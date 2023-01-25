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Во Франции забили тревогу из-за сообщений о передаче танков Украине - РИА Новости, 25.01.2023
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Во Франции забили тревогу из-за сообщений о передаче танков Украине
Во Франции забили тревогу из-за сообщений о передаче танков Украине - РИА Новости, 25.01.2023
Во Франции забили тревогу из-за сообщений о передаче танков Украине
Французский политик и экс-депутат Европарламента Флориан Филиппо высказался по поводу сообщений о том, что западные страны намереваются поставить Украине боевые РИА Новости, 25.01.2023
2023-01-25T12:06
2023-01-25T12:06
в мире
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МОСКВА, 25 янв — РИА Новости. Французский политик и экс-депутат Европарламента Флориан Филиппо высказался по поводу сообщений о том, что западные страны намереваются поставить Украине боевые танки.Экс-депутат также считает, что Франция все еще может пойти по пути деэскалации и мира.Филиппо неоднократно критиковал западные страны за финансовую поддержку Украины и поставки военной техники для ВСУ, которые затягивают конфликт в восточноевропейской стране.При этом политик призывал отменить антироссийские санкции Евросоюза. Решения Брюсселя в энергетической отрасли он назвал безумными, а сами ограничительные меры — глупыми.Накануне издание Spiegel со ссылкой на источники сообщило, что немецкое правительство во главе с канцлером Олафом Шольцем согласилось передать Киеву танки Leopard 2. По информации журнала, речь идет о роте машин модели 2A6, которые находятся на вооружении бундесвера.Весной прошлого года Москва направила странам НАТО ноту из-за передачи вооружений украинским войскам. Глава МИД Сергей Лавров отмечал, что любые западные грузы, которые содержат военную технику, станут законной целью для российских ВКС.
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в мире, олаф шольц, украина, нато, европарламент, m1 abrams, leopard 2, twitter
В мире, Олаф Шольц, Украина, НАТО, Европарламент, M1 Abrams, Leopard 2, Twitter
12:06 25.01.2023
 
Во Франции забили тревогу из-за сообщений о передаче танков Украине

Политик из Франции Филиппо предупредил о плане НАТО по подготовке к третьей мировой войне

© AP Photo / Mindaugas KulbisСолдаты немецкой армии загружают танк Leopard
Солдаты немецкой армии загружают танк Leopard - РИА Новости, 1920, 25.01.2023
© AP Photo / Mindaugas Kulbis
Солдаты немецкой армии загружают танк Leopard . Архивное фото
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МОСКВА, 25 янв — РИА Новости. Французский политик и экс-депутат Европарламента Флориан Филиппо высказался по поводу сообщений о том, что западные страны намереваются поставить Украине боевые танки.

"Скоро объявят о поставке Зеленскому танков Leopard и Abrams. План НАТО по третьей мировой войне разворачивается, а дураки аплодируют!" — написал он в своем аккаунте Twitter.

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Генсек НАТО считает, что путь к миру на Украине лежит через поставки оружия
Экс-депутат также считает, что Франция все еще может пойти по пути деэскалации и мира.

"Для этого придется бросить вызов НАТО и ЕС!" — отметил он.

Филиппо неоднократно критиковал западные страны за финансовую поддержку Украины и поставки военной техники для ВСУ, которые затягивают конфликт в восточноевропейской стране.
При этом политик призывал отменить антироссийские санкции Евросоюза. Решения Брюсселя в энергетической отрасли он назвал безумными, а сами ограничительные меры — глупыми.
Накануне издание Spiegel со ссылкой на источники сообщило, что немецкое правительство во главе с канцлером Олафом Шольцем согласилось передать Киеву танки Leopard 2. По информации журнала, речь идет о роте машин модели 2A6, которые находятся на вооружении бундесвера.

Весной прошлого года Москва направила странам НАТО ноту из-за передачи вооружений украинским войскам. Глава МИД Сергей Лавров отмечал, что любые западные грузы, которые содержат военную технику, станут законной целью для российских ВКС.
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В миреОлаф ШольцУкраинаНАТОЕвропарламентM1 AbramsLeopard 2Twitter
 
 
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