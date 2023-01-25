https://ria.ru/20230125/tanki-1847261707.html

"Открыт ящик Пандоры": немцев шокировали сообщения о передаче танков Киеву

"Открыт ящик Пандоры": немцев шокировали сообщения о передаче танков Киеву - РИА Новости, 25.01.2023

"Открыт ящик Пандоры": немцев шокировали сообщения о передаче танков Киеву

Читатели издания Die Welt негативно отреагировали на сообщения о планах немецких властей отправить Украине танки Leopard 2. РИА Новости, 25.01.2023

2023-01-25T10:31

2023-01-25T10:31

2023-01-25T12:24

в мире

олаф шольц

киев

украина

москва

leopard 2

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МОСКВА, 25 янв — РИА Новости. Читатели издания Die Welt негативно отреагировали на сообщения о планах немецких властей отправить Украине танки Leopard 2.Пользователи посчитали, что поставки военной техники приведут только к гибели большего количества людей. Некоторые предположили, что для Киева ничем хорошим это не обернется."Эта радость в правительстве просто жалкое зрелище, погибнут еще сто тысяч молодых людей. Украина продолжает продавать себя ради цели, которую не сможет достигнуть", — посетовал комментатор с ником Philip U."Недолго радовались этому решению. Киев теперь требует истребители", — съязвила Anya N."Ничем хорошим это не кончится. Для Украины", — указал Weltenwanderer."Наконец-то, больше топлива в огонь", — сыронизировал CrashTestDummy.Накануне издание Der Spiegel со ссылкой на источники сообщило, что немецкое правительство во главе с канцлером Олафом Шольцем согласилось передать Киеву танки Leopard 2. По информации журнала, речь идет о роте машин модели 2A6, которые находятся на вооружении бундесвера.Весной прошлого года Москва направила странам НАТО ноту из-за передачи вооружений украинским войскам. Глава МИД Сергей Лавров отмечал, что любые западные грузы, которые содержат военную технику, станут законной целью для российских ВКС.

https://ria.ru/20230125/abrams-1847235430.html

https://ria.ru/20230123/germaniya-1846712412.html

https://ria.ru/20230125/evropa-1847235966.html

киев

украина

москва

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в мире, олаф шольц, киев, украина, москва, leopard 2