https://ria.ru/20230125/tanki-1847261707.html
"Открыт ящик Пандоры": немцев шокировали сообщения о передаче танков Киеву
"Открыт ящик Пандоры": немцев шокировали сообщения о передаче танков Киеву - РИА Новости, 25.01.2023
"Открыт ящик Пандоры": немцев шокировали сообщения о передаче танков Киеву
Читатели издания Die Welt негативно отреагировали на сообщения о планах немецких властей отправить Украине танки Leopard 2. РИА Новости, 25.01.2023
2023-01-25T10:31
2023-01-25T10:31
2023-01-25T12:24
в мире
олаф шольц
киев
украина
москва
leopard 2
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МОСКВА, 25 янв — РИА Новости. Читатели издания Die Welt негативно отреагировали на сообщения о планах немецких властей отправить Украине танки Leopard 2.Пользователи посчитали, что поставки военной техники приведут только к гибели большего количества людей. Некоторые предположили, что для Киева ничем хорошим это не обернется."Эта радость в правительстве просто жалкое зрелище, погибнут еще сто тысяч молодых людей. Украина продолжает продавать себя ради цели, которую не сможет достигнуть", — посетовал комментатор с ником Philip U."Недолго радовались этому решению. Киев теперь требует истребители", — съязвила Anya N."Ничем хорошим это не кончится. Для Украины", — указал Weltenwanderer."Наконец-то, больше топлива в огонь", — сыронизировал CrashTestDummy.Накануне издание Der Spiegel со ссылкой на источники сообщило, что немецкое правительство во главе с канцлером Олафом Шольцем согласилось передать Киеву танки Leopard 2. По информации журнала, речь идет о роте машин модели 2A6, которые находятся на вооружении бундесвера.Весной прошлого года Москва направила странам НАТО ноту из-за передачи вооружений украинским войскам. Глава МИД Сергей Лавров отмечал, что любые западные грузы, которые содержат военную технику, станут законной целью для российских ВКС.
https://ria.ru/20230125/abrams-1847235430.html
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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в мире, олаф шольц, киев, украина, москва, leopard 2
В мире, Олаф Шольц, Киев, Украина, Москва, Leopard 2
10:31 25.01.2023 (обновлено: 12:24 25.01.2023)
"Открыт ящик Пандоры": немцев шокировали сообщения о передаче танков Киеву
Читателей Die Welt возмутило намерение Германии передать Украине танки Leopard 2
МОСКВА, 25 янв — РИА Новости.
Читатели издания Die Welt
негативно отреагировали на сообщения о планах немецких властей отправить Украине танки Leopard 2.
Пользователи посчитали, что поставки военной техники приведут только к гибели большего количества людей. Некоторые предположили, что для Киева ничем хорошим это не обернется.
"Эта радость в правительстве просто жалкое зрелище, погибнут еще сто тысяч молодых людей. Украина продолжает продавать себя ради цели, которую не сможет достигнуть", — посетовал комментатор с ником Philip U.
"Недолго радовались этому решению. Киев теперь требует истребители", — съязвила Anya N.
"В конце концов, после гибели многих людей и краха Украины, проведут мирные переговоры. И тогда вы спросите себя, не могли ли вы добиться этого гораздо раньше", — отметил Lars P.
"Ничем хорошим это не кончится. Для Украины", — указал Weltenwanderer.
"Наконец-то, больше топлива в огонь", — сыронизировал CrashTestDummy.
"Через несколько лет после принятия этого решения мы поймем, что открыли ящик Пандоры", — резюмировал Lars Z.
Накануне издание Der Spiegel со ссылкой на источники сообщило, что немецкое правительство во главе с канцлером Олафом Шольцем согласилось передать Киеву танки Leopard 2. По информации журнала, речь идет о роте машин модели 2A6, которые находятся на вооружении бундесвера.
Весной прошлого года Москва
направила странам НАТО ноту из-за передачи вооружений украинским войскам. Глава МИД Сергей Лавров
отмечал, что любые западные грузы, которые содержат военную технику, станут законной целью для российских ВКС
.