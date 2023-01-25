Рейтинг@Mail.ru
Поставки американских танков Abrams Киеву растянутся на годы, пишут СМИ - РИА Новости, 25.01.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20230125/tanki-1847260854.html
Поставки американских танков Abrams Киеву растянутся на годы, пишут СМИ
Поставки американских танков Abrams Киеву растянутся на годы, пишут СМИ - РИА Новости, 25.01.2023
Поставки американских танков Abrams Киеву растянутся на годы, пишут СМИ
Танки Abrams, об отправке которых на Украину могут объявить в США, скорее всего, не прибудут на Украину в ближайшее время, пишет газета Washington Post со... РИА Новости, 25.01.2023
2023-01-25T10:28
2023-01-25T11:12
специальная военная операция на украине
в мире
сша
украина
m1 abrams
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/01/18/1847168059_0:210:3072:1937_1920x0_80_0_0_a11c00d593609d3844a641375cc9d853.jpg
ВАШИНГТОН, 25 янв - РИА Новости. Танки Abrams, об отправке которых на Украину могут объявить в США, скорее всего, не прибудут на Украину в ближайшее время, пишет газета Washington Post со ссылкой на американских чиновников. Ранее СМИ сообщали, что президент США Джо Байден собирается в среду анонсировать передачу украинцам от 30 до 50 танков Abrams. Чиновник заявил изданию, что танки Abrams, в случае возможного решения об их поставке Киеву, будут предназначены "не для боев в ближайшее время" и, скорее всего, не будут доставлены на Украину еще многие месяцы или даже годы. Телеканал ABC со ссылкой на американского чиновника также сообщил, что ожидаемые в Киеве танки могут не быть развернуты для применения украинскими военными еще более года, в том числе из-за необходимости заключения властями США соответствующих контрактов с производителями. Кроме того, как отмечает Washington Post, танки не прибудут и до весны, когда Киев якобы планирует начать контрнаступление и опасается наступления сил РФ.Ранее газета New York Times писала, что страны Запада торопятся передать Украине современное вооружение, которое ранее отказывались поставлять, из-за опасений, что у Киева осталось мало возможностей подготовиться к отражению ожидаемого им наступления сил РФ весной. Агентство Франс Пресс сообщало, что США советуют Украине вывести силы из Артемовска в ДНР, чтобы начать подготовку к наступлению на юге.Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля 2022 года. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса. Конечная цель операции, по словам верховного главнокомандующего, — "освобождение Донбасса и создание условий, которые бы гарантировали безопасность самой России".Россия ранее направила странам НАТО ноту из-за поставок вооружений Украине. Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. Во внешнеполитическом ведомстве РФ заявляли, что страны НАТО "играют с огнем", поставляя оружие на Украину. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отмечал, что накачивание Украины оружием со стороны Запада будет иметь негативный эффект.
https://ria.ru/20230125/ukraina-1847137080.html
https://ria.ru/20230125/artemovsk-1847115768.html
сша
украина
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2023
Влада Копылова
Влада Копылова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/01/18/1847168059_57:0:2788:2048_1920x0_80_0_0_0f234803923b6709551e0215ea4bbffe.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, сша, украина, m1 abrams
Специальная военная операция на Украине, В мире, США, Украина, M1 Abrams
10:28 25.01.2023 (обновлено: 11:12 25.01.2023)
 
Поставки американских танков Abrams Киеву растянутся на годы, пишут СМИ

WP: танки Abrams при решении США о поставках Киеву не прибудут на Украину многие месяцы

© Фото : U.S. Army / Spc. Hubert DelanyАмериканский танк M1 Abrams
Американский танк M1 Abrams - РИА Новости, 1920, 25.01.2023
© Фото : U.S. Army / Spc. Hubert Delany
Американский танк M1 Abrams. Архивное фото
Читать ria.ru в
ВАШИНГТОН, 25 янв - РИА Новости. Танки Abrams, об отправке которых на Украину могут объявить в США, скорее всего, не прибудут на Украину в ближайшее время, пишет газета Washington Post со ссылкой на американских чиновников.
Ранее СМИ сообщали, что президент США Джо Байден собирается в среду анонсировать передачу украинцам от 30 до 50 танков Abrams.
Чиновник заявил изданию, что танки Abrams, в случае возможного решения об их поставке Киеву, будут предназначены "не для боев в ближайшее время" и, скорее всего, не будут доставлены на Украину еще многие месяцы или даже годы.
Телеканал ABC со ссылкой на американского чиновника также сообщил, что ожидаемые в Киеве танки могут не быть развернуты для применения украинскими военными еще более года, в том числе из-за необходимости заключения властями США соответствующих контрактов с производителями.
Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 25.01.2023
Вчера, 08:00
"Киев не выдержит". С украинцами перестали говорить по-человечески
Кроме того, как отмечает Washington Post, танки не прибудут и до весны, когда Киев якобы планирует начать контрнаступление и опасается наступления сил РФ.
Ранее газета New York Times писала, что страны Запада торопятся передать Украине современное вооружение, которое ранее отказывались поставлять, из-за опасений, что у Киева осталось мало возможностей подготовиться к отражению ожидаемого им наступления сил РФ весной. Агентство Франс Пресс сообщало, что США советуют Украине вывести силы из Артемовска в ДНР, чтобы начать подготовку к наступлению на юге.
Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля 2022 года. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса. Конечная цель операции, по словам верховного главнокомандующего, — "освобождение Донбасса и создание условий, которые бы гарантировали безопасность самой России".
Россия ранее направила странам НАТО ноту из-за поставок вооружений Украине. Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. Во внешнеполитическом ведомстве РФ заявляли, что страны НАТО "играют с огнем", поставляя оружие на Украину. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отмечал, что накачивание Украины оружием со стороны Запада будет иметь негативный эффект.
Украинские военные готовят баррикады в Артемовске (Бахмуте) - РИА Новости, 1920, 25.01.2023
Вчера, 08:00Специальная военная операция на Украине
"Их оборона затрещала". Десятки тысяч солдат могут попасть в котел
 
Специальная военная операция на УкраинеВ миреСШАУкраинаM1 Abrams
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2023 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала