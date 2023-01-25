https://ria.ru/20230125/tanki-1847333970.html

Посольство России назвало решение ФРГ о поставках танков Украине опасным

Посольство России назвало решение ФРГ о поставках танков Украине опасным - РИА Новости, 25.01.2023

Посольство России назвало решение ФРГ о поставках танков Украине опасным

Посольство РФ в ФРГ назвало решение Берлина поставить Киеву танки Leopard 2 крайне опасным: оно переводит конфликт на новый уровень противостояния. РИА Новости, 25.01.2023

2023-01-25T14:42

2023-01-25T14:42

2023-01-25T16:13

в мире

германия

россия

украина

нато

сергей нечаев (дипломат)

leopard 2

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БЕРЛИН, 25 янв - РИА Новости. Посольство РФ в ФРГ назвало решение Берлина поставить Киеву танки Leopard 2 крайне опасным: оно переводит конфликт на новый уровень противостояния."Это крайне опасное решение переводит конфликт на новый уровень противостояния и противоречит заявлениям германских политиков о нежелании ФРГ втягиваться в него. К сожалению, это происходит снова и снова", - заявил журналистам посол в Берлине Сергей Нечаев.В среду правительство ФРГ заявило, что приняло решение передать Украине немецкие танки Leopard 2. Германия намерена сформировать два танковых батальона, на первом этапе будет предоставлена рота из 14 танков Leopard 2 типа A6 из запасов бундесвера. Кроме того, в скором времени будет организовано обучение украинских военных в Германии. Помимо 14 танков и обучения, новый пакет помощи Украине со стороны ФРГ будет включать логистику, боеприпасы и техобслуживание систем.Россия ранее направила странам НАТО ноту из-за поставок вооружений Украине. Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. Во внешнеполитическом ведомстве РФ заявляли, что страны НАТО "играют с огнем", поставляя оружие на Украину. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отмечал, что накачивание Украины оружием со стороны Запада будет иметь негативный эффект.

https://ria.ru/20230125/tank_leopard_2-1847307091.html

германия

россия

украина

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в мире, германия, россия, украина, нато, сергей нечаев (дипломат), leopard 2