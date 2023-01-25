https://ria.ru/20230125/tanki-1847260854.html

Поставки американских танков Abrams Киеву растянутся на годы, пишут СМИ

Поставки американских танков Abrams Киеву растянутся на годы, пишут СМИ - РИА Новости, 25.01.2023

Поставки американских танков Abrams Киеву растянутся на годы, пишут СМИ

Танки Abrams, об отправке которых на Украину могут объявить в США, скорее всего, не прибудут на Украину в ближайшее время, пишет газета Washington Post со... РИА Новости, 25.01.2023

2023-01-25T10:28

2023-01-25T10:28

2023-01-25T11:12

специальная военная операция на украине

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ВАШИНГТОН, 25 янв - РИА Новости. Танки Abrams, об отправке которых на Украину могут объявить в США, скорее всего, не прибудут на Украину в ближайшее время, пишет газета Washington Post со ссылкой на американских чиновников. Ранее СМИ сообщали, что президент США Джо Байден собирается в среду анонсировать передачу украинцам от 30 до 50 танков Abrams. Чиновник заявил изданию, что танки Abrams, в случае возможного решения об их поставке Киеву, будут предназначены "не для боев в ближайшее время" и, скорее всего, не будут доставлены на Украину еще многие месяцы или даже годы. Телеканал ABC со ссылкой на американского чиновника также сообщил, что ожидаемые в Киеве танки могут не быть развернуты для применения украинскими военными еще более года, в том числе из-за необходимости заключения властями США соответствующих контрактов с производителями. Кроме того, как отмечает Washington Post, танки не прибудут и до весны, когда Киев якобы планирует начать контрнаступление и опасается наступления сил РФ.Ранее газета New York Times писала, что страны Запада торопятся передать Украине современное вооружение, которое ранее отказывались поставлять, из-за опасений, что у Киева осталось мало возможностей подготовиться к отражению ожидаемого им наступления сил РФ весной. Агентство Франс Пресс сообщало, что США советуют Украине вывести силы из Артемовска в ДНР, чтобы начать подготовку к наступлению на юге.Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля 2022 года. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса. Конечная цель операции, по словам верховного главнокомандующего, — "освобождение Донбасса и создание условий, которые бы гарантировали безопасность самой России".Россия ранее направила странам НАТО ноту из-за поставок вооружений Украине. Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. Во внешнеполитическом ведомстве РФ заявляли, что страны НАТО "играют с огнем", поставляя оружие на Украину. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отмечал, что накачивание Украины оружием со стороны Запада будет иметь негативный эффект.

https://ria.ru/20230125/ukraina-1847137080.html

https://ria.ru/20230125/artemovsk-1847115768.html

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Влада Копылова

Влада Копылова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

в мире, сша, украина, m1 abrams