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В российском посольстве прокомментировали решение Берлина о поставке танков - РИА Новости, 25.01.2023
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Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20230125/tanki-1847335343.html
В российском посольстве прокомментировали решение Берлина о поставке танков
В российском посольстве прокомментировали решение Берлина о поставке танков - РИА Новости, 25.01.2023
В российском посольстве прокомментировали решение Берлина о поставке танков
Выбор Берлина о поставке танков Киеву означает окончательный отказ от признания исторической ответственности перед народом России, заявил журналистам посол в... РИА Новости, 25.01.2023
2023-01-25T14:45
2023-01-25T15:14
в мире
россия
берлин (город)
германия
специальная военная операция на украине
сергей нечаев (дипломат)
сергей лавров
украина
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БЕРЛИН, 25 янв - РИА Новости. Выбор Берлина о поставке танков Киеву означает окончательный отказ от признания исторической ответственности перед народом России, заявил журналистам посол в Германии Сергей Нечаев.В среду правительство ФРГ заявило, что приняло решение передать Украине немецкие танки Leopard 2. Германия намерена сформировать два танковых батальона, на первом этапе будет предоставлена рота из 14 танков Leopard 2 типа A6 из запасов бундесвера. Кроме того, в скором времени будет организовано обучение украинских военных в Германии. Помимо 14 танков и обучения, новый пакет помощи Украине со стороны ФРГ будет включать логистику, боеприпасы и техобслуживание систем."Выбор Берлина означает окончательный отказ ФРГ от признания исторической ответственности перед нашим народом за страшные, не имеющие срока давности преступления нацизма в годы Великой Отечественной войны, предание забвению непростого пути послевоенного примирения русских и немцев", - отметил российский дипломат, комментируя решение Берлина отправить свои танки Киеву.Как отметил Нечаев, с санкции руководства ФРГ боевые танки с германскими крестами вновь будут отправлены на "восточный фронт", что неизбежно ведет к гибели не только российских солдат, но и мирного населения.Россия ранее направила странам НАТО ноту из-за поставок вооружений Украине. Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. Во внешнеполитическом ведомстве РФ заявляли, что страны НАТО "играют с огнем", поставляя оружие на Украину. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отмечал, что накачивание Украины оружием со стороны Запада будет иметь негативный эффект.
https://ria.ru/20230125/tanki-1847341038.html
https://ria.ru/20230125/tank_leopard_2-1847307091.html
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в мире, россия, берлин (город), германия, сергей нечаев (дипломат), сергей лавров, украина, нато
В мире, Россия, Берлин (город), Германия, Специальная военная операция на Украине, Сергей Нечаев (дипломат), Сергей Лавров, Украина, НАТО
14:45 25.01.2023 (обновлено: 15:14 25.01.2023)
 
В российском посольстве прокомментировали решение Берлина о поставке танков

Посол Нечаев: решение Берлина о поставках танков повредит нормализации отношений с Россией

© Фото : U.S. Army / Gertrud ZachНемецкие танки Leopard 2
Немецкие танки Leopard 2 - РИА Новости, 1920, 25.01.2023
© Фото : U.S. Army / Gertrud Zach
Немецкие танки Leopard 2. Архивное фото
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БЕРЛИН, 25 янв - РИА Новости. Выбор Берлина о поставке танков Киеву означает окончательный отказ от признания исторической ответственности перед народом России, заявил журналистам посол в Германии Сергей Нечаев.
В среду правительство ФРГ заявило, что приняло решение передать Украине немецкие танки Leopard 2. Германия намерена сформировать два танковых батальона, на первом этапе будет предоставлена рота из 14 танков Leopard 2 типа A6 из запасов бундесвера. Кроме того, в скором времени будет организовано обучение украинских военных в Германии. Помимо 14 танков и обучения, новый пакет помощи Украине со стороны ФРГ будет включать логистику, боеприпасы и техобслуживание систем.
Танк Leopard 2 - РИА Новости, 1920, 25.01.2023
Вчера, 14:56Специальная военная операция на Украине
Премьер Нидерландов заявил о готовности поставить танки Украине
"Выбор Берлина означает окончательный отказ ФРГ от признания исторической ответственности перед нашим народом за страшные, не имеющие срока давности преступления нацизма в годы Великой Отечественной войны, предание забвению непростого пути послевоенного примирения русских и немцев", - отметил российский дипломат, комментируя решение Берлина отправить свои танки Киеву.
Как отметил Нечаев, с санкции руководства ФРГ боевые танки с германскими крестами вновь будут отправлены на "восточный фронт", что неизбежно ведет к гибели не только российских солдат, но и мирного населения.
"Указанное решение Берлин принял в дни 80-й годовщины прорыва блокады Ленинграда, в которой погибли сотни тысяч советских граждан. Оно разрушает остатки взаимного доверия, наносит непоправимый ущерб и без того находящимся в плачевном состоянии российско-германским отношениям, ставит под сомнение возможность их нормализации в обозримом будущем", - заключил посол.
Россия ранее направила странам НАТО ноту из-за поставок вооружений Украине. Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. Во внешнеполитическом ведомстве РФ заявляли, что страны НАТО "играют с огнем", поставляя оружие на Украину. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отмечал, что накачивание Украины оружием со стороны Запада будет иметь негативный эффект.
Основной немецкий танк Leopard 2 - РИА Новости, 1920, 25.01.2023
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Специальная военная операция на УкраинеВ миреРоссияБерлин (город)ГерманияСергей Нечаев (дипломат)Сергей ЛавровУкраинаНАТО
 
 
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