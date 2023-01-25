https://ria.ru/20230125/tanki-1847335343.html

В российском посольстве прокомментировали решение Берлина о поставке танков

В российском посольстве прокомментировали решение Берлина о поставке танков - РИА Новости, 25.01.2023

В российском посольстве прокомментировали решение Берлина о поставке танков

Выбор Берлина о поставке танков Киеву означает окончательный отказ от признания исторической ответственности перед народом России, заявил журналистам посол в... РИА Новости, 25.01.2023

2023-01-25T14:45

2023-01-25T14:45

2023-01-25T15:14

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специальная военная операция на украине

сергей нечаев (дипломат)

сергей лавров

украина

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БЕРЛИН, 25 янв - РИА Новости. Выбор Берлина о поставке танков Киеву означает окончательный отказ от признания исторической ответственности перед народом России, заявил журналистам посол в Германии Сергей Нечаев.В среду правительство ФРГ заявило, что приняло решение передать Украине немецкие танки Leopard 2. Германия намерена сформировать два танковых батальона, на первом этапе будет предоставлена рота из 14 танков Leopard 2 типа A6 из запасов бундесвера. Кроме того, в скором времени будет организовано обучение украинских военных в Германии. Помимо 14 танков и обучения, новый пакет помощи Украине со стороны ФРГ будет включать логистику, боеприпасы и техобслуживание систем."Выбор Берлина означает окончательный отказ ФРГ от признания исторической ответственности перед нашим народом за страшные, не имеющие срока давности преступления нацизма в годы Великой Отечественной войны, предание забвению непростого пути послевоенного примирения русских и немцев", - отметил российский дипломат, комментируя решение Берлина отправить свои танки Киеву.Как отметил Нечаев, с санкции руководства ФРГ боевые танки с германскими крестами вновь будут отправлены на "восточный фронт", что неизбежно ведет к гибели не только российских солдат, но и мирного населения.Россия ранее направила странам НАТО ноту из-за поставок вооружений Украине. Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. Во внешнеполитическом ведомстве РФ заявляли, что страны НАТО "играют с огнем", поставляя оружие на Украину. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отмечал, что накачивание Украины оружием со стороны Запада будет иметь негативный эффект.

https://ria.ru/20230125/tanki-1847341038.html

https://ria.ru/20230125/tank_leopard_2-1847307091.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

в мире, россия, берлин (город), германия, сергей нечаев (дипломат), сергей лавров, украина, нато