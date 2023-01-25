Во Франции забили тревогу из-за сообщений о передаче танков Украине
Политик из Франции Филиппо предупредил о плане НАТО по подготовке к третьей мировой войне
© AP Photo / Mindaugas KulbisСолдаты немецкой армии загружают танк Leopard
© AP Photo / Mindaugas Kulbis
Солдаты немецкой армии загружают танк Leopard . Архивное фото
МОСКВА, 25 янв — РИА Новости. Французский политик и экс-депутат Европарламента Флориан Филиппо высказался по поводу сообщений о том, что западные страны намереваются поставить Украине боевые танки.
"Скоро объявят о поставке Зеленскому танков Leopard и Abrams. План НАТО по третьей мировой войне разворачивается, а дураки аплодируют!" — написал он в своем аккаунте Twitter.
Экс-депутат также считает, что Франция все еще может пойти по пути деэскалации и мира.
"Для этого придется бросить вызов НАТО и ЕС!" — отметил он.
Филиппо неоднократно критиковал западные страны за финансовую поддержку Украины и поставки военной техники для ВСУ, которые затягивают конфликт в восточноевропейской стране.
При этом политик призывал отменить антироссийские санкции Евросоюза. Решения Брюсселя в энергетической отрасли он назвал безумными, а сами ограничительные меры — глупыми.
Накануне издание Spiegel со ссылкой на источники сообщило, что немецкое правительство во главе с канцлером Олафом Шольцем согласилось передать Киеву танки Leopard 2. По информации журнала, речь идет о роте машин модели 2A6, которые находятся на вооружении бундесвера.
Весной прошлого года Москва направила странам НАТО ноту из-за передачи вооружений украинским войскам. Глава МИД Сергей Лавров отмечал, что любые западные грузы, которые содержат военную технику, станут законной целью для российских ВКС.
Весной прошлого года Москва направила странам НАТО ноту из-за передачи вооружений украинским войскам. Глава МИД Сергей Лавров отмечал, что любые западные грузы, которые содержат военную технику, станут законной целью для российских ВКС.