Новости, 25.01.2023
2023-01-25T15:18
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в мире
германия
украина
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БЕРЛИН, 25 янв - РИА Новости. Германия будет выступать координатором поставок танков Leopard странами, которые решатся на этот шаг, сообщил в среду канцлер Олаф Шольц во время своего выступления в бундестаге."Есть много стран, которые тоже хотели бы поставлять вместе с нами. Мы будем это координировать и включать их в процесс, чтобы это шаг за шагом стало возможным", - заявил Шольц.Он также упомянул, что при поставке танков третьими странами на Украину в Германии начнется программа обучения украинских танковых экипажей.Речь и ответы канцлера на вопросы фракций в бундестаге транслировались в прямом эфире на сайте немецкого парламента.
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в мире, германия, украина
В мире, Германия, Украина
15:18 25.01.2023 (обновлено: 16:18 25.01.2023)
 
Германия будет координировать поставки танков Украине

Канцлер Германии Шольц: Берлин будет координировать поставки танков Leopard Киеву

© AP Photo / Mindaugas KulbisНемецкие военнослужащие на танках Leopard 2
Немецкие военнослужащие на танках Leopard 2 - РИА Новости, 1920, 25.01.2023
© AP Photo / Mindaugas Kulbis
Немецкие военнослужащие на танках Leopard 2. Архивное фото
Читать ria.ru в
БЕРЛИН, 25 янв - РИА Новости. Германия будет выступать координатором поставок танков Leopard странами, которые решатся на этот шаг, сообщил в среду канцлер Олаф Шольц во время своего выступления в бундестаге.
"Есть много стран, которые тоже хотели бы поставлять вместе с нами. Мы будем это координировать и включать их в процесс, чтобы это шаг за шагом стало возможным", - заявил Шольц.
Он также упомянул, что при поставке танков третьими странами на Украину в Германии начнется программа обучения украинских танковых экипажей.
Речь и ответы канцлера на вопросы фракций в бундестаге транслировались в прямом эфире на сайте немецкого парламента.
Канцлер Германии Олаф Шольц - РИА Новости, 1920, 25.01.2023
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