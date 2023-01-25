https://ria.ru/20230125/tanki-1847286886.html

Во Франции забили тревогу из-за сообщений о передаче танков Украине

Во Франции забили тревогу из-за сообщений о передаче танков Украине - РИА Новости, 25.01.2023

Во Франции забили тревогу из-за сообщений о передаче танков Украине

Французский политик и экс-депутат Европарламента Флориан Филиппо высказался по поводу сообщений о том, что западные страны намереваются поставить Украине боевые РИА Новости, 25.01.2023

2023-01-25T12:06

2023-01-25T12:06

2023-01-25T12:06

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МОСКВА, 25 янв — РИА Новости. Французский политик и экс-депутат Европарламента Флориан Филиппо высказался по поводу сообщений о том, что западные страны намереваются поставить Украине боевые танки.Экс-депутат также считает, что Франция все еще может пойти по пути деэскалации и мира.Филиппо неоднократно критиковал западные страны за финансовую поддержку Украины и поставки военной техники для ВСУ, которые затягивают конфликт в восточноевропейской стране.При этом политик призывал отменить антироссийские санкции Евросоюза. Решения Брюсселя в энергетической отрасли он назвал безумными, а сами ограничительные меры — глупыми.Накануне издание Spiegel со ссылкой на источники сообщило, что немецкое правительство во главе с канцлером Олафом Шольцем согласилось передать Киеву танки Leopard 2. По информации журнала, речь идет о роте машин модели 2A6, которые находятся на вооружении бундесвера.Весной прошлого года Москва направила странам НАТО ноту из-за передачи вооружений украинским войскам. Глава МИД Сергей Лавров отмечал, что любые западные грузы, которые содержат военную технику, станут законной целью для российских ВКС.

https://ria.ru/20230125/nato-1847278150.html

https://ria.ru/20230125/kambodzha-1847263126.html

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в мире, олаф шольц, украина, нато, европарламент, m1 abrams, leopard 2, twitter